Η σχεδιαζόμενη ανάπλαση των πεζοδρόμων Λήδρας και Ονασαγόρου έχει ανοίξει νέο κύκλο αντιπαραθέσεων, με αιχμή τις επιπτώσεις που, σύμφωνα με τους καταστηματάρχες, θα επιφέρει στη λειτουργία των επιχειρήσεών τους. Αν και η αναβάθμιση του ιστορικού εμπορικού κέντρου θεωρείται από τους περισσότερους αναγκαία, οι αντιδράσεις θυμίζουν εκείνες που είχαν εκδηλωθεί όταν, επί δημαρχίας του αείμνηστου Λέλλου Δημητριάδη, λήφθηκε η απόφαση για την πεζοδρόμηση της Λήδρας και της Ονασαγόρου.

Χθες περιοδεύσαμε στους πεζοδρόμους και ρωτήσαμε καταστηματάρχες, γιατί να αντιτίθενται σε ένα έργο στο πλαίσιο του οποίου κατά μέσον όρο θα δαπανηθούν μεταξύ €30.000-€40.000 για τον εξωραϊσμό των προσόψεων 140 καταστημάτων;

Γιατί να είναι αρνητικοί όταν στο πλαίσιο αναβάθμισης των πεζοδρόμων να αντικατασταθούν όλες οι υπηρεσίες από τηλεφωνίας, υδατοπρομήθειας, αποχετευτικά αλλά και η ηλεκτρική εγκατάσταση, η οποία σε κάποια στιγμή μπορεί να καταρρεύσει, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για τους ίδιους τους διαμαρτυρόμενους;

Ο Δήμος διαβεβαιώνει, πως οι εργασίες θα οργανωθούν με τέτοιο τρόπο ώστε η ανάπλαση θα υλοποιηθεί τμηματικά, οπόταν ο χρόνος ολοκλήρωσης (και ο επηρεασμός) θα είναι περιορισμένος για κάθε τμήμα και το έργο θα διαρκεί 4-5 μήνες.

«Πέστε μου ένα έργο το οποίο ολοκληρώθηκε εντός των χρονοδιαγραμμάτων και να συζητήσουμε και για έγκαιρη ολοκλήρωση της ανάπλασης των πεζοδρόμων» αναφέρει στον «Φ» ο επί σειρά ετών καταστηματάρχης της περιοχής Σωφρόνης Αγρότης, στον οποίο μας παρέπεμψαν και άλλοι καταστηματάρχες. «Προσωπικά, αν μου υπέγραφαν ότι σε 4-5 μήνες θα ολοκληρώνονταν τα έργα, θα έκλεινα το κατάστημα και θα επέστρεφα μετά την ολοκλήρωση», ανέφερε ο κ. Αγρότης, με τη θέση του οποίου συμφωνούν και άλλοι συνάδελφοι του.

Εξέφρασε δε την άποψη, πως τα έργα θα διαρκέσουν περίπου δύο χρόνια. Ο ίδιος ήγειρε επίσης θέμα συντονισμού των εμπλεκομένων υπηρεσιών (Δήμος, ΕΟΑ, ΑΗΚ, ΑΤΗΚ κ.ο.κ.) και πρόσθεσε, πως η εμπειρία λέει πως ο καθένας εργάζεται με τους δικούς του ρυθμούς, κάτι το οποίο έχει επιπτώσεις στους επηρεαζόμενους καταστηματάρχες και κατοίκους.

Ο Δήμαρχος Λευκωσίας κ. Χαράλαμπος Προύντζος ανέφερε στον «Φ», ότι το θέμα του συντονισμού απασχολεί έντονα και τον ίδιο γι’ αυτό θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση.

Μία ομάδα καταστηματαρχών οι οποίοι θα επηρεαστούν σε μεγάλο βαθμό είναι όσοι δραστηριοποιούνται στην εστίαση και αυτοί είναι που αντιδρούν και πιο έντονα. Ο λόγος της αντίδρασης σχετίζεται με το γεγονός, πως όταν αρχίσουν οι εκσκαφές, ο χώρος τον οποίο σήμερα καταλαμβάνουν τα τραπεζάκια και οι καρέκλες είτε θα «εξαφανιστεί» είτε θα περιοριστεί σε βαθμό που θα είναι ασύμφορη η λειτουργία ενός εστιατορίου, μιας καφετερίας κ.λπ..

Ο Δήμαρχος Λευκωσίας ανέφερε στον «Φ», πως κατανοεί ότι θα επηρεαστεί η δουλειά αυτής της κατηγορίας επαγγελματιών γι’ αυτό συζητείται η επέκταση της τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων και σε παραπλήσιες παρόδους, όπου αυτό είναι εφικτό.

Βεβαίως, ένα θέμα αφορά και το πόσο ελκυστικό είναι να κατεβαίνει κάποιος στους πεζοδρόμους για να απολαύσει το φαγητό ή τον καφέ του, υπό τους ήχους των κομπρεσέρ και μέσα στη σκόνη.

Ο κ. Προύντζος θεωρεί πως με τη συνεργασία όλων, το έργο μπορεί να ολοκληρωθεί εντός λογικών χρονοδιαγραμμάτων και να έχει τα αποτελέσματα άλλων δρόμων οι οποίοι αναβαθμίστηκαν προς όφελος κυρίως των καταστηματαρχών και των διαμενόντων σε αυτούς.

Όλα αυτά, όλες τις ανησυχίες των επηρεαζομένων θα τις συζητήσουμε και αυτό δεν θα το κάνουμε λόγω των πιέσεων αλλά επειδή αυτό είχαμε αποφασίσει από την αρχή και, όταν έρθει η ώρα της διαβούλευσης, όσες εισηγήσεις θεωρηθούν χρήσιμες θα υιοθετηθούν, είπε.

Σε παρατήρηση ότι καταστηματάρχες θεωρούν ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται ερήμην τους, ο Δήμαρχος Λευκωσίας ανέφερε, πως καλώς εχόντων των πραγμάτων η τρίτη φάση (με τις εκσκαφές) θα αρχίσει το πρώτο εξάμηνο του 2027, οπόταν υπάρχει αρκετός χρόνος για διαβουλεύσεις.

Ερωτηθείς, «πόσο επείγουσα είναι η υλοποίηση του έργου», ο κ. Προύντζος ανέφερε: Τι να σας πω; Ότι, αν νοικιαστούν όλα τα καταστήματα στην οδό Ονασαγόρου θα προκληθεί μπλακ άουτ στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις; Και τότε δεν θα ζητηθούν εξηγήσεις από τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο για το τι έπραξαν ή για το τι δεν έπραξαν; Και δεν είναι μόνο οι ηλεκτρική εγκατάσταση της περιοχής που χρήζει αντικατάστασης αλλά και των υπολοίπων υπηρεσιών, πρόσθεσε.

Σημειώνεται, πως σε περίπτωση εκσκαφών (οι πρώτες από το 1992) πολλοί θεωρούν ότι θα αποτελεί διασπάθιση δημοσίου χρήματος η μη αντικατάσταση των αγωγών της υδατοπρομήθειας, της ΑΤΗΚ, του αποχετευτικού κ.λπ., υπό την έννοια το κονδύλι για τις εκσκαφές θα καταβληθεί, οπόταν θα αποτελεί σπατάλη επανάληψη της διαδικασίας σε μεταγενέστερο στάδιο, ενώ θα επαναληφθεί και η ταλαιπωρία και ο επηρεασμός των καταστηματαρχών των κατοίκων και των επισκεπτών.

Εξάλλου, δημοτικός σύμβουλος ο οποίος επικοινώνησε με τον «Φ» παρατήρησε, πως οι καταστηματάρχες έχουν δίκιο να ανησυχούν για τις πιθανές παρενέργειες κυρίως από τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης του έργου.

Θεωρεί επίσης πως έχουν δίκιο όταν παραπονούνται υποδεικνύοντας ότι τα περιφερειακά εμπορικά κέντρα τα οποία λειτούργησαν επηρεάζουν τη δουλειά τους. Όπως υπέδειξε ο ίδιος, ήρθε η ώρα να αναβαθμιστεί η περιοχή, κάτι το οποίο απαιτούσαν εδώ και χρόνια και εξέφρασε την ελπίδα να μην σταθούν οι ίδιοι εμπόδιο στην προσπάθεια που δρομολογήθηκε.

Όπως παρατήρησε, η εντός των τειχών πόλη της Λευκωσίας διαθέτει τη γραφικότητα που δεν διαθέτουν τα διάφορα εμπορικά κέντρα εκτός κέντρου, τα οποία, ωστόσο, δεν μπορούν να ανταγωνιστούν με υποδομές και υπηρεσίες του περασμένου αιώνα.

Από τη χθεσινή μας περιοδεία, αυτό που διαπιστώσαμε δεν είναι η απόρριψη των σχεδιασμών αλλά η απουσία εμπιστοσύνης ως προς το κατά πόσον αυτοί θα υλοποιηθούν χωρίς να καταστραφούν οι ίδιοι. Και βεβαίως εξαρτάται και από τον Δήμο κατά πόσον θα πείσει όσους αντιδρούν ότι το έργο είναι κάτι παραπάνω από απαραίτητο.