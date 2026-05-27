Περιμένουν πώς και πώς την πρόταση της Αρχής Λιμένων για λιμάνι και μαρίνα οι φορείς της Λάρνακας, η οποία θα περιλαμβάνει, όπως αποφασίστηκε στην πρόσφατη σύσκεψη στο Προεδρικό, αναπτύξεις των δύο υποδομών και χερσαίου χώρου 50.000 τ.μ. καθώς και πλάνο για ενοποίηση των παραλιακών μετώπων των Φοινικούδων και της περιοχής των πρώην διυλιστηρίων.

Σημειώνεται πως σήμερα συμπληρώνονται δύο χρόνια από τον τερματισμό της σύμβασης με την Kition Ocean Holdings, με την Λάρνακα να μην έχει δει μέχρι στιγμής ουσιαστικά έργα στις δύο υποδομές και να ελπίζει πως μετά τις αποφάσεις στο Προεδρικό τα έργα θα μπουν, επιτέλους, σε πορεία υλοποίησης.

Χθες το απόγευμα συνήλθε η Επιτροπή Ανάπτυξης Λάρνακας. Κατά τη συνεδρία, ο δήμαρχος Λάρνακας και πρόεδρος της Επιτροπής, Ανδρέας Βύρας, ενημέρωσε τα μέλη για όσα συζητήθηκαν και συμφωνήθηκαν κατά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο στις 15 Μαΐου 2026, έπειτα από πρόσκληση του Προέδρου της Δημοκρατίας, με αντικείμενο την αναβάθμιση και ανάπτυξη του λιμανιού, της μαρίνας και του χερσαίου χώρου του λιμένα Λάρνακας. Στη συνάντηση στο Προεδρικό συμμετείχαν ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Αλέξης Βαφεάδης, ο Πρόεδρος του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λάρνακας, Άγγελος Χατζηχαραλάμπους, ο δήμαρχος Λάρνακας Ανδρέας Βύρας και ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λάρνακας, Νάκης Αντωνίου.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του κ. Βύρα, κατά τη συνάντηση στο Προεδρικό συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα:

Η συνολική υλοποίηση του έργου να αναληφθεί από την Αρχή Λιμένων Κύπρου.

Σε ό,τι αφορά το λιμάνι, αποφασίστηκε η αναβάθμισή του σε τουριστικό και συμβατό εμπορικό φορτίων, όπως αποτελεί διαχρονικό αίτημα της πόλης. Άμεση προτεραιότητα αποτελεί η αναβάθμιση του εξοπλισμού διαχείρισης οχληρών φορτίων, με στόχο την προστασία της υγείας και της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Αναφορικά με τη μαρίνα, αποφασίστηκε η αναβάθμιση και επέκτασή της, με δυνατότητα φιλοξενίας περίπου 200 σκαφών.

Προωθείται η ανάπτυξη του χερσαίου χώρου, έκτασης τουλάχιστον 50.000 τετραγωνικών μέτρων, για αστικές χρήσεις, σύμφωνα με τον αναπτυξιακό σχεδιασμό και τις ανάγκες της πόλης.

Κεντρικός στόχος παραμένει η ενοποίηση του παραλιακού μετώπου της Λάρνακας. Ο κ. Βύρας ενημέρωσε, επίσης, ότι η Αρχή Λιμένων Κύπρου αναμένεται να παρουσιάσει μέχρι τις 30 Ιουνίου 2026 στην Επιτροπή Ανάπτυξης Πόλης και Επαρχίας Λάρνακας συγκεκριμένο οδικό χάρτη για την υλοποίηση των πιο πάνω.

Όπως επισημάνθηκε, η Αρχή Λιμένων Κύπρου έχει διαβεβαιώσει ότι υπάρχουν οι αναγκαίοι διαθέσιμοι πόροι για την υλοποίηση του έργου. Παράλληλα, υπογραμμίστηκε ότι η όλη διαδικασία θα προχωρήσει σε πλήρη συντονισμό και συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς της πόλης. Γι’ αυτό έχει ήδη συσταθεί Τεχνική Επιτροπή Παρακολούθησης με τη συμμετοχή του Κράτους, της Αρχής Λιμένων Κύπρου και των τοπικών φορέων, με αποστολή την αποσαφήνιση των βασικών παραμέτρων που θα ληφθούν υπόψη για την προώθηση του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για την ετοιμασία master plan, καθώς και την οργάνωση και ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας.