Ο Έλληνας σούπερ σταρ του ΝΒΑ, Γιάννης Αντετοκούνμπο, παρακολούθησε από το γήπεδο τον ημιτελικό της Αργεντινής με την Αγγλία για το Μουντιάλ 2026, βιώνοντας από κοντά το σασπένς της μεγάλης ανατροπής της ομάδας του Μέσι.

Η παρουσία σε έναν τέτοιο αγώνα φαίνεται, μάλιστα, ότι ήταν κάτι που κάποτε θα είχε συζητήσει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με τον πατέρα του, Τσαρλς, που έχει φύγει από τη ζωή το 2017 σε ηλικία 53 ετών.

«Μπαμπά μόλις πήγα σε έναν αγώνα Μουντιάλ» έγραψε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στη λεζάντα του άλμπουμ που ανήρτησε στο Instagram έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγό του, Μαράια, ενώ σε μια φωτογραφίες φαίνεται να συνομιλεί με τον μεγάλο Μικ Τζάγκερ.

protothema.gr