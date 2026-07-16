Σε ανάκληση της παραίτησης του από την προεδρία της ΕΔΕΚ καλούν τον Νίκο Αναστασίου τα μέλη της Επιτροπής Συνεδρίων και Εξυγίανσης Μητρώου Μελών. Με ανακοίνωση τους, εκφράζουν την ανησυχία τους για την εξέλιξη και εκφράζουν τη θέση ότι είναι υπέρτατης σημασίας να τύχουν απόλυτου σεβασμού τόσο οι θεσμικές διαδικασίες και αποφάσεις του κόμματος όσο και οι όλες οι πρόνοιες του καταστατικού.

Όπως χαρακτηριστικά υποστηρίζουν, το Έκτακτο Συνέδριο καθόρισε με σαφήνεια τους όρους εντολής της Επιτροπής οι οποίοι ήταν, πρώτο, ο συντονισμός της πορείας προς τα δύο επερχόμενα συνέδρια, Καταστατικό και Τακτικό Εκλογικό και, δεύτερο, η εξυγίανση του μητρώου μελών στη βάση της απόφασης του Συνεδρίου για άρση των διαγραφών

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Αναφορικά με την πρόσφατη (13/7/2026) συνεδρία του Πολιτικού Γραφείου και την συνεπακόλουθη παραίτηση του Προέδρου του Κόμματος Νίκου Αναστασίου, η Επιτροπή Συνεδρίων και Εξυγίανσης Μητρώου Μελών εκφράζει τη λύπη και απογοήτευση της.

Ευχόμαστε, σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία της διαδικασίας ανασυγκρότησης της ΕΔΕΚ, ο συναγωνιστής να ανακαλέσει την παραίτηση του.

Σε ενάντια περίπτωση, κάτι που απευχόμαστε, και λαμβάνοντας υπόψιν τις εξαιρετικά δύσκολες στιγμές που διέρχεται το κόμμα, η Επιτροπή θεωρεί υπέρτατης σημασίας να τύχουν απόλυτου σεβασμού τόσο οι θεσμικές διαδικασίες και αποφάσεις του κόμματος όσο και οι όλες οι πρόνοιες του καταστατικού.

Δεδομένο είναι ότι, το Έκτακτο Συνέδριο καθόρισε με σαφήνεια τους όρους εντολής της Επιτροπής οι οποίοι ήταν, πρώτο, ο συντονισμός της πορείας προς τα δύο επερχόμενα συνέδρια, Καταστατικό και Τακτικό Εκλογικό και, δεύτερο, η εξυγίανση του μητρώου μελών στη βάση της απόφασης του Συνεδρίου για άρση των διαγραφών.

Είναι αυτονόητο, στο πλαίσιο κάθε καλοπροαίρετης ερμηνείας, ότι η συγκρότηση και λειτουργία της Επιτροπής σε καμία περίπτωση δεν βρίσκεται σε αντίθεση ή αντιπαράθεση με τα θεσμικά όργανα του κινήματος ή οποιεσδήποτε πρόνοιες του καταστατικού. Η Επιτροπή καθηκόντως θα ενημερώνει και το Πολιτικό Γραφείο και την Κεντρική Επιτροπή για την πορεία των εργασιών της, τις αποφάσεις και τα παραδοτέα της.

Η Επιτροπή ενημερώνει τα μέλη του κόμματος ότι θα συνεχίσει το έργο της βάσει των συγκεκριμένων εντολών που έλαβε από το Έκτακτο Συνέδριο, με πλήρη αφοσίωση στους θεσμούς, την διαφάνεια και τις δημοκρατίες διαδικασίες. Είμαστε σίγουροι ότι όλα τα μέλη του κόμματος, με γνώμονα την αγάπη προς το ιστορικό μας κίνημα, θα αρθούν στο ύψος των περιστάσεων και θα διαφυλάξουν τις δημοκρατικές διαδικασίες, τη νομιμότητα και την προοπτική ανασυγκρότησης του κόμματος.

Η πιο πάνω ανακοίνωση αποφασίστηκε σε σύσκεψη της Επιτροπής στις 15/7/2026, παρόντων των μελών Διομήδη Διομήδους, Μιχάλη Κουταλιανού, Παύλου Μιχαήλ και Νίκου Νικολαΐδη.