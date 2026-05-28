Η Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων (ΒΒ) καλεί το κοινό σε αυξημένη προσοχή ενόψει του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, ανακοινώνοντας αυξημένες περιπολίες στους δρόμους.

Συγκεκριμένα σε δελτίο Τύπου, η Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων υπενθυμίζει στους λουόμενους και στους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να έχουν επίγνωση του περιβάλλοντoς τους ενόψει του πολυάσχολου τριημέρου με τη δημόσια αργία της Δευτέρας.

Με την αυξημένη κίνηση στους αυτοκινητόδρομους και την αναμενόμενη μεγάλη προσέλευση στις παραλίες, η Αστυνομία των ΒΒ προειδοποιεί για αυξημένο κίνδυνο τροχαίων συγκρούσεων και περιστατικών κλοπών στις παραλιακές περιοχές.

Ο Αναπληρωτής Βοηθός Αστυνομικός Διευθυντής Δεκέλειας, Αναπληρωτής Αστυνόμος Μάρκος Πέτρου, ανέφερε ότι τόσο στις ανατολικές όσο και στις δυτικές περιοχές των ΒΒ θα ενισχυθούν οι περιπολίες στους δρόμους με στόχο την πρόληψη ατυχημάτων.

Ο κ. Πέτρου τόνισε επίσης τη σημασία της προστασίας προσωπικών αντικειμένων στις παραλίες.

Συγκεκριμένα ανέφερε ότι «αυτή την περίοδο του χρόνου, με την αυξημένη επισκεψιμότητα στις παραλίες, αυξάνεται και ο κίνδυνος ευκαιριακών κλοπών, είτε από οχήματα είτε από προσωπικά αντικείμενα που αφήνονται χωρίς επίβλεψη στην παραλία.

«Η συμβουλή μας, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, είναι το κοινό να αποφεύγει να μεταφέρει πολύτιμα αντικείμενα στην παραλία, καθώς συχνά μένουν αφύλακτα όταν οι λουόμενοι βρίσκονται στη θάλασσα”, πρόσθεσε.

