Το πλήρες και άνευ όρων άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για την αποκλιμάκωση της ενεργειακής κρίσης, σύμφωνα με τον εκτελεστικό διευθυντή του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΔΟΕ), Φατίχ Μπιρόλ.

Όπως ανέφερε, η αποκατάσταση της ροής πετρελαίου και φυσικού αερίου προς τις διεθνείς αγορές, ιδίως προς την Ασία, θα μπορούσε να συμβάλει καθοριστικά στην ομαλοποίηση των ενεργειακών συνθηκών, έπειτα από μια περίοδο έντονης αστάθειας.

Ο ίδιος χαρακτήρισε τη συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή ως «μεγάλη είδηση για την παγκόσμια οικονομία και τις αγορές ενέργειας», σημειώνοντας ότι οι επιπτώσεις της κρίσης θα είναι μακροχρόνιες.

Προβληματισμός για την επανεκκίνηση της ναυσιπλοΐας

Παρά τις ανακοινώσεις για άνοιγμα των Στενών, ναυτιλιακές εταιρείες εμφανίζονται επιφυλακτικές ως προς την άμεση επανέναρξη των διελεύσεων, εκτιμώντας ότι θα απαιτηθούν εβδομάδες έως ότου αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στην ασφάλεια της περιοχής.

Εταιρείες του κλάδου αναφέρουν ότι η επιστροφή στην κανονικότητα θα εξαρτηθεί από τον συντονισμό κυβερνήσεων, ασφαλιστικών εταιρειών και ναυτιλιακών φορέων, ενώ δεν αποκλείεται να απαιτηθεί χρονικό διάστημα από μερικές εβδομάδες έως και έναν μήνα.

Ενεργειακή ασφάλεια και αναθεώρηση στρατηγικών

Ο Φατίχ Μπιρόλ υπογράμμισε ότι η κρίση έχει ήδη προκαλέσει σημαντικές αναταράξεις στην παγκόσμια ενεργειακή αγορά, οδηγώντας χώρες σε επανεξέταση των στρατηγικών τους.

Όπως σημείωσε, στο νέο περιβάλλον οι αποφάσεις δεν θα καθορίζονται μόνο από το κόστος, αλλά κυρίως από την ενεργειακή ασφάλεια, η οποία αναδεικνύεται σε κρίσιμο παράγοντα για κυβερνήσεις και αγορές.

Η εμπιστοσύνη στην ασφάλεια εφοδιασμού, πρόσθεσε, εξελίσσεται σε βασικό κριτήριο επιλογών ενεργειακής πολιτικής.

Προειδοποιήσεις για ελλείψεις στην αγορά

Ο επικεφαλής του ΔΟΕ είχε ήδη προειδοποιήσει ότι η αγορά πετρελαίου ενδέχεται να βρεθεί σε «κόκκινη ζώνη» τους θερινούς μήνες, σε περίπτωση παρατεταμένης διαταραχής στην προσφορά.

Ο οργανισμός εκτιμά ότι η διακοπή της ροής μέσω των Στενών έχει προκαλέσει σημαντικές απώλειες στις εξαγωγές πετρελαίου από τις χώρες του Κόλπου, επιβαρύνοντας τη συνολική παγκόσμια προσφορά και ενισχύοντας την αστάθεια στις τιμές.

ΚΥΠΕ