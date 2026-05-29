Σε αναβρασμό οι κάτοικοι του Ακρωτηρίου εξαιτίας των σχεδιασμών των Βρετανικών Βάσεων, που προτίθενται να εγκαταστήσουν νέα συστάδα, 32 επιπλέον κεραιών στην περιοχή Ακρωτηρίου, προχωρώντας σε απαλλοτρίωση έκτασης περίπου 340 σκαλών κοινοτικής γης.

Οι κάτοικοι υποστηρίζουν ότι η περιοχή θα επιβαρυνθεί ακόμη περισσότερο. Ήδη, όπως διατείνονται, υπάρχουν αυξημένα περιστατικά καρκίνου στην κοινότητα, κάτι που τους ανησυχεί ιδιαίτερα. Για το συγκεκριμένο θέμα, όπως πληροφορούμαστε, αναμένεται να γίνουν επιδημιολογικές μελέτες, καθώς και ιδιωτική μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ), ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο σχετίζονται αυτά τα περιστατικά με τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις.

Το θέμα έχει λάβει διαστάσεις, με τον Δήμο Κουρίου να κινεί τις διαδικασίες και να προχωρεί σε νομική γνωμάτευση, ενώ το όλο ζήτημα φαίνεται πως θα οδηγηθεί και ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Όπως έγινε γνωστό, οι κάτοικοι και η Διαχειριστική Επιτροπή Μερρά Ακρωτηρίου αποφάσισαν να προχωρήσουν σε νομικές διαδικασίες σε σχέση με την πρόθεση των Βάσεων για εκτέλεση έργων εντός των ορίων της κοινότητας, η οποία βρίσκεται σε περιβαλλοντικά προστατευόμενη περιοχή.

Για το θέμα κλήθηκε να τοποθετηθεί από τον «Φ» ο δήμαρχος Κουρίου, Παντελής Γεωργίου, ο οποίος ανέφερε ότι η Επιτροπή Μερρά Ακρωτηρίου, της οποίας προεδρεύει, έχει αποφασίσει να προχωρήσει στη λήψη νομικών μέτρων εναντίον της εγκατάστασης των νέων κεραιών.

«Έχει διοριστεί δικηγόρος από την πλευρά μας, ο κ. Σίμος Αγγελίδης, και εξετάζονται πλέον όλα τα δεδομένα, τα νομικά ζητήματα και όλα τα ενδεχόμενα που μπορεί να αξιοποιήσει η Επιτροπή. Αντιλαμβανόμαστε τη δυσκολία στο να εξασφαλιστεί ενδεχομένως ένα μονομερές διάταγμα για αναστολή της διαδικασίας, ωστόσο, έχουμε αποφασίσει να προχωρήσουμε με δικαστικά μέτρα, ώστε να γνωρίζουμε μέχρι πού μπορεί να φτάσει η υπόθεση», ανέφερε.

Σε ό,τι αφορά τον Δήμο Κουρίου, ο κ. Γεωργίου σημείωσε ότι και ο δήμος έχει αποφασίσει να προχωρήσει με δικό του νομικό σύμβουλο, τον κ. Αχιλλέα Δημητριάδη, με στόχο την προώθηση της υπόθεσης και στο ΕΔΑΔ. Όπως είπε, έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία για εξασφάλιση νομικής γνωμάτευσης αναφορικά με όλα τα πιθανά μέτρα, ώστε να υπάρχει ολοκληρωμένη εικόνα για τις επόμενες κινήσεις.

Παράλληλα, όπως πρόσθεσε, έχει ζητηθεί συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, το Υπουργείο Εξωτερικών και τα υπόλοιπα εμπλεκόμενα υπουργεία.

«Μόλις έχουμε τη νομική γνωμάτευση, θα προχωρήσουμε σε συνάντηση και με τη Νομική Υπηρεσία. Από εκεί και πέρα, ανάλογα με τις αποφάσεις και τις οδηγίες που θα λάβουμε, θα προχωρήσουμε στα απαιτούμενα μέτρα. Το ζήτημα πλέον είναι τόσο νομικό, όσο και πολιτικό, καθώς αφορά την προστασία των δικαιωμάτων των κατοίκων που ζουν στις περιοχές των Βάσεων, με στόχο τη διασφάλιση καλύτερης καθημερινότητας και ποιότητας ζωής», σημείωσε.