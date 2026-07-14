Στο Συνεδριακό Κέντρο στη Λευκωσία θα στήσουν το αρχηγείο τους οι πέντε ποινικοί ανακριτές που έχουν αναλάβει τη διερεύνηση της υπόθεσης που προέκυψε μετά το πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς, για το βιβλίο «Κράτος Μαφία».

Οι δύο Ελλαδίτες, Βασίλειος Σκουρής επικεφαλής και Ηλίας Αναγνωστόπουλος, ήρθαν στην Κύπρο και μαζί με τους τρεις Κύπριους, Σωτήρη Λιασίδη, Νικόλα Κουρσάρη και Δημήτρη Τσολακίδη, συγκρότησαν χθες την ομάδα των ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών που συνήλθε για πρώτη φορά και ανέλαβε τα καθήκοντά της στη βάση των όρων εντολής. Προηγήθηκε σύντομη συνάντηση των μελών της ομάδας με τον υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Κώστα Φυτιρή και τον υπαρχηγό Αστυνομίας, Πανίκο Σταύρου, στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία».

Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν αποκλειστικά διαδικαστικά και οργανωτικά ζητήματα, που αφορούν την έναρξη του έργου των ανακριτών. Με την ολοκλήρωση της συνάντησης, η ομάδα άρχισε άμεσα τις εργασίες της, ασκώντας τα καθήκοντά της με πλήρη ανεξαρτησία, αντικειμενικότητα και σύμφωνα με τους όρους που της έχουν ανατεθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Πληροφορίες του «Φ» αναφέρουν ότι οι ποινικοί ανακριτές που θα ακούσουν τους μάρτυρες στο Συνεδριακό Κέντρο, άρχισαν ήδη τη μελέτη του μαρτυρικού υλικού που συγκέντρωσαν οι λειτουργοί επιθεώρησης που διόρισε η Αρχή κατά της Διαφθοράς. Αφού ολοκληρώσουν τη μελέτη θα καλέσουν τον πρώτο μάρτυρα που δεν αποκλείεται να είναι ο συγγραφέας του βιβλίου «Κράτος Μαφία», Μακάριος Δρουσιώτης.

Στους ανακριτές δόθηκε ηλεκτρονικά όλο το μαρτυρικό υλικό, ενώ τυπωμένο το υλικό βρίσκεται κλειδωμένο σε γραφείο της Αρχής κατά της Διαφθοράς.

Στο μεταξύ, χθες, ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, Βύρων Βύρωνος, δήλωσε ότι το πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς έχει διαβιβαστεί στην Αστυνομία και βρίσκεται στην κατοχή του αρχηγού, σημειώνοντας, ωστόσο, ότι δεν έχει τύχει ακόμη εξέτασης από μέλη της Δύναμης. Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι η Αστυνομία δεν διεξάγει στο παρόν στάδιο οποιαδήποτε διερεύνηση για την υπόθεση, προσθέτοντας ότι είναι έτοιμη να συνδράμει, εφόσον της ζητηθεί, στο πλαίσιο της διαδικασίας που θα ακολουθηθεί. Αυτό θα γίνει, σύμφωνα με πληροφορίες μας, μόλις το αποφασίσουν οι ποινικοί ανακριτές.

Σημειώνεται ότι σε ανακοίνωση που είχε εκδώσει η Αρχή, αποδιδόταν το ενδεχόμενο να προκύπτουν ποινικά αδικήματα, μετά τη διερεύνηση ισχυρισμών που εκφράζονται στο βιβλίο, σε 15 πρόσωπα και εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Αναστασιάδη, ενός πρώην δικαστή, ενός πρώην υπουργού, ενός πρώην βουλευτή, δικηγόρους, σε έναν Ρώσο μεγιστάνα κ.ά. Αρκετοί είχαν αντιδράσει διαψεύδοντας τα όσα αναφέρονται στο πόρισμα. Σημειώνεται ότι οι μαρτυρίες που είχαν λάβει οι ερευνητές της Αρχής δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση που κάποια υπόθεση φτάσει στις δικαστικές αίθουσες, γι’ αυτό και οι ποινικοί ανακριτές θα πρέπει να λάβουν νέες.