Οι πωλήσεις των μεγαλύτερων γερμανικών αυτοκινητοβιομηχανιών υποχώρησαν απότομα στην Κίνα κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026, καθώς η εξασθένηση της ζήτησης και ο εντεινόμενος ανταγωνισμός από τις εγχώριες εταιρείες ηλεκτρικών οχημάτων αύξησαν τις πιέσεις στις Volkswagen, Mercedes-Benz και BMW.

Οι τρεις αυτοκινητοβιομηχανίες κατέγραψαν πτώση πωλήσεων τουλάχιστον 30% στην κινεζική αγορά την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου, σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται το Reuters. Τη μεγαλύτερη ετήσια μείωση παρουσίασε η Volkswagen, με 36,6%, σε μια περίοδο κατά την οποία οι συνολικές πωλήσεις αυτοκινήτων στην Κίνα συνέχισαν να υποχωρούν.

Η κινεζική αγορά κατέγραψε τον Ιούνιο τον ένατο συνεχόμενο μήνα πτώσης, επιβαρύνοντας περαιτέρω τις προοπτικές των ευρωπαϊκών κατασκευαστών, οι οποίοι επιχειρούν να καλύψουν το τεχνολογικό χάσμα από τους τοπικούς ανταγωνιστές.

«Η κατάσταση παραμένει δύσκολη στην Κίνα, όπου δεν μπορέσαμε να ξεφύγουμε από τη συνολική πτώση της αγοράς κατά περίπου 20%, παρά την αρχική θετική δυναμική από τα πρόσφατα λανσαρισμένα, τοπικά αναπτυγμένα ηλεκτρικά οχήματα», δήλωσε ο Marco Schubert, στέλεχος πωλήσεων της Volkswagen.

Η άνοδος της BYD αλλάζει τις ισορροπίες

Η Volkswagen έχασε το 2024 την πρώτη θέση στην κινεζική αγορά από την BYD, αν και κατάφερε να ανακτήσει προσωρινά την πρωτιά στις αρχές του 2026, μετά την παρουσίαση νέων μοντέλων με έμφαση στην ηλεκτροκίνηση.

Η ανάκαμψη αποδείχθηκε βραχύβια. Η προσωρινή βελτίωση συνδέθηκε, μεταξύ άλλων, με τη μείωση των κινεζικών επιδοτήσεων για οχήματα χαμηλότερων εκπομπών, η οποία επηρέασε τις συνθήκες ανταγωνισμού στην αγορά.

Οι γερμανικές εταιρείες είχαν οικοδομήσει την πολυετή επιτυχία τους στην Κίνα πάνω στην τεχνογνωσία και στη φήμη τους στους κινητήρες εσωτερικής καύσης. Το πλεονέκτημα αυτό, ωστόσο, φαίνεται να χάνει τη σημασία του για τους νεότερους Κινέζους καταναλωτές, οι οποίοι δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα στο λογισμικό, στη συνδεσιμότητα και στις ψηφιακές λειτουργίες των οχημάτων.

Οι εγχώριοι κατασκευαστές έχουν ενισχύσει σημαντικά τη θέση τους, προσφέροντας ηλεκτρικά αυτοκίνητα με προηγμένες τεχνολογίες και ανταγωνιστικότερες τιμές.

BMW και Mercedes ενισχύουν την ηλεκτροκίνηση

Η BMW υποβάθμισε τον προηγούμενο μήνα τις προβλέψεις της για το 2026, εκδίδοντας την τρίτη προειδοποίηση κερδών που συνδέεται με την Κίνα μέσα σε λιγότερο από τρία χρόνια.

Η εταιρεία ανέφερε επίσης ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αύξησε τις τιμές των καυσίμων και περιόρισε τη ζήτηση των Κινέζων καταναλωτών για τα μοντέλα με συμβατικούς κινητήρες, από τα οποία εξακολουθεί να εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό στην περιοχή.

Volkswagen, BMW και Mercedes-Benz επιταχύνουν την παρουσίαση ηλεκτρικών οχημάτων σχεδιασμένων για την κινεζική αγορά, επιχειρώντας να ανταποκριθούν στις ιδιαίτερες προτιμήσεις των τοπικών καταναλωτών.

«Προσπαθούν να καλύψουν τη διαφορά με πολύ γρήγορο ρυθμό, ενώ ο ανταγωνισμός τους κινείται με διπλάσια ταχύτητα», δήλωσε ο Paul Bennett, διευθύνων σύμβουλος της συμβουλευτικής εταιρείας Madox Square.

Οι απώλειες επηρεάζουν τις παγκόσμιες πωλήσεις

Η επιβράδυνση στην Κίνα ωθεί όλο και περισσότερες αυτοκινητοβιομηχανίες να αναζητούν ανάπτυξη στις εξαγωγικές αγορές, περιλαμβανομένης της Ευρώπης.

Ωστόσο, οι τρεις γερμανικοί όμιλοι δεν κατάφεραν να αντισταθμίσουν τις απώλειες στην Κίνα με καλύτερες επιδόσεις σε άλλες περιοχές.

Κατά το δεύτερο τρίμηνο, οι παγκόσμιες πωλήσεις της Volkswagen μειώθηκαν κατά 8,6%, της Mercedes-Benz κατά 8% και της BMW κατά 4,9%.

Τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι η κρίση στην κινεζική αγορά δεν αποτελεί πλέον μόνο περιφερειακό πρόβλημα, αλλά επηρεάζει άμεσα τη συνολική απόδοση των μεγαλύτερων γερμανικών αυτοκινητοβιομηχανιών.

ΚΥΠΕ