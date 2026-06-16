Το μερίδιο των πλήρως ηλεκτρικών αυτοκινήτων στις νέες ταξινομήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει φτάσει το 20,6%, δηλαδή περίπου ένα στα πέντε νέα οχήματα, σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καταγράφοντας τη συνεχή επιτάχυνση της μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση.

Η Κομισιόν επισημαίνει ότι η άνοδος αυτή συνδέεται με την ενίσχυση των πολιτικών απανθρακοποίησης, τη διεύρυνση της γκάμας διαθέσιμων μοντέλων και τη σταδιακή βελτίωση της προσιτότητας των ηλεκτρικών οχημάτων στην ευρωπαϊκή αγορά.

Ραγδαία αύξηση στις πωλήσεις

Σύμφωνα με στοιχεία της Ένωσης Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA), το ποσοστό των ηλεκτρικών οχημάτων στις νέες ταξινομήσεις αυξήθηκε από 15,7% τον Απρίλιο του 2025 σε 20,6% τον Απρίλιο του 2026.

Για το σύνολο του 2025, το αντίστοιχο ποσοστό είχε διαμορφωθεί στο 17,4%, ενώ σε μακροπρόθεσμη βάση το μερίδιο των ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην ΕΕ έχει αυξηθεί περίπου δεκαπλάσια από το 2019.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου–Απριλίου 2026, στην ΕΕ πωλήθηκαν περίπου 750.000 νέα ηλεκτρικά οχήματα.

Οικονομικό και ενεργειακό αποτύπωμα

Η Κομισιόν υπογραμμίζει ότι η ηλεκτροκίνηση αποφέρει πλέον απτά οικονομικά οφέλη στους καταναλωτές, καθώς οι οδηγοί ηλεκτρικών αυτοκινήτων δαπανούν λιγότερα για καύσιμα.

Παράλληλα, η αυξημένη διείσδυση των ηλεκτρικών οχημάτων συμβάλλει στη μείωση της εξάρτησης της ΕΕ από τις εισαγωγές πετρελαίου, με εκτιμώμενη μείωση ζήτησης περίπου 140.000 βαρελιών ημερησίως, που αντιστοιχεί στο 4,5% της κατανάλωσης καυσίμων των επιβατικών οχημάτων.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, αυτό μεταφράζεται σε εξοικονόμηση περίπου 4,5 δισ. ευρώ ετησίως για εισαγωγές ορυκτών καυσίμων.

Παγκόσμια τάση και παραγωγή στην ΕΕ

Η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση χαρακτηρίζεται ως παγκόσμια τάση, με τις διεθνείς πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων να αυξάνονται κατά 26% το 2025 και να ξεπερνούν τα 13 εκατομμύρια οχήματα.

Στην Ευρώπη, η πλειονότητα των ηλεκτρικών οχημάτων που πωλούνται κατασκευάζεται εντός της ΕΕ, ενώ η αξία των ευρωπαϊκών εξαγωγών ηλεκτρικών αυτοκινήτων παραμένει υψηλότερη από τις εισαγωγές.

Εκπομπές και ρυθμιστικό πλαίσιο

Η Κομισιόν αποδίδει την εξέλιξη σε συνδυασμό κανονιστικών παρεμβάσεων και τεχνολογικής προόδου, με τα πρότυπα εκπομπών CO₂ να λειτουργούν ως βασικός μοχλός αλλαγής για την αυτοκινητοβιομηχανία.

Οι μέσες εκπομπές των νέων αυτοκινήτων στην ΕΕ μειώθηκαν κατά 28% μεταξύ 2019 και 2024, από 147,3 σε 106,7 γραμμάρια CO₂ ανά χιλιόμετρο.

Διεθνείς διαφοροποιήσεις

Ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά ηλεκτροκίνησης καταγράφονται στη Νορβηγία, όπου φτάνουν το 95%, ενώ σημαντική άνοδος σημειώνεται και σε αγορές όπως η Κίνα, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ινδονησία και η Τουρκία.

Η Επιτροπή εκτιμά ότι η συνδυασμένη επίδραση υψηλών τιμών πετρελαίου, τεχνολογικής προόδου και ρυθμιστικών μέτρων θα επιταχύνει περαιτέρω τη μετάβαση προς καθαρότερες μεταφορές τα επόμενα χρόνια.

ΚΥΠΕ