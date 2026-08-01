Το δεύτερο τρίμηνο του 2026 σηματοδότησε την ισχυρότερη περίοδο των τελευταίων ετών για τα exits εταιρειών που χρηματοδοτούνται από venture capital. Η SpaceX του Elon Musk έσπασε κάθε προηγούμενο ρεκόρ, οι εξαγορές δισεκατομμυρίων επέστρεψαν δυναμικά και η αγορά δείχνει να εισέρχεται σε έναν νέο κύκλο ρευστότητας, εξέλιξη που θα μπορούσε να αναδιαμορφώσει ολόκληρο το οικοσύστημα των startups.

Για περισσότερα από τρία χρόνια, το μεγαλύτερο πρόβλημα της παγκόσμιας αγοράς venture capital δεν ήταν η έλλειψη κεφαλαίων. Παρά την επιβράδυνση που ακολούθησε την έκρηξη του 2021, οι επενδυτές συνέχισαν να χρηματοδοτούν νεοφυείς επιχειρήσεις. Εκείνο που έλειπε ήταν οι αρχικές δημόσιες εγγραφές (IPOs) και οι μεγάλες εξαγορές.

Τα στοιχεία της Crunchbase δείχνουν ότι το δεύτερο τρίμηνο του 2026 ίσως αποτελεί το σημείο καμπής αυτής της περιόδου. Παράλληλα με το ιστορικό ρεκόρ επενδύσεων σε startups που σημειώθηκε στο α’ εξάμηνο του 2026 (510 δισ. δολ.), καταγράφηκε μία από τις ισχυρότερες περιόδους των τελευταίων ετών για τα exits.

Τα ρεκόρ της SpaceX

Στην κορυφή αυτής της νέας πραγματικότητας βρέθηκε η SpaceX, η οποία μέσα σε λίγες ημέρες βρέθηκε στο επίκεντρο των αγορών, πραγματοποιώντας τη μεγαλύτερη αρχική δημόσια εγγραφή που έχει γίνει ποτέ από εταιρεία με προέλευση από το οικοσύστημα του venture capital. Η εισαγωγή της πραγματοποιήθηκε με αποτίμηση 1,77 τρισ. δολαρίων, ενώ η εταιρεία άντλησε περίπου 75 δισ. δολάρια. Κατά την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης, η χρηματιστηριακή της αξία ξεπέρασε προσωρινά τα 2 τρισ. δολάρια. Πρέπει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι η εντυπωσιακή πορεία της μετοχής δεν κράτησε χωρίς αναταράξεις. Περίπου έναν μήνα μετά την IPO, οι μετοχές της SpaceX υποχώρησαν για πρώτη φορά κάτω από την τιμή εισαγωγής, στα 134 δολάρια έναντι 135 δολαρίων.

Λίγες ημέρες μετά την IPO, η SpaceX ανακοίνωσε την εξαγορά της Anysphere, της εταιρείας πίσω από το εργαλείο προγραμματισμού με τεχνητή νοημοσύνη Cursor, έναντι 60 δισ. δολαρίων. Η συμφωνία αποτελεί τη μεγαλύτερη εξαγορά ιδιωτικής startup που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ, ξεπερνώντας την εξαγορά της Wiz από την Google έναντι 32 δισ. δολαρίων, η οποία μέχρι πρότινος κατείχε το σχετικό ρεκόρ.

Η αγορά ξανανοίγει

Παρότι η SpaceX μονοπώλησε το ενδιαφέρον, η επιστροφή των exits δεν αποτελεί μεμονωμένο φαινόμενο.

Η δραστηριότητα στις δημόσιες αγορές ενισχύθηκε σημαντικά, με το δεύτερο τρίμηνο του 2026 να καταγράφει, σύμφωνα με τα στοιχεία της Crunchbase, την υψηλότερη συνολική αξία συναλλαγών που έχει σημειωθεί ποτέ για exits, τόσο μέσω εξαγορών όσο και μέσω δημόσιων εγγραφών.

Συνολικά, 32 εταιρείες με αποτίμηση άνω του 1 δισ. δολαρίων προχώρησαν σε εισαγωγή στο χρηματιστήριο κατά το δεύτερο τρίμηνο, αριθμός που αποτελεί τον υψηλότερο των τελευταίων ετών.

Μετά τη SpaceX, η μεγαλύτερη δημόσια εγγραφή της περιόδου ήταν αυτή της Cerebras Systems, εταιρείας που αναπτύσσει εξειδικευμένους επεξεργαστές για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Η εταιρεία άντλησε τουλάχιστον 5,55 δισ. δολάρια, ενώ, η χρηματιστηριακή της αξία παραμένει κοντά στα 38 δισ. δολάρια.

Σημαντική ήταν επίσης η είσοδος της Quantinuum στο Nasdaq. Η εταιρεία, που δραστηριοποιείται στον τομέα της κβαντικής υπολογιστικής, άντλησε περίπου 1,7 δισ. δολάρια, εξασφαλίζοντας αρχική αποτίμηση 15,6 δισ. δολαρίων.

Οι εξαγορές επιστρέφουν

Η επιστροφή της ρευστότητας δεν περιορίστηκε στις δημόσιες αγορές. Η δραστηριότητα εξαγορών εταιρειών που έχουν υποστηριχθεί από venture capital κατέγραψε επίσης ιστορικά επίπεδα.

Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 24 εξαγορές αξίας άνω του 1 δισ. δολαρίων η καθεμία, με τη συνολική αξία αυτών των συναλλαγών να ανέρχεται σε 113 δισ. δολάρια.

Η συμφωνία της SpaceX με την Anysphere αποτέλεσε την κορυφαία συναλλαγή, όμως η εικόνα της αγοράς δείχνει ότι η τάση είναι ευρύτερη. Στις ΗΠΑ οι συνολικές δαπάνες για εξαγορές venture-backed startups ανήλθαν σε τουλάχιστον 119,8 δισ. δολάρια από την αρχή του 2026, με την αγορά να κινείται σε τροχιά υπέρβασης του προηγούμενου ετήσιου ρεκόρ.

Η βιοτεχνολογία στο επίκεντρο

Πέρα από την εξαγορά του Cursor από τη SpaceX, η αγορά M&A παρέμεινε δυναμική και σε άλλους τομείς. Ιδιαίτερη κινητικότητα καταγράφηκε στη βιοτεχνολογία, η οποία αποτέλεσε έναν από τους κλάδους με τις μεγαλύτερες συμφωνίες του τριμήνου.

Η Eli Lilly αποτέλεσε έναν από τους πιο ενεργούς αγοραστές, με την εξαγορά της Kelonia Therapeutics έναντι ποσού που μπορεί να φτάσει έως τα 7 δισ. δολάρια. Η εταιρεία αναπτύσσει γονιδιακές θεραπείες με έμφαση στην αντιμετώπιση του καρκίνου. Η Lilly προχώρησε επίσης στην εξαγορά της Orna Therapeutics, εταιρείας που αναπτύσσει RNA θεραπείες, έναντι έως 2,4 δισ. δολαρίων, καθώς και της Ajax Therapeutics, η οποία επικεντρώνεται σε θεραπείες για τον καρκίνο του αίματος, έναντι έως 2,3 δισ. δολαρίων.

Συνολικά, οι μισές από τις δέκα μεγαλύτερες εξαγορές startups στις ΗΠΑ κατά το δεύτερο τρίμηνο αφορούσαν εταιρείες βιοτεχνολογίας.

Πέρα από τη βιοτεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη, η Capital One εξαγόρασε τη fintech εταιρεία Brex, η οποία προσφέρει λύσεις εταιρικών καρτών και διαχείρισης λογαριασμών, έναντι 5,15 δισ. δολαρίων, ενώ η Qualcomm προχώρησε στην εξαγορά της startup Modular, που αναπτύσσει τεχνολογία chips και υποδομών για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, έναντι 4 δισ. δολαρίων.

Η Ευρώπη ακολουθεί

Η εικόνα στην Ευρώπη είναι διαφορετική από τις ΗΠΑ, καθώς οι δημόσιες εγγραφές παραμένουν περιορισμένες. Ωστόσο, η αγορά εξαγορών παρουσιάζει σαφή σημάδια ενίσχυσης.

Η δραστηριότητα M&A ευρωπαϊκών startups επιταχύνθηκε στο πρώτο τρίμηνο του 2026 και διατήρησε τη δυναμική της και στο δεύτερο τρίμηνο. Συνολικά 154 ευρωπαϊκές εταιρείες με χρηματοδότηση venture capital εξαγοράστηκαν κατά την περίοδο, με τη συνολική αξία των συναλλαγών να ανέρχεται σε τουλάχιστον 11,5 δισ. δολάρια.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται και τρεις εξαγορές άνω του 1 δισ. δολαρίων, σε κλάδους όπως η βιοτεχνολογία, η βιομηχανική τεχνητή νοημοσύνη και η μικροκινητικότητα.

Forbes