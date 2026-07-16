Ο λόγος για την σχεδιαζόμενη ανάπλαση των πεζοδρόμων Λήδρας και Ονασαγόρου. Όλοι αντιλαμβάνονται ότι είναι ένα έργο που πρέπει να γίνει. Οι καταστηματάρχες της περιοχής όμως αντιδρούν. Όχι γιατί δεν θέλουν να γίνει. Αλλά γιατί θέλουν κάποιον να τους εγγυηθεί ότι τα έργα θα ολοκληρωθούν στην ώρα τους. «Πέστε μου ένα έργο το οποίο ολοκληρώθηκε εντός των χρονοδιαγραμμάτων», ανέφερε χαρακτηριστικά καταστηματάρχης της περιοχής στον συνάδελφο Βάσο Βασιλείου. Και ποιος μπορεί να του βρει άδικο;

Μιλάμε ως επί το πλείστο για επιχειρήσεις εστίασης. Σκεφτείτε να πουν σε μια επιχείρηση ότι θα πρέπει να κλείσει για 5 μήνες και αυτή η περίοδος ξαφνικά να γίνει 8 ή 10 μήνες. Δεν πρόκειται να ξανανοίξει. Ή ακόμα μια άλλη επιχείρηση που προσφέρει φαγητό, ποτό ή ακόμα και μουσική, να εργάζεται και δίπλα τα κομπρεσέρ να σπάζουν πεζοδρόμια και να γεμίζουν την περιοχή με σκόνη. Εν κατακλείδι, πρόκειται για μια ιστορική περιοχή, η οποία πρέπει να παραμείνει ζωντανή. Γι’ αυτό τα όποια έργα πρέπει να προγραμματιστούν στην εντέλεια. Και όχι με τον «παραδοσιακό» κυπριακό τρόπο.

Αγ.Αγ.