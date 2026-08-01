Του Scott Lincicome

Ακόμη και για τα δεδομένα αυτού του Λευκού Οίκου, η περασμένη εβδομάδα ήταν… too much. Τη Δευτέρα, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ( Donald Trump)ανακοίνωσε δασμούς 50% στα καναδικά προϊόντα, βάσει ενός νόμου από την εποχή της Μεγάλης Ύφεσης που δεν έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ (και ενδέχεται να έχει καταργηθεί). Την Τρίτη, επέβαλε δασμούς 100% στα γενόσημα φάρμακα, αλλά ανέβαλε την εφαρμογή τους μέχρι το 2028. Η ομάδα του περίμενε μέχρι το βράδυ της Πέμπτης για να ανακοινώσει δασμούς λόγω “καταναγκαστικής εργασίας” – των οποίων η νομιμότητα είναι αμφισβητήσιμη – οι οποίοι θα αντικαταστήσουν τους επίσης αμφισβητήσιμους δασμούς για το εμπορικό “ισοζύγιο”, που επρόκειτο να λήξουν τα μεσάνυχτα της Παρασκευής και οι οποίοι είχαν αντικαταστήσει τους “έκτακτους” δασμούς που το Ανώτατο Δικαστήριο είχε ακυρώσει τον Φεβρουάριο.

Και σαν να μην έφτανε αυτό, μετά από σχεδόν δύο εβδομάδες κλιμακούμενων εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν που έθεσαν σε κίνδυνο το μνημόνιο κατανόησης στο οποίο είχαν συμφωνήσει (και οδήγησαν σε ραγδαία άνοδο των παγκόσμιων τιμών ενέργειας), οι δύο πλευρές σταμάτησαν απότομα τις εχθροπραξίες την Παρασκευή – μόνο για να τις ξαναρχίσουν μετά τις αιφνιδιαστικές ιρανικές επιθέσεις το βράδυ της Τρίτης.

Και αυτές ήταν μόνο οι πράξεις. Τα λόγια του Τραμπ – απειλές για δασμολογικά αντίποινα λόγω της ευρωπαϊκής ψηφιακής νομοθεσίας, λόγω του καπνού από τις πυρκαγιές στον Καναδά και των μολυσμένων μαρουλιών από το Μεξικό, μια ασταθής πυρηνική συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία, σοβαρές απειλές για το Ιράν και τους Χούθι – ανέβασαν την ένταση.

Για τον Τραμπ και τους υποστηρικτές του, αυτό το χάος αποτελεί μοχλό πίεσης. Σύμφωνα με τη “θεωρία του τρελού”, η απρόβλεπτη συμπεριφορά και η παρορμητικότητα αναγκάζουν τους αντιπάλους να υποκύψουν στις απαιτήσεις του προέδρου χωρίς να χρειαστεί να υποστούν τις δυσάρεστες συνέπειες. Για ορισμένους χρηματιστές της Wall Street, η αβεβαιότητα σημαίνει τεράστια κέρδη – γι’ αυτό και είναι πρόθυμοι να πληρώσουν για ταχύτερη πρόσβαση στις αναρτήσεις του Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποκομίζοντας κέρδη-ρεκόρ. Για την αμερικανική οικονομία, ωστόσο, το χάος αποτελεί έναν “κρυφό φόρο”, καθώς καθυστερεί τις εταιρικές αποφάσεις για προσλήψεις, επενδύσεις, αγορές και άλλα – και το κόστος ανέρχεται σε πολλές δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια.

Ας ξεκινήσουμε από τους δασμούς. Οι δείκτες TPU για την αβεβαιότητα της εμπορικής πολιτικής βρίσκονται στα υψηλότερα επίπεδα της 60ετούς ιστορίας τους, υπερβαίνοντας κατά 10 φορές τον μέσο όρο προ-2025. Μια ανάλυση των δασμών της πρώτης θητείας του Τραμπ από τους οικονομολόγους Ντάριο Καλντάρα, Ματέο Ιακοβιέλο και τους συνεργάτες τους διαπίστωσε ότι η απότομη αύξηση κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου μείωσε τις επιχειρηματικές επενδύσεις των ΗΠΑ κατά 1% έως 2% μέσα σε ένα έτος, κάτι που ισοδυναμεί με απώλεια 23 έως 47 δισεκατομμυρίων δολαρίων μόνο το 2018. Η εφαρμογή αυτού του πλαισίου στο σοκ του 2025 θα σήμαινε ότι η αυξημένη εμπορική αβεβαιότητα κόστισε σχεδόν 100 δισεκατομμύρια δολάρια σε χαμένες επενδύσεις στις ΗΠΑ από τον Ιανουάριο του περασμένου έτους.

Ανεξάρτητες εκτιμήσεις καταλήγουν περίπου στα ίδια αποτελέσματα με τους δικούς μου πρόχειρους υπολογισμούς. Η Oxford Economics εκτιμά ότι η αβεβαιότητα που προκάλεσαν οι δασμοί οδήγησε σε απώλεια 74 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε επιχειρηματικές επενδύσεις των ΗΠΑ πέρυσι – μια αρνητική επίδραση που καλύφθηκε από την άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης. Η Joint Economic Committee προέβλεψε ότι η παρατεταμένη αβεβαιότητα λόγω των δασμών θα μείωνε τις επενδύσεις στον μεταποιητικό κλάδο κατά περισσότερα από 122 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως έως το 2029.

Αν και τα στοιχεία διαφέρουν, η πτωτική τάση είναι η ίδια.

Ο πόλεμος με το Ιράν επιβαρύνει περαιτέρω το κόστος. Η συνοδευτική έρευνα των Καλντάρα και Ιακοβιέλο σχετικά με τον γεωπολιτικό κίνδυνο διαπιστώνει την ίδια συσχέτιση με τη μελέτη τους για το εμπόριο: η απότομη αύξηση του κινδύνου οδηγεί σε επίμονη μείωση των επενδύσεων, της απασχόλησης και των τιμών των μετοχών, λόγω τόσο της απειλής όσο και της πραγματοποίησης δυσμενών γεγονότων. Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα της Βοστώνης ανέλυσε περαιτέρω αυτή τη συσχέτιση πέρυσι, διαπιστώνοντας ότι ακόμη και η αντίληψη για αυξημένο γεωπολιτικό ρίσκο μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές και επίμονες μειώσεις των εταιρικών δαπανών, ιδίως για επιχειρήσεις με περιορισμένα ταμειακά διαθέσιμα.

Οι τιμές του πετρελαίου, εν τω μεταξύ, αντανακλούν το χάος σε πραγματικό χρόνο: το αργό Brent εκτοξεύθηκε στα 120 δολάρια ανά βαρέλι σχεδόν αυτή την άνοιξη, έπεσε κάτω από τα 70 δολάρια όταν άρχισε η εκεχειρία στις αρχές του καλοκαιριού, ανέβηκε ξανά πάνω από τα 100 δολάρια την περασμένη εβδομάδα, έπεσε στα 81,63 δολάρια τη Δευτέρα και εκτοξεύθηκε στα 85,57 δολάρια το πρωί της Τετάρτης. Καθώς ο πόλεμος στο Ιράν επηρεάζει όχι μόνο το πετρέλαιο αλλά και μια σειρά αγαθών και υπηρεσιών από τα οποία εξαρτώνται οι πολυεθνικές εταιρείες, η αναταραχή θα αντανακλάται στα οικονομικά στοιχεία με την πάροδο του χρόνου.

Άλλες καταστάσεις χάους που σχετίζονται με τον Τραμπ προκύπτουν από πηγές εκτός της σφαίρας της πολιτικής, αλλά μπορούν να επιφέρουν παρόμοιο οικονομικό κόστος. Ας εξετάσουμε μια νέα μελέτη από μια ομάδα τεσσάρων οικονομολόγων σχετικά με την απόλυση της Επιτρόπου του Bureau of Labor Statistics, Έρικα ΜακΕντάρφερ, τον περασμένο Αύγουστο. Αφού απομόνωσαν τις επιπτώσεις της απόλυσης, διαπίστωσαν ότι αυτή προκάλεσε αύξηση της αβεβαιότητας στην οικονομική πολιτική κατά 9% μέσα σε μία μόνο εβδομάδα, υποδηλώνοντας ότι το περιστατικό αυτό – και η συναφής υπονόμευση της εμπιστοσύνης του κοινού στην ανεξαρτησία του BLS – “ενδέχεται να μείωσε το ΑΕΠ κατά περίπου 20 δισεκατομμύρια δολάρια”. Οι οικονομολόγοι προειδοποιούν επιπλέον ότι η εκτίμηση αυτή ενδέχεται να είναι συντηρητική, δεδομένου ότι πάρα πολλοί δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς βασίζονται στα στοιχεία της υπηρεσίας αυτής για αποφάσεις σχετικά με την απασχόληση, τις πωλήσεις, την τιμολόγηση και άλλα θέματα.

Συνολικά, η αναταραχή αυτή πιθανώς εξηγεί γιατί η απόδοση της οικονομίας παρέμεινε μέτρια, παρά την ώθηση από την τεχνητή νοημοσύνη, τις σημαντικές φορολογικές ελαφρύνσεις, καθώς και ένα ρυθμιστικό περιβάλλον πιο ευνοϊκό για τις επιχειρήσεις. Οι προσλήψεις, οι δαπάνες για την κατασκευή εργοστασίων και οι επενδύσεις εκτός του τομέα της τεχνητής νοημοσύνης παρέμειναν υποτονικές, ενώ τόσο οι CEOs όσο και οι ανακοινώσεις εταιρικών αποτελεσμάτων αναφέρουν συστηματικά την αβεβαιότητα ως σημαντικό εμπόδιο. Σύμφωνα με την αμερικανική Ένωση Βιομηχάνων, η αβεβαιότητα που σχετίζεται με το εμπόριο αποτελούσε την κύρια πρόκληση για τα μέλη της από την ανάληψη των καθηκόντων του Τραμπ – η οποία τελικά επισκιάστηκε το τελευταίο τρίμηνο από τις ανησυχίες σχετικά με το Ιράν όσον αφορά το κόστος των πρώτων υλών. Το περιοδικό “The Economist” εκτίμησε πρόσφατα ότι η συνολική “επιβάρυνση λόγω αβεβαιότητας” έχει μειώσει τον ετήσιο ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ κατά 0,4 ποσοστιαίες μονάδες – ποσό ίσο με την επίδραση που προκάλεσαν συνολικά οι δασμοί και οι περιορισμοί στη μετανάστευση του Τραμπ.

Οι περισσότερες από τις χαοτικές κινήσεις του Τραμπ έχουν μια επιφανειακή λογική: άσκηση επιρροής στον Καναδά, άσκηση πίεσης στην Τεχεράνη, παρότρυνση των πολυεθνικών να επενδύσουν στις ΗΠΑ. Ωστόσο, αυτό αγνοεί το ευρύτερο, αόρατο κόστος μιας φιλοσοφίας διακυβέρνησης που αντιμετωπίζει την αβεβαιότητα ως στόχο – κενές θέσεις εργασίας, έργα που έχουν τεθεί στο ράφι, συμβάσεις που δεν έχουν υπογραφεί, έρευνα χωρίς χρηματοδότηση και πολλά άλλα – όλα επειδή οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων δεν έχουν ιδέα τι μπορεί να κάνει η Ουάσιγκτον στη συνέχεια.

Ο πρόεδρος απολαμβάνει το χάος επειδή δεν πληρώνει το τίμημα. Εμείς το πληρώνουμε, και ο λογαριασμός αυξάνεται μέρα με τη μέρα.

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