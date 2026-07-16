Δεδομένου ότι η Κύπρος αποτελεί ηλεκτρικά απομονωμένο κράτος, όσο περισσότερες ηλεκτρικές διασυνδέσεις διαθέτει τόσο το καλύτερο, δήλωσε την Πέμπτη ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Μιχάλης Δαμιανός.

Ο Υπουργός απαντούσε σε ερωτήσεις δημοσιογράφων στο πλαίσιο διάσκεψης Τύπου για τον απολογισμό του έργου του Υπουργείου κατά την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κληθείς να σχολιάσει τη συμφωνία Κύπρου–Λιβάνου για την εκπόνηση προκαταρκτικής μελέτης σκοπιμότητας σχετικά με ενδεχόμενη ηλεκτρική διασύνδεση των δύο χωρών, ο κ. Δαμιανός σημείωσε ότι το έργο της διασύνδεσης Ελλάδας–Κύπρου–Ισραήλ βρίσκεται σε πολύ πιο ώριμο στάδιο.

Διευκρίνισε ότι το έργο με τον Λίβανο έχει διαφορετικό μοντέλο χρηματοδότησης, καθώς δεν αποτελεί ευρωπαϊκό έργο, υπογραμμίζοντας, ωστόσο, ότι οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την Κύπρο, επειδή ενισχύουν την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας.

Ο κ. Δαμιανός ανέφερε ότι η χρηματοδότηση για το έργο Κύπρου–Λιβάνου αναμένεται να προέλθει σε μεταγενέστερο στάδιο από την Παγκόσμια Τράπεζα, ενώ η σχετική επιστολή προς τον διεθνή οργανισμό επρόκειτο να υπογραφεί εντός της ημέρας.

Ανάλογα με τα αποτελέσματα της προκαταρκτικής μελέτης, θα ακολουθήσει πιο εμπεριστατωμένη αξιολόγηση των οφελών της διασύνδεσης, προκειμένου να διαπιστωθεί με ποιον τρόπο θα μπορούσε να προχωρήσει το έργο.

Ο Υπουργός διευκρίνισε ότι δεν υπάρχουν επί του παρόντος συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για την προώθηση της μελέτης.

«Θα εξαρτηθεί από την Παγκόσμια Τράπεζα, αλλά σίγουρα είναι ένα έργο το οποίο, για να υλοποιηθεί, θα περάσει από αρκετά στάδια προγραμματισμού και η υλοποίησή του θα γίνει σε βάθος χρόνου», ανέφερε.

Σε σχέση με την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου–Ελλάδας, ο κ. Δαμιανός είπε ότι έχει ήδη υποβληθεί αίτημα από τον ΑΔΜΗΕ προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, προσθέτοντας ότι η διαδικασία ενδέχεται να διαρκέσει μερικούς μήνες.

«Θεωρώ ότι μέχρι το τέλος του έτους θα έχουμε τα επικαιροποιημένα χαρακτηριστικά», κατέληξε.

Καθησυχαστικός για την επάρκεια καυσίμων και ηλεκτρικής ενέργειας

Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο Υπουργός Ενέργειας αναφορικά με την επάρκεια καυσίμων και ηλεκτρικής ενέργειας, εν μέσω των εξελίξεων στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

«Στην επάρκεια καυσίμων δεν θεωρούμε ότι υπάρχει πρόβλημα», δήλωσε.

Πρόσθεσε ότι ενδεχόμενο ζήτημα σε βάθος χρόνου θα μπορούσε να παρουσιαστεί στα αεροπορικά καύσιμα, διευκρινίζοντας, ωστόσο, ότι η κατάσταση παραμένει διαχειρίσιμη και δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας.

Αναφορικά με τις τιμές των καυσίμων, σημείωσε ότι αυτές έχουν υποχωρήσει σημαντικά μετά τις συζητήσεις για κατάπαυση του πυρός. Η περαιτέρω πορεία τους, όπως είπε, θα εξαρτηθεί από τις πολιτικές εξελίξεις, οι οποίες αποτελούν εξωτερικό παράγοντα που δεν μπορεί να ελέγξει η Κυπριακή Δημοκρατία.

«Αυτό που μπορούμε να ελέγξουμε είναι τη φορολογία στα καύσιμα, η οποία, όπως ξέρετε, έχει παραταθεί μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου», πρόσθεσε.

Σε ό,τι αφορά την επάρκεια ηλεκτρικής ενέργειας, ο Υπουργός ανέφερε ότι ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Ενέργειας έχει ανακοινώσει πως δεν αναμένεται να υπάρξει πρόβλημα κατά τη θερινή περίοδο, όταν οι ανάγκες βρίσκονται συνήθως στο υψηλότερο επίπεδο.

Παράλληλα, προχωρεί το ζήτημα της αποθήκευσης ενέργειας, με τον ΔΣΜΕ να αναμένει ότι τον Ιανουάριο θα παραλάβει νέες μπαταρίες ισχύος 120 μεγαβάτ, οι οποίες προβλέπεται να εγκατασταθούν πριν από το καλοκαίρι του 2027.

«Υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα, έτσι ώστε να είμαστε εντάξει στο θέμα της επάρκειας και σε μακροχρόνιο ορίζοντα», είπε.

Καταλήγοντας, σημείωσε ότι η ενεργειακή επάρκεια των επόμενων ετών συνδέεται τόσο με τις γεννήτριες της ΑΗΚ όσο και με την έλευση του φυσικού αερίου, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ζητήματα που βρίσκονται υπό διαχείριση, αλλά απαιτούν χρόνο για να υλοποιηθούν.