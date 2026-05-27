Με ένα δυναμικό πρόγραμμα εκδηλώσεων ο Δήμος Παραλιμνίου – Δερύνειας υποδέχεται το τριήμερο του Κατακλυσμού. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει το 15ο Παγκύπριο Φεστιβάλ Φράουλας Δερύνειας, παραδοσιακή συναυλία και τη μεγάλη συναυλία με τον Θοδωρή Φέρρη στον Πρωταρά.

15ο Παγκύπριο Φεστιβάλ Φράουλας Δερύνειας

Οι εκδηλώσεις του τριημέρου ξεκινάνε την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026 με το 15ο Παγκύπριο Φεστιβάλ Φράουλας Δερύνειας το οποίο πραγματοποιείται στο Γήπεδο της Αναγέννησης Δερύνειας. Οι πόρτες ανοίγουν στις 4 το απόγευμα και μεταξύ άλλων θα πραγματοποιούνται επιδείξεις μαγειρικής με τη Χρύσω Λέφου και τον Σταυρή Γεωργίου και διαγωνισμοί ζαχαροπλαστικής με φράουλες ενώ το πρόγραμμα θα κορυφωθεί με τη συναυλία με τους Γιώργο Τσαλίκη και Κωνσταντίνο Χριστοφόρου στις 20:45. Στον χώρο του φεστιβάλ θα λειτουργούν περίπτερα με εδέσματα με πρωταγωνιστή τη φράουλα καθώς και διάφορες δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους.

Παραδοσιακή συναυλία στον Πρωταρά

Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται το Σαββατοκύριακο στον Πρωταρά και συγκεκριμένα στον χώρο εκδηλώσεων της παραλίας Fig Tree Bay (χώρος στάθμευσης) όπου το Σάββατο 30 Μαΐου 2026 στις 8 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί Παραδοσιακή Συναυλία με τη συμμετοχή λαϊκών ποιητών. Στη συναυλία συμμετέχει το μουσικό σχήμα του Μιχάλη Χατζημιχαήλ, η Άντρη Καραντώνη, ο Δημήτρης Μεσημέρης, η Δήμητρα Χατζημιχαήλ καθώς και το χορευτικό εργαστήρι του Δημοτικού Διαμερίσματος Φρενάρους.

Μεγάλη συναυλία με τον Θοδωρή Φέρρη

Την Κυριακή 31 Μαΐου 2026 στις 8:30 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί στον Πρωταρά η μεγάλη συναυλία με τον Θοδωρή Φέρρη, με την οποία θα κορυφωθούν οι εκδηλώσεις του τριημέρου του Κατακλυσμού Αμμοχώστου, οι οποίες διοργανώνονται από κοινού με τον Δήμο Παραλιμνίου – Δερύνειας και τον Δήμο Αμμοχώστου.

Η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις είναι δωρεάν.