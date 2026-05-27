Κατακλυσμός σημαίνει Λάρνακα. Η πόλη της θάλασσας και της παράδοσης είναι πανέτοιμη να φορέσει και φέτος τα γιορτινά της και να υποδεχθεί χιλιάδες επισκέπτες από όλη την Κύπρο και το εξωτερικό, σε μία από τις μεγαλύτερες και πιο ιστορικές γιορτές του τόπου. Πιστός σε μια παράδοση που μετρά περισσότερα από 100 χρόνια, ο Δήμος Λάρνακας έχει ολοκληρώσει όλες τις απαραίτητες προετοιμασίες, ώστε ο φετινός Κατακλυσμός να χαρίσει για ακόμα μία χρονιά μοναδικές στιγμές πολιτισμού, ψυχαγωγίας και αυθεντικής κυπριακής φιλοξενίας, σε ένα ξεχωριστό εξαήμερο γιορτής δίπλα στο κύμα.

Για έξι συνεχόμενες ημέρες, από την Παρασκευή 29 Μαΐου μέχρι και την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026, η Λάρνακα θα πλημμυρίσει μουσική, παράδοση και γιορτινή διάθεση, μέσα από ένα πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα για μικρούς και μεγάλους. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν διαγωνισμούς κυπριακής ποίησης, ερωτικών τραγουδιών, τσιαττιστών, αυλού, μπάλου και κυπριακών χορών, σε μια αυθεντική γιορτή πολιτισμού και λαϊκής παράδοσης. Οι πανηγυριστές είναι έτοιμοι να καλωσορίσουν το κοινό και να μεταφέρουν τον παλμό και το κέφι του Κατακλυσμού σε κάθε γωνιά της πόλης.

Η επίσημη έναρξη του Κατακλυσμού θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026, στις 8.00 μ.μ. στην κεντρική εξέδρα της παραλίας των Φοινικούδων. Χαιρετισμό θα απευθύνει ο Δήμαρχος Λάρνακας κ. Ανδρέας Βύρας και ο επίτιμος προσκεκλημένος, Υπουργό Υγείας κ. Νεόφυτος Χαραλαμπίδης.

Με την ταυτόχρονη λειτουργία τεσσάρων εξέδρων — της Κεντρικής Εξέδρας στην παραλία των Φοινικούδων, της Εξέδρας στην Πλατεία Ευρώπης, της Πλατείας Μεσαιωνικού Κάστρου και της Εξέδρας στο Μεσαιωνικό Κάστρο — οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν ένα πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα γεμάτο μουσική, παράδοση και ψυχαγωγία. Λαϊκοί ποιητές, χορευτές και τραγουδιστές θα συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς, ενώ τη δική τους ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα θα έχουν τα θεατρικά δρώμενα και οι παιδικές εκδηλώσεις.

Από τη μεγάλη γιορτή του Κατακλυσμού δεν θα μπορούσαν να απουσιάζουν αγαπημένοι καλλιτέχνες από την Κύπρο και την Ελλάδα, οι οποίοι θα ανεβούν στη σκηνή τόσο της Πλατείας Ευρώπης όσο και της Κεντρικής Εξέδρας και θα χαρίσουν μοναδικές μουσικές βραδιές στο κοινό. Μεταξύ άλλων, συμμετέχουν οι Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος, Ευρυδίκη, Κώστας Χατζηχριστοδούλου και Δέσποινα Ολυμπίου, Πάνος Κιάμος, Ανδρομάχη και Κατερίνα Λιόλιου, καθώς και πολλοί ακόμα καταξιωμένοι και ανερχόμενοι καλλιτέχνες.

Παράλληλα, στην εξέδρα του Μεσαιωνικού Κάστρου Λάρνακας, θα φιλοξενηθεί το καθιερωμένο Φεστιβάλ Θεάτρου Σκιών από τις 29 Μαΐου έως την 1η Ιουνίου, προσφέροντας στιγμές γέλιου και παράδοσης σε μικρούς και μεγάλους.

Στην Πλατεία Κίμωνος, σε ειδικά διαμορφωμένα περίπτερα, θα παρουσιάζονται και φέτος παραδοσιακά κυπριακά επαγγέλματα, προσφέροντας στους επισκέπτες την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά την πλούσια λαϊκή παράδοση του τόπου. Τεχνίτες θα επιδεικνύουν την τέχνη τους και θα εξηγούν βήμα-βήμα τη διαδικασία κατασκευής, δημιουργώντας μια ζωντανή και αυθεντική εμπειρία πολιτισμού.

Η Λάρνακα, αξιοποιώντας τον παραλιακό της χαρακτήρα, εντάσσει κάθε χρόνο στο πρόγραμμα του Κατακλυσμού ένα πλούσιο σκέλος ναυταθλητικών και αθλητικών διοργανώσεων. Στην παραλία των Φοινικούδων θα διεξαχθούν αγωνίσματα όπως Beach Volley και αγώνες σκαφών ανοικτής θαλάσσης, προσφέροντας εντυπωσιακό θέαμα στους επισκέπτες.

Παράλληλα, στο κολυμβητήριο του Ναυτικού Ομίλου Λάρνακας θα πραγματοποιηθούν αγώνες ιστιοπλοΐας και κανόε καγιάκ. Στο ίδιο πλαίσιο, το ξενοδοχείο Golden Bay θα φιλοξενήσει και φέτος το Σκακιστικό Τουρνουά Blitz, προσθέτοντας μια διαφορετική, στρατηγική διάσταση στις εκδηλώσεις του Κατακλυσμού.

Ο Δήμος Λάρνακας εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς όλους τους φορείς που συμβάλλουν στη διοργάνωση, προβολή και προώθηση των εκδηλώσεων του Κατακλυσμού. Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνονται στον χορηγό επικοινωνίας ΡΙΚ, καθώς και σε όλους τους υπόλοιπους υποστηρικτές για τη διαχρονική τους στήριξη.

Ο Δήμος Λάρνακας προσκαλεί το κοινό να δώσει το παρών του στις εκδηλώσεις του Κατακλυσμού 2026 και να ζήσει από κοντά μια μοναδική γιορτή πολιτισμού, παράδοσης και ψυχαγωγίας δίπλα στη θάλασσα, στην καρδιά της Λάρνακας.