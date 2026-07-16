Το τρίτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου αναμένεται να επισκεφθεί ο Αρχιεπίσκοπος Κυπρου Γεώργιος τη Ρώμη, μετά από προσκληση πανεπιστημίων για να είναι ομιλητής σε εκδήλωση.

Ο προκαθήμενος της Εκκλησάις της Κύπρου δήλωσε στον «Φ» ότι έγινε δέκτης της επιστολής πριν από δύο περίπου μήνες και απεδέχθη να μεταβεί στην Ρώμη, όπου, θα έχει και συνάντηση με τον Πάπα, ώστε να συζητηθούν εκ νέου όλα οσα αφορούν στην άφιξή του Ποντίφηκα στην Κύπρο και την Πάφο.

Η πρόσκληση από τον Αρχιεπίσκοπο Γεώργιο, αλλά και πολύ πριν από τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο, ήταν ανοικτή για την έλευση του Πάπα, αλλά λόγω και των διαφωνιών του τέως Μητροπολίτη Πάφου, Τυχικού, το θέμα είχε ανασταλεί.

Μετά την εγκατάσταση στην Μητρόπολη Πάφου, του νέου Μητροπολίτη Γρηγορίου, το θέμα επανέρχεται και θεωρείται πλέον σίγουρη η άφιξη του Πάπα στην Κυπρο, αναλόγως του προγράμματος του και αφού γίνουν οι ανάλογες διευθετήσεις και συνεννοήσεις με την Αρχιεπισκοπή.

Στο μεταξύ ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος, εξέφρασε μιλώντας χθες στον «Φ» την συγκίνηση του, που θα λειτουργήσει το ερχόμενο Σάββατο στην εκκλησία του Αγίου Φωτίου του Κύπριου, που εχει ανεγερθεί με έξοδα της Μητρόπολης Πάφου, στον χώρο της Αγίας Μονής κοντά στο μοναστήρι της Χρυσορρογιάτισας, οπου φιλοξενούνται κάθε χρόνο, οι θερινές κατασκηνώσεις των κατηχητικών της περιφέρειας Πάφου.

Το εικονοστάσι και οι εικόνες της εκκλησίας αποτελούν δωρεά της οικογένειας του Αρχιεπισκόπου Γεωργίου, από την Αθηαίνου, προς τιμήν του Αγίου Φωτίου, που ασκήτεψε στην περιοχή τους και που σήμερα μόνο χαλάσματα συναντά κανείς στον τουρκοκρατούμενο χώρο όπου ήταν κτισμένο ξωκλήσι στο όνομα του.

Εκεί ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου θα συναντήσει τα παιδιά και τους συνοδούς τους και θα συνομιλήσει μαζί τους, ενώ θα υποδεχθεί και κατοίκους της Αθηαίνου που θα αφιχθούν στην περιοχή με λεωφορεία για να εκκλησιαστούν στην εκκλησία του Αγίου Φωτίου.