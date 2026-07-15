Τη λύπη της για την παραίτηση του Νίκου Αναστασίου από την ηγεσία του κόμματος εκφράζει η ΕΔΕΚ, τονίζοντας σε ανακοίνωσή της ότι «είναι ένα συντεταγμένο κόμμα και οφείλει, στην ιστορία και στον κόσμο της, να προχωρήσει».

Για τον Νίκο Αναστασίου, το κόμμα αναφέρει ότι «κατά τη διάρκεια της προεδρίας του, αφιερώθηκε σε μια τιτάνια προσπάθεια να συσπειρωθεί η ΕΔΕΚ και να πετύχει τον στόχο της παραμονής στη Βουλή» και πως «θα έχει την αιώνια ευγνωμοσύνη όλων των Εδεκιτών».

Διαβάστε αυτούσια την ανακοίνωση:

Οι εξελίξεις στην ΕΔΕΚ, μετά την παραίτηση του συναγωνιστή Νίκου Αναστασίου από την προεδρία του κόμματος, από την μια στεναχωρούν βαθύτατα όλους τους Εδεκίτες και τις Εδεκίτισσες, αλλά από την άλλη απαιτούν από όλους εμάς να επιδείξουμε τον μέγιστο βαθμό σοβαρότητας και το κυριότερο, να θέσουμε πάνω από οτιδήποτε άλλο την επικράτηση της ηρεμίας και της ομαλότητας στο κόμμα.

Ο Νίκος Αναστασίου, κατά τη διάρκεια της προεδρίας του, αφιερώθηκε σε μια τιτάνια προσπάθεια να συσπειρωθεί η ΕΔΕΚ και να πετύχει τον στόχο της παραμονής στη Βουλή. Για την αφοσίωση του στην εξυπηρέτηση του καλού της ΕΔΕΚ, θα έχει την αιώνια ευγνωμοσύνη όλων των Εδεκιτών.

Παρά τη δυσάρεστη εξέλιξη, η ΕΔΕΚ είναι συντεταγμένο κόμμα και οφείλει στην ιστορία της και στον κόσμο της, να προχωρήσει.

Αρχικά:

• Θα συγκληθούν τα αρμόδια συλλογικά όργανα της ΕΔΕΚ, το Πολιτικό Γραφείο και η Κεντρική Επιτροπή, για να διαχειριστούν γενικότερα τις εξελίξεις.

• Το Πολιτικό Γραφείο και η Κεντρική Επιτροπή, ως τα μοναδικά αρμόδια όργανα, θα προχωρήσουν στην υλοποίηση των αποφάσεων του Έκτακτου Παγκύπριου Συνεδρίου της 5ης Ιουλίου 2026 (επισυνάπτεται το επίσημο πρακτικό του Έκτακτου Παγκύπριου Συνεδρίου, υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο Νίκο Αναστασίου και τα υπόλοιπα μέλη της ηγεσίας).







