Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα γίνονται όλο και πιο δημοφιλή, και το ίδιο αναμένεται να γίνει και στην αγορά μεταχειρισμένων. Πολλά ηλεκτρικά ωστόσο έχουν αυξημένο αριθμό χιλιομέτρων, κάτι που έχει επίδραση στην αποδοτικότητα της μπαταρίας, η οποία είναι και το ακριβότερο εξάρτημα ενός BEV. Για αυτό το λόγο, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε πόση είναι η διάρκεια ζωής της, και πότε η φυσιολογική φθορά ξεκινά να αποτελεί πρόβλημα.

Με κάθε κύκλο φόρτισης, ο συσσωρευτής χάνει ένα μικρό ποσοστό από την ωφέλιμη χωρητικότητά του, κάτι που είναι φυσιολογικό και ονομάζεται «υποβάθμιση της μπαταρίας».

Οι περισσότερες αυτοκινητοβιομηχανίες δίνουν εγγύηση 8 ετών ή 160.000 χιλιομέτρων για τη μπαταρία τους, με το ποσοστό ωφέλιμης χωρητικότητας μέχρι τότε να πρέπει να είναι 70%. Αυτό ονομάζεται «Κατάσταση υγείας της μπαταρίας (State of Health –SoH)» και μπορεί να μετρηθεί με ειδικά διαγνωστικά, τα οποία βλέπουν τα δεδομένα του συσσωρευτή.

Σύμφωνα με έρευνες, η μπαταρία των ηλεκτρικών αυτοκινήτων έχει διάρκεια ζωής αρκετά μεγαλύτερη από αυτή των 160.000 χιλιομέτρων. Η Αυστριακή εταιρεία Aviloo, η οποία εξειδικεύεται στη μέτρηση της κατάστασης υγείας των μπαταριών, διεξήγαγε μια εκτεταμένη δοκιμή, στην οποία μέτρησε και αξιολόγησε το συγκεκριμένο εξάρτημα μετά από έναν πλήρη κύκλο φόρτισης, και ανέλυσε δεδομένα από κάθε ξεχωριστό κελί της μπαταρίας.

Το πόρισμα μετά από 40.000 μετρήσεις που έκανε η εταιρεία σε διαφορετικά μοντέλα είναι πως οι περισσότερες μπαταρίες ηλεκτρικών αυτοκινήτων διατηρούν υψηλό ποσοστό κατάστασης υγείας για περισσότερα από 200.000 χιλιόμετρα. Από τότε και μετά, ξεκινούν οι αποκλίσεις.

Περίπου το 0,5% των 40.000 αυτοκινήτων, δηλαδή τα 200 από αυτά, είχαν ποσοστό κάτω του 70%. Από τα μοντέλα που ξεπέρασαν τα 300.000 χιλιόμετρα, λιγότερο από το ¼ αυτών είχε κατάσταση υγείας χαμηλότερη του 70%.

Συνολικά, από τα 40.000 αυτοκίνητα, τα 1.160 (2,9%) είχαν πρόβλημα με τη μπαταρία τους, κάτι που δείχνει πως το ποσοστό των συσσωρευτών που χρήζουν άμεσης αντικατάστασης είναι ουσιαστικά πολύ μικρό.

Πότε θα έπρεπε όμως να μας προβληματίζει η υποβάθμιση της μπαταρίας; Η απάντηση εξαρτάται από διαφορετικά κριτήρια.

Καταρχάς, θα πρέπει να ελέγξουμε πως η κατάσταση της μπαταρίας και η συνολική αυτονομία ταιριάζει με τις οδηγικές μας προτιμήσεις και τις ανάγκες μας, κάτι που πρακτικά ισχύει ακόμα και για τα καινούργια ηλεκτρικά. Για παράδειγμα, αν σκοπεύουμε να διανύουμε γύρω στα 30 χιλιόμετρα καθημερινά, μια μπαταρία στο 65% μπορεί να είναι επαρκής.

Είναι γεγονός πως κάθε συσσωρευτής φθείρεται διαφορετικά, με αυτό να εξαρτάται από τη χρήση που κάνουν οι κάτοχοι, επομένως δεν υπάρχει κάποια γενική οδηγία για μοντέλα που πρέπει να αποφύγουμε.

Σύμφωνα με ειδικούς, υπάρχει ένα σημείο στο οποίο η χωρητικότητα της μπαταρίας ξεκινά να μειώνεται πιο δραστικά. Αυτό μπορεί να φανεί στο αποτέλεσμα του διαγνωστικού, που δείχνει την πτώση της υγείας της μπαταρίας σε μορφή καμπύλης. Αν παρατηρηθεί κάποια έντονη γωνία, στην οποία το σχεδιάγραμμα αρχίζει να παρουσιάζει μεγαλύτερη πτωτική τάση, τότε η μπαταρία έχει ήδη ξεκινήσει να «γερνά» γρηγορότερα.

Σε αυτή την περίπτωση, δεν μικραίνει μόνο η αυτονομία της μπαταρίας, αλλά γίνεται πιο αργή και η διαδικασία φόρτισης. Ουσιαστικά ο συσσωρευτής παραδίδει, αλλά και δέχεται, σημαντικά λιγότερη ενέργεια, και σε πιο αργό ρυθμό.

Τα συμπτώματα μιας «πεσμένης» μπαταρίας συνήθως γίνονται ορατά το χειμώνα, όπου επικρατούν χαμηλότερες θερμοκρασίες, οι οποίες επίσης επηρεάζουν την απόδοση των συσσωρευτών ενέργειας. Αν η υγεία είναι αρκετά χαμηλή, τότε υπάρχει το ενδεχόμενο το αυτοκίνητο να δείχνει πως έχουμε π.χ. 10 χιλιόμετρα αυτονομίας, και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα αυτό να σταματήσει να λειτουργεί.

Για να έχουμε ένα πιο απτό παράδειγμα, ας σκεφτούμε τις κινητές συσκευές, όπου γίνεται κάτι αντίστοιχο: Μπορεί μετά από χρόνια χρήσης αυτές να σβήνουν μόλις η μπαταρία φτάσει στο 10%, και να χρειάζονται πιο τακτικά φόρτιση.