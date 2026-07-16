Ενώπιον του Δικαστηρίου Δεκέλειας στις Βρετανικές Βάσεις θα οδηγηθεί στις 11:00 ο 30χρονος από τη Βουλγαρία, πατέρας των δύο αδικοχαμένων αγοριών 8 και 10 χρόνων, που εντοπίστηκαν νεκρά σε αυτοκίνητο το απόγευμα της 28ης Ιουνίου. Ο 30χρονος κατηγορείται για πρόκληση θανάτου λόγω αλόγιστης και απερίσκεπτης πράξης και αναμένεται σήμερα, σύμφωνα με την ενημέρωση από τις ΒΒ, να απαντήσει εάν παραδέχεται ή όχι ενοχή.

Η διαδικασία δεν θα γίνει με τη φυσική παρουσία δικαστή, αλλά μέσω τηλεδιάσκεψης. Συγκεκριμένα θα υπάρξει ηλεκτρονική σύνδεση με ανώτερο δικαστή (senior judge), o οποίος θα χειριστεί τη σημερινή διαδικασία. Σύμφωνα με την ενημέρωση των ΒΒ, το πιο πιθανό είναι στις επόμενους δικάσιμους η διαδικασία να γίνει με φυσική παρουσία δικαστή που θα σπεύσει από τη Βρετανία, όπως έγινε και στην υπόθεση του φόνου στην Ορμήδεια το καλοκαίρι του 2024.

Με βάση τα ευρήματα των ερευνών του Τμήματος Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων (CID) αποφασίστηκε όπως ο πατέρας κατηγορηθεί με πιο αυστηρή κατηγορία, αφού φέρεται να μην επέστρεψε στο σπίτι του όταν σχόλασε, αλλά μετέβηκε σε άλλο χώρο. Η δικηγόρος του, Αντριάνα Κλαϊδη, κατά την προηγούμενη δικάσιμο είχε πει ο πελάτης της αρνείται όλες τις κατηγορίες που του απαγγέλθηκαν και έφερε ένσταση κράτησή του. Ωστόσο το αίτημα της απορρίφθηκε και αποφασίστηκε όπως ο 30χρονος παραμείνει υπό κράτηση.

Υπενθυμίζεται πως τα δύο αδελφάκια είχαν μείνει χωρίς επιτήρηση, αφού ο πατέρας έσπευσε το πρωί της 28ης Ιουνίου στην εργασία του στη Λεμεσό, ενώ το ίδιο έπραξε και η 38χρονη συμβία του, η οποία αρχικά είχε συλληφθεί, ωστόσο, αφέθηκε ελεύθερη άνευ όρων. Ο πατέρας, όπως ακούστηκε στο δικαστήριο, φέρεται να μετέβη στη δουλειά του στη Λεμεσό στις 4:30 το πρωί της Κυριακής 28 Ιουλίου και να επέστρεψε στο διαμέρισμά του στην Ξυλοφάγου, αφότου βρέθηκαν νεκρά τα παιδιά από τη συμβία του.

Σημειώνεται πως οι κινήσεις των δύο παιδιών είχαν καταγραφεί από κάμερα κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης, που ενεργοποιείται μέσω της κίνησης. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές αυτή η κάμερα δείχνει στις 12:10 το μεσημέρι τα παιδιά να παίζουν στην αυλή και γύρω στις 2:30 το απόγευμα να μπαίνουν στο αυτοκίνητο. Σημειώνεται πως τα παιδιά εντόπισε αναίσθητα στο πίσω κάθισμα η μητριά τους μετά τις 5:30 το απόγευμα.

Τα παιδιά φαίνεται να πέτυχαν είσοδο στο αυτοκίνητο, που ήταν σταθμευμένο στον ανοικτό χώρο της πολυκατοικίας όπου διέμεναν, μέσω μιας ανοικτής πόρτας στο πίσω μέρος. Όπως αποκάλυψε το philenews, οι εξετάσεις εμπειρογνωμόνων έδειξαν βλάβη στη συγκεκριμένη πόρτα, η οποία παρέμεινε ξεκλείδωτη, παρά το γεγονός ότι το αυτοκίνητο είχε κλειδωθεί. Ακολούθως φαίνεται πως κλειδώθηκαν στο αυτοκίνητο και εγκλωβίστηκαν σ’ αυτό, αφού ήταν ενεργοποιημένη και η κλειδαριά ασφαλείας για παιδιά (child lock).