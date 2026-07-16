Επίθεση από αλλοδαπό άνδρα δέχθηκε γύρω στο μεσημέρι της Πέμπτης (16/7) γυναίκα οδηγός λεωφορείου της ΕΜΕΛ, η οποία εκτελούσε δρομολόγιο στη Γερμασόγεια και συγκεκριμένα στην οδό Χριστάκη Κράνου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας, ο οποίος φέρεται να βρισκόταν υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών, ανέμενε σε στάση λεωφορείου. Μόλις το λεωφορείο πραγματοποίησε στάση και ο ίδιος επιβιβάστηκε, επιτέθηκε στη γυναίκα οδηγό.

Την ίδια στιγμή, από την αντίθετη κατεύθυνση διερχόταν άλλο λεωφορείο της ΕΜΕΛ. Ο οδηγός του δεύτερου λεωφορείου κατέβηκε μαζί με επιβάτες και κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον δράστη μέχρι την άφιξη της Αστυνομίας.

Ο αλλοδαπός άνδρας συνελήφθη από την Αστυνομία ενώ και η γυναίκα οδηγός μετέβη στον Αστυνομικό Σταθμό Γερμασόγειας μαζί με έναν επιβάτη, ο οποίος ήταν αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού, προκειμένου να δώσουν καταθέσεις.

Σε δηλώσεις του στο philenews, ο εκπρόσωπος Τύπου της ΕΜΕΛ, Πέτρος Θεοχαρίδης, καταδίκασε το περιστατικό, εκφράζοντας παράλληλα τις ευχαριστίες του προς τους επιβάτες για την άμεση παρέμβασή τους και τη συμβολή τους στην ακινητοποίηση του δράστη.