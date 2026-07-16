Η Uber ανακοίνωσε συμφωνία ύψους πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ για την εξαγορά της γερμανικής Delivery Hero, σε μια κίνηση που αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά την παρουσία της στην παγκόσμια αγορά διαδικτυακής διανομής φαγητού.

Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, ο αμερικανικός όμιλος προσφέρει 41,50 ευρώ ανά μετοχή, αποτιμώντας την εταιρεία με έδρα το Βερολίνο σε περίπου 12,7 δισ. ευρώ ή 14,8 δισ. δολάρια.

Πριν από την ανακοίνωση της εξαγοράς, η Uber κατείχε ήδη μερίδιο λίγο χαμηλότερο από το 25% στην Delivery Hero, καθώς και χρηματοοικονομικά εργαλεία που αντιστοιχούσαν σε επιπλέον ποσοστό σχεδόν 12%.

Καθοριστική για την ολοκλήρωση της συναλλαγής ήταν η απόφαση της ολλανδικής επενδυτικής εταιρείας Prosus, μεγαλύτερου μετόχου της Delivery Hero, να πωλήσει το μερίδιό της, το οποίο ανερχόταν σε σχεδόν 17%. Η Prosus είχε δεσμευθεί να αποχωρήσει από την εταιρεία μετά την εξαγορά της ανταγωνίστριας Just Eat Takeaway.

Παρότι η Delivery Hero δεν δραστηριοποιείται πλέον στη γερμανική αγορά, μετά την πώληση της εγχώριας επιχείρησής της στην Just Eat Takeaway, παραμένει μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες διανομής φαγητού παγκοσμίως. Διαθέτει ισχυρή παρουσία στην Ασία, στη νότια Ευρώπη, στην Αραβική Χερσόνησο και στην Αφρική.

Η Uber, με έδρα το Σαν Φρανσίσκο, δραστηριοποιείται ήδη στον τομέα της διανομής φαγητού μέσω της πλατφόρμας Uber Eats, η οποία λειτουργεί, μεταξύ άλλων αγορών, και σε πολλές γερμανικές πόλεις.