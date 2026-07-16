Πυροσβέστες από το Όκλαντ έγιναν viral αφού έδωσαν οξυγόνο με μάσκα σε περιστέρι που είχε εισπνεύσει καπνό από φωτιά σε όχημα. Το πουλί πλησίασε μόνο του τους πυροσβέστες ζητώντας βοήθεια και το βίντεο που ανέρτησε η υπηρεσία ξεπέρασε τα 7 εκατομμύρια προβολές.

Το βίντεο που δημοσίευσε πρώτα η πυροσβεστική υπηρεσία του Όκλαντ, αναδημοσιεύτηκε από το συνδικάτο των πυροσβεστών συγκεντρώνοντας περισσότερα από 7 εκατομμύρια views.

Σύμφωνα με την ανάρτηση στο Instagram, όλα ξεκίνησαν όταν το απόγευμα της Τετάρτης οι πυροσβέστες του οχήματος E29 παρατήρησαν ένα περιστέρι σε κίνδυνο.

Κατά την ανάρτηση οι πυροσβέστες ανέφεραν ότι ήταν το περιστέρι που τους πλησίασε δείχνοντας ότι θέλει βοήθεια καθώς φέρεται να είχε εισπνεύσει καπνό από φωτιά σε όχημα.

Τότε ένας πυροσβέστης πλησίασε το περιστέρι και τους χορήγησε λίγο οξυγόνο με το πουλί, αφού καθάρισε τους πνεύμονές του, να πετάει μακριά.

«Ένας ακόμη λόγος για τον οποίο πρέπει να φροντίζουμε τα περιστέρια. Εξημερώθηκαν από ανθρώπους, επομένως θα ζητήσουν βοήθεια από ανθρώπους. Να είστε ευγενικοί με όλα τα ζωντανά όντα», έγραψε ένας σχολιαστής. Ένας δεύτερος έγραψε «αν σε αυτό πηγαίνουν τα 400 δολάρια από τον μισθό μου, τότε ναι. Μάλιστα, πάρτε λίγο περισσότερο, θα τα καταφέρω». Άλλοι, τέλος, επεσήμαναν ότι αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που οι πυροσβέστες του Όκλαντ βοηθούν ένα περιστέρι, με ένα άτομο να αποκαλεί το τμήμα «το καλύτερο».

protothema.gr