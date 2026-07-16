Ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα, ηπιότερος πληθωρισμός αλλά και ανακοινώσεις από πλευράς Κίνας για τη τεχνητή νοημοσύνη και τη οικονομική στρατηγική της χώρας μονοπωλούν το πρωινό ενδιαφέρον τον επενδυτών στις διεθνείς αγορές.

Παράλληλα, οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν μικρή μείωση, αναχαιτίζοντας για τώρα τουλάχιστον την αυξητική πορεία που καταγραφόταν το τελευταίο διάστημα, μετά και τη νέα ανάφλεξη μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Από την άλλη σταθεροποίηση παρατηρείται και στα κρυπτονομισμάτα, ενώ ο χρυσός καταγράφει μικρή μείωση.

Το θετικό κλίμα που καταγράφεται πάντως στις ΗΠΑ, δεν μεταφέρθηκε και στις ασιατικές αγορές, αφού ο Nikkei υποχώρησε λόγω των έντονων πιέσεων που δέχονται οι μετοχές των ημιαγωγών. Εν αντιθέσει, η Alibaba ώθησε τον Hang Seng.

Αναλυτικά:

Πώς τα πήγε η Wall Street

Με κέρδη έκλεισε η Wall Street, καθώς τα ηπιότερα στοιχεία για τον πληθωρισμό χονδρικής περιόρισαν τις ανησυχίες για άμεση αυστηροποίηση της στάσης της Fed.

Ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 0,38% στις 7.572,40 μονάδες, ο Dow Jones κατά 0,29% στις 52.658,64 μονάδες και ο Nasdaq κατά 0,62% στις 26.269,23 μονάδες. Θετικά επηρέασαν την αγορά η BlackRock, καθώς και οι Apple, Alphabet και Amazon.

Η Ασία περιμένει τον Πρόεδρο της Κίνας

Μεικτή ήταν η εικόνα στις ασιατικές αγορές. Ο Nikkei 225 υποχώρησε κατά 2,9% στις 66.767,64 μονάδες, με πιέσεις στις Kioxia, Tokyo Electron και Advantest.

Αντίθετα, ο Hang Seng ενισχυόταν κατά 1,7% στις 25.111,22 μονάδες, με στήριξη από την Alibaba, ενώ ο Shanghai Composite κατέγραφε απώλειες 0,9% στις 3.921,20 μονάδες.

Οι επενδυτές αναμένουν τις ανακοινώσεις του Σι Τζινπίνγκ για τη στρατηγική της Κίνας στην τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και τη συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου, όπου θα καθοριστούν οι οικονομικές προτεραιότητες για το δεύτερο εξάμηνο.

Πετρέλαιο και ενέργεια σε υποχώρηση

Μικρή υποχώρηση κατέγραφαν οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent έχανε 0,4% στα 84,55 δολάρια το βαρέλι και το WTI 0,2% στα 79,34 δολάρια.

Ωστόσο, αν και υπήρξε διόρθωση, οι τιμές παρέμεναν σε υψηλά επίπεδα λόγω των γεωπολιτικών ανησυχιών. Το φυσικό αέριο TTF κινείτο κοντά στα 55 ευρώ ανά μεγαβατώρα, με την αγορά να παρακολουθεί τους κινδύνους για τις εισαγωγές LNG.

Ο χρυσός έπεσε

Ο χρυσός υποχωρούσε κατά 0,8% στα 4.027 δολάρια ανά ουγγιά, καθώς περιορίστηκε η ζήτηση για ασφαλή καταφύγια και καταγράφηκαν ρευστοποιήσεις μετά τα πρόσφατα υψηλά.

Σταθερά τα κρυπτονομίσματα

Το Bitcoin παρέμενε κοντά στις 65.000 δολάρια, το Ethereum στις 1.925, το XRP στα 0,64 και το Solana κοντά στα 145 δολάρια.

Η ηπιότερη εικόνα του πληθωρισμού και οι εισροές στα spot ETFs ενίσχυσαν τη διάθεση για ρίσκο στην αγορά.

Απογειώθηκε η PayPal

Η PayPal ξεχώρισε με άνοδο 17%, μετά από δημοσιεύματα για πιθανή πρόταση εξαγοράς. Η BlackRock ενισχύθηκε κατά 6,6%, χάρη σε αποτελέσματα καλύτερα από τις εκτιμήσεις.

Στον αντίποδα, η Micron υποχώρησε κατά 8% λόγω ανησυχιών για τον ανταγωνισμό στην αγορά μνήμης, ενώ η Elevance Health έχασε 8,5% μετά το σχέδιο αποχώρησης από ορισμένες αγορές Medicaid.

Ισοτιμίες

Το ευρώ κινείτο στα 1,1467 δολάρια, το δολάριο στα 162,09 γεν και ο δείκτης δολαρίου στις 100,52 μονάδες.

Τα ηπιότερα στοιχεία για τις τιμές παραγωγού περιόρισαν τις προσδοκίες για άμεση αυστηροποίηση της νομισματικής πολιτικής από τη Fed.