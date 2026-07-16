Στο επόμενο βήμα για μεταξύ τους ηλεκτρική διασύνδεση προχώρησαν οι Κυβερνήσεις Κύπρου και Λιβάνου, όπως είχε αποκαλύψει την περασμένη Δευτέρα το philenews ότι θα έπρατταν. Tα Υπουργεία Ενέργειας στη Λευκωσία και τη Βηρυτό υπέγραψαν από κοινού επιστολή προς την Παγκόσμια Τράπεζα και ακολουθούσε σήμερα το πρωί η Κοινή Δήλωση.

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, με ανακοίνωση του ενημέρωσε ότι, στο πλαίσιο του διαλόγου για την ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας Κύπρου και Λιβάνου, οι Υπουργοί Ενέργειας των δύο χωρών κ. Μιχάλης Δαμιανός και κ. Joseph Al-Saddi έχουν συμφωνήσει στους Όρους Εντολής για την εκπόνηση, με τη στήριξη της Παγκόσμιας Τράπεζας, προκαταρκτικής μελέτης σκοπιμότητας σχετικά με την ενδεχόμενη ηλεκτρική διασύνδεση μεταξύ των δύο χωρών.

Σε Κοινή Δήλωση που εκδόθηκε σήμερα, οι δύο Υπουργοί εκφράζουν την πεποίθηση ότι η μελέτη θα αποτελέσει αξιόπιστη βάση για την εκτίμηση της βιωσιμότητας της ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ Κύπρου και Λιβάνου, συμβάλλοντας στις ευρύτερες προσπάθειες ενίσχυσης της περιφερειακής ενεργειακής συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Σύμφωνα με τη μεθοδολογία που πρότεινε η Παγκόσμια Τράπεζα, η μελέτη θα υλοποιηθεί σε στάδια. Αρχικά, θα αξιολογηθούν η ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας και βασικές οικονομικές παράμετροι του έργου, βάσει σεναρίων που έχουν συμφωνηθεί. Εφόσον τα αποτελέσματα του πρώτου σταδίου είναι θετικά, θα ακολουθήσει η εκπόνηση λεπτομερέστερης τεχνοοικονομικής προκαταρκτικής μελέτης σκοπιμότητας. Η προσέγγιση αυτή θα επιτρέψει τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων σε κάθε στάδιο, ενώ θα διασφαλίσει ότι οι επόμενες αξιολογήσεις για το έργο θα εδράζονται σε ισχυρά τεχνικά και οικονομικά δεδομένα.

Για τον συντονισμό της διαδικασίας, Κύπρος και Λίβανος θα συστήσουν κοινή Τεχνική Καθοδηγητική Επιτροπή, η οποία θα συνεργάζεται με την Παγκόσμια Τράπεζα κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της μελέτης.