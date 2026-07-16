Το Διοικητικό Συμβούλιο την επέλεξε ομόφωνα – Αναλαμβάνει τόσο τη διοικητική όσο και την καλλιτεχνική διεύθυνση.

Την πρώτη γυναίκα γενική διευθύντρια στην ιστορία του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου επέλεξε ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο του ΘΟΚ, αποφασίζοντας τον διορισμό της Μαρίνας Μαλένη Κυριαζή στη θέση που συνενώνει τις αρμοδιότητες του εκτελεστικού και του καλλιτεχνικού διευθυντή, ύστερα από τη διαδικασία που ξεκίνησε με την προκήρυξη της θέσης τον Φεβρουάριο.

Η απόφαση λήφθηκε ομόφωνα στη συνεδρία του Δ.Σ. την Κυριακή 12 Ιουλίου και αφορά τη θέση που συγκεντρώνει πλέον τις αρμοδιότητες τόσο του εκτελεστικού όσο και του καλλιτεχνικού διευθυντή. Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», πριν από τη λήψη της απόφασης το ΔΣ πραγματοποίησε προσωπικές συνεντεύξεις τους τρεις επικρατέστερους υποψηφίους, Μαρίνα Μαλένη, Χρίστο Γεωργίου και Κυριακή Σπανού.

Ο διορισμός θα τεθεί σε ισχύ μετά την επικύρωσή του από το Υπουργικό Συμβούλιο και τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το ΔΣ αποφάσισε να της αναθέσει καθήκοντα αναπληρώτριας γενικής διευθύντριας.

Η επιλογή της σηματοδοτεί την ανάδειξη ενός στελέχους που γνωρίζει όσο λίγοι τον οργανισμό, καθώς υπηρετεί στον ΘΟΚ από το 2001 ως λειτουργός Θεατρικής Ανάπτυξης, ενώ σήμερα είναι επικεφαλής της Συντονιστικής Ομάδας και γραμματέας του ΔΣ. Με τον διορισμό της κλείνει μια παρατεταμένη περίοδος διοικητικής εκκρεμότητας για τον ΘΟΚ. Η θέση παρέμενε ουσιαστικά κενή επί σειρά ετών, με τον Οργανισμό να λειτουργεί με μεταβατικά σχήματα διοίκησης.

Με τον διορισμό της, η Μαρίνα Μαλένη Κυριαζή γίνεται η πρώτη γυναίκα που αναλαμβάνει τη θέση του γενικού διευθυντή από την ίδρυση του ΘΟΚ το 1971. Τη θέση είχαν υπηρετήσει κατά το παρελθόν οι Νίκος Χατζίσκος, Σωκράτης Καραντινός, Εύης Γαβριηλίδης, Άντης Παρτζίλης, Χρίστος Σιοπαχάς, Βαρνάβας Κυριαζής (σύζυγος της Μαρίνας Μαλένη), Γιώργος Παπαγεωργίου και, ως καλλιτεχνικός διευθυντής, ο Σάββας Κυριακίδης την περίοδο 2017-2023.

Από τη σκηνή στη διοίκηση

Η Μαρίνα Μαλένη Κυριαζή σπούδασε Θέατρο και Κοινωνιολογία στο Πανεπιστήμιο του Τέξας στο Όστιν, ενώ ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές σπουδές στην Επικοινωνία και Δημοσιογραφία στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Επιστρέφοντας στην Κύπρο υπήρξε μέλος της ιδρυτικής ομάδας του Τρίτου Προγράμματος του ΡΙΚ, όπου εργάστηκε ως παραγωγός ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών, παρουσιάστρια και ηθοποιός. Αργότερα συνεργάστηκε και στην παρουσίαση της πολιτιστικής εκπομπής Art Cafe.

Στον ΘΟΚ υπηρέτησε αρχικά ως ηθοποιός επί έξι χρόνια και από το 2001 πέρασε στη διοικητική δομή του οργανισμού, αναλαμβάνοντας σειρά κρίσιμων τομέων, όπως οι διεθνείς συνεργασίες, οι θεατρικές χορηγίες, η ανάπτυξη της κυπριακής θεατρικής γραφής, το θέατρο στην εκπαίδευση και ο συντονισμός μεγάλων πολιτιστικών προγραμμάτων.

Συνδέθηκε με τη διεθνή παρουσία του ΘΟΚ

Κατά τη διάρκεια της θητείας της είχε ενεργό ρόλο στην ευρωπαϊκή δικτύωση του οργανισμού και επιμελήθηκε τις κυπριακές συμμετοχές στην Prague Quadrennial από το 2007, διοργάνωση στην οποία η Κύπρος κατέκτησε το 2023 το κορυφαίο βραβείο Golden Triga.

Έχει επίσης συμμετάσχει σε επιτροπές για τη διαμόρφωση πολιτιστικής πολιτικής, το θέατρο στην εκπαίδευση και την ίδρυση Ενιαίου Φορέα Πολιτισμού, ενώ από το 2023 είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του European Theatre Convention, του σημαντικότερου ευρωπαϊκού δικτύου δημόσιων θεάτρων.

Ο διορισμός της Μαρίνας Μαλένη Κυριαζή κλείνει μια παρατεταμένη περίοδο διοικητικής εκκρεμότητας στον ΘΟΚ και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για τον κρατικό θεατρικό οργανισμό, καθώς η ευθύνη της διοικητικής και της καλλιτεχνικής διεύθυνσης συγκεντρώνεται σε ένα πρόσωπο.