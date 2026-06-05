Απάντηση στο δημοσίευμα του Φιλελεύθερου, επιχειρούν να δώσουν μέσω ανακοίνωσης, οι Βρετανικές Βάσεις, όσων αφορά, τον αναβρασμό που προκλήθηκε στην κοινότητα του Ακρωτηρίου, αναφορικά με την πρόθεση των Βρετανών να εγκαταστήσουν 32 επιπλέον κεραιών στην περιοχή.

Για να φέρουν εις πέρας το έργο, οι Βρετανικές Βάσεις, αναμένεται να προχωρήσουν σε απαλλοτρίωση έκτασης περίπου 340 σκαλών κοινοτικής γης. Επ’ αυτού, απαντούν ότι «θα απαιτηθεί η απόκτηση πρόσθετης γης. Κάθε σχετική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις προβλεπόμενες νομικές και διοικητικές διαδικασίες».

Όσον αφορά, τις αναφορές των κατοίκων για αυξημένα περιστατικά καρκίνου, οι Βρετανοί, απάντησαν ότι «οι κυριότερες πηγές πεδίων ραδιοσυχνοτήτων ήταν τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας και τα εθνικά συστήματα ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών. Δεν διαπιστώθηκε αυξημένη συχνότητα εμφάνισης καρκίνου, συγγενών ανωμαλιών ή μαιευτικών προβλημάτων».

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Σε σχέση με το δημοσίευμα της εφημερίδας Φιλελεύθερος που δημοσιεύθηκε την περασμένη εβδομάδα, παραθέτουμε πιο κάτω σχετικό ενημερωτικό υπόβαθρο:

Η Διοίκηση των Βρετανικών Βάσεων προχωρεί σε εργασίες εκσυγχρονισμού υφιστάμενων υποδομών στην περιοχή της Αλυκής Ακρωτηρίου. Η Διοίκηση παραμένει προσηλωμένη στη διατήρηση ανοικτής, διαφανούς και ουσιαστικής επικοινωνίας με όλους τους βασικούς εμπλεκόμενους φορείς καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου.

Για τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης λειτουργίας της συγκεκριμένης υποδομής, θα απαιτηθεί η απόκτηση πρόσθετης γης. Κάθε σχετική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις προβλεπόμενες νομικές και διοικητικές διαδικασίες, με πλήρη ενημέρωση και διαβούλευση με τους επηρεαζόμενους ιδιοκτήτες γης, καθώς και με εξέταση οποιασδήποτε αποζημίωσης ενδέχεται να δικαιούνται.

Σύμφωνα με δημόσια διαθέσιμη μελέτη (Health Response of Two Communities to Military Antennae in Cyprus. Occupational and Environmental Medicine, 2007), καταγράφηκε ότι «οι κυριότερες πηγές πεδίων ραδιοσυχνοτήτων ήταν τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας και τα εθνικά συστήματα ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών. Δεν διαπιστώθηκε αυξημένη συχνότητα εμφάνισης καρκίνου, συγγενών ανωμαλιών ή μαιευτικών προβλημάτων».

Τα υφιστάμενα συστήματα παρακολούθησης, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που λειτουργούν εντός της κοινότητας Ακρωτηρίου, παρέχουν σε συνεχή βάση δεδομένα σχετικά με τις εκπομπές του εξοπλισμού στις αρμόδιες αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η ανεξάρτητη επαλήθευση των δεδομένων αυτών θα συνεχιστεί, ενώ παράλληλα θα ενισχυθεί μέσω της πρότασης της Διοίκησης για εγκατάσταση πρόσθετων μονάδων παρακολούθησης σε ολόκληρη την περιοχή της Αλυκής.

Η Διοίκηση των Βρετανικών Βάσεων παραμένει δεσμευμένη στην υπεύθυνη υλοποίηση του έργου και στη στενή συνεργασία με τους τοπικούς εταίρους, τις κοινότητες και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.