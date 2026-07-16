Ο ημιτελικός Αργεντινής-Αγγλίας στο Μουντιάλ 2026 δεν ήταν απλώς ποδοσφαιρικός αγώνας — ήταν αναμέτρηση αδυσώπητης έντασης. Ο Τζουντ Μπέλιγχαμ τα έβαλε με τον Μέσι, χαστούκισε τον Μπάρκο αμέσως μετά το τελικό σφύριγμα και προκάλεσε σύρραξη στον αγωνιστικό χώρο — ενώ η Αργεντινή πανηγύριζε την ανατροπή 2-1 και την πρόκριση στον τελικό.

Η παρέα του Λιονέλ Μέσι έκλεισε ραντεβού για το βράδυ της 19ης Ιουλίου με την Ισπανία και θα διεκδικήσει back to back τον τίτλο του Μουντιάλ, σε μια αναμέτρηση που αναμένεται με τεράστιο ενδιαφέρον από όλο τον πλανήτη.

Η ένταση στο φινάλε του αγώνα με την Αγγλία ήταν χαρακτηριστική της απογοήτευσης των Αγγλων. «Πρωταγωνιστής» των μικρών επεισοδίων που δημιουργήθηκαν ήταν ο Τζουντ Μπέλιγχαμ. Ο μοναδικός παίκτης της Αγγλίας που έβγαλε προσωπικότητα και αντέδρασε στο σκληρό παιχνίδι της Αλμπισελέστε και δεν φοβήθηκε να τα βάλει μέχρι και με τον Λιονέλ Μέσι.

Σε ένα σημείο, του ημιτελικού, ο Μπέλγιχαμ και Μέσι είχαν μια πολύ έντονη συνομιλία λόγω ενός φάουλ που σύμφωνα με τον Αργεντινό, δεν έδωσε ο διαιτητής. «Δεν υπήρχε φάουλ», φαίνεται να λέει ο άσος της Ρεάλ Μαδρίτης. «Με χτύπησε στο κεφάλι» απαντά ο Pulga και ο Μπέλιγχαμ επέμεινε πως δεν υπήρχε φάουλ για να έρθει η χαρακτηριστική απάντηση από τον Μέσι μέσω μιας… γκριμάτσας.

🚨🎙️Messi & Bellingham after the World Cup final:



Messi: “That decision should’ve went our way.”



Bellingham: “No, there was no foul.”



Messi: “ He hit me in the head.”



Bellingham: “No foul.”



Messi: “Alright.” 🤌🏻 pic.twitter.com/thRck1krpL July 16, 2026

the way messi was looking at bellingham at the end! who tf messi think he is?💀💀💀 pic.twitter.com/3P13IfCAqb — mad (@JB5ri) July 15, 2026

Μετά το φινάλε της αναμέτρησης ωστόσο υπήρξε… σύρραξη με παίκτες της Αργεντινής και τον Τζούντ Μπέλιγχαμ. Αμέσως μετά το τελικό σφύριγμα, ο Άγγλος μέσος έβλεπε δίπλα του τους Αργεντίνους να πανηγυρίζουν και σε μια όχι και τόσο σοφή κίνηση, κατευθύνθηκε προς τον Βαλεντίν Μπάρκο και του έριξε μια σφαλιάρα στο κεφάλι. Αναμενόμενα προκλήθηκε ένταση ανάμεσα στους παίκτες των δυο χωρών, ωστόσο οι πιο ψύχραιμοι γλίτωσαν τα χειρότερα.

O Bellingham dando um tapão no jogador da racistina kkkkkkkkkkkkkkk



perdeu no jogo mas ganhou no tapa #INGxARG pic.twitter.com/aRmArsfjac — ☙ (@layzhis) July 15, 2026

He deserves to be banned. Disgusting behavior and a sore loser. Bellingham slaps Colo Barco in a confrontation after the game 👎👎 pic.twitter.com/Bu84IAiPks — Dakiti (@Dakiti_Live) July 15, 2026

Πολλοί αναρωτήθηκαν γιατί τα έβαλε με τον συγκεκριμένο νεαρό παίκτης της Αλμπισελέστε, ωστόσο ένα βίντεο που αναρτήθηκε στα social media δείχνει τον Μπάρκο να έχει μπει μέσα στο γήπεδο και να πανηγυρίζει μπροστά στους παίκτες της Αγγλίας μετά το γκολ του Έντσο Φερνάντες που έκανε το 1-1.

🤣🤷🏻‍♂️ ¡SE FILTRÓ EL LORE COMPLETO!



El Colo Barco le fue a gritar el gol en la cara a los ingleses por eso Bellingham decidió ir a darle una cachetada cuando terminó el partido pic.twitter.com/85OYmbeGTC https://t.co/4L1P3PMwpr — PaseClave (@paseclave__) July 16, 2026

Αλλο βίντεο έδειχνε τον Ρομέρο να πανηγυρίζει έξαλλα μπροστά στον Μπέλιγχαμ μετά το σφύριγμα της λήξης από τον διαιτητή, ενώ ο Αγγλος άσος τον κοιτούσε με ψυχραιμία.

روميرو يحتفل بوجه بيلينغهام و ساكت🤣🤣🤣



راح للمسكين باركوpic.twitter.com/73PEzIB7lO — Mohammed (@moh19si_) July 15, 2026

Bellingham se le hizo el malo al colo barco

Pero con los otos jugadores salio corriendo, casi pide que lo manden devuelta a africa pic.twitter.com/4eU5lIoKQx — ElBuni (@therealbuni) July 15, 2026

protothema.gr