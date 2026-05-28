Στους δεσμοφύλακες της Ισότητας απαντά το Υπουργείου Δικαιοσύνης, σε σχέση με την επίσημη καταγγελία που υπέβαλαν στον Γενικό Εισαγγελέα και τον Αρχηγό της Αστυνομίας, για ενδεχόμενη διάπραξη ποινικών αδικημάτων από την Αναπληρώτρια Διευθύντρια του Τμήματος Φυλακών, Μαρία Σιαλή, τoν Υπουργό Δικαιοσύνης Κώστα Φυτιρή, τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Δικαιοσύνης και αξιωματούχους της ΠΑΣΥΔΥ.

Αυτούσια η ανακοίνωση

Σε σχέση με την ανακοίνωση της Συντεχνίας ΙΣΟΤΗΤΑ, με την οποία καταγγέλλονται η Διεύθυνση των Φυλακών και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, το Υπουργείο ξεκαθαρίζει ότι οι πειθαρχικές διαδικασίες που προβλέπονται από τη νομοθεσία και τους κανονισμούς της Δημόσιας Υπηρεσίας διεξάγονται ανεξάρτητα, αντικειμενικά και χωρίς παρεμβάσεις.

Το δικαίωμα έκφρασης των συνδικαλιστικών οργανώσεων είναι κατοχυρωμένο και σεβαστό. Η δημόσια στοχοποίηση, όμως θεσμών και προσώπων, με τρόπο που επιχειρεί να δημιουργήσει πίεση γύρω από εν εξελίξει πειθαρχική διαδικασία, δεν υπηρετεί ούτε τον συνδικαλισμό,ούτε τη χρηστή διοίκηση.

Ουδείς δικαιούται να παρέμβει, να επηρεάσει ή να καθοδηγήσει πειθαρχική υπόθεση που βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι θεσμικές διαδικασίες θα ακολουθούνται μέχρι τέλους, με σεβασμό στη νομιμότητα και στα δικαιώματα όλων των εμπλεκομένων.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως δεν πρόκειται να επιτρέψει παρεμβάσεις ή πιέσεις για αλλότριους σκοπούς, ούτε τη δημιουργία κουλτούρας ατιμωρησίας σε οποιαδήποτε υπηρεσία υπάγεται στη δικαιοδοσία ή την εποπτεία του. Οι κανόνες, οι υποχρεώσεις και η λογοδοσία ισχύουν για όλους, ανεξαρτήτως θέσης, ιδιότητας ή συνδικαλιστικής δράσης.

Η εύρυθμη λειτουργία των Φυλακών, η πειθαρχία, η ασφάλεια και η αξιοπιστία των θεσμών αποτελούν προτεραιότητα. Τα προβλήματα στις Φυλακές είναι γνωστά, είναι καταγεγραμμένα και έχουν ήδη δρομολογηθεί συγκεκριμένες ενέργειες για την αντιμετώπισή τους.

Η επίλυσή τους, όμως, δεν γίνεται με δηλώσεις σκοπιμότητας ούτε με δημόσιες πιέσεις. Γίνεται με ευθύνη, σοβαρότητα, σεβασμό στις διαδικασίες και τήρηση των καθηκόντων από τον καθένα, στη θέση που υπηρετεί.