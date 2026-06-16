Το μήνυμα ότι η Αλάμπρα λέει ναι στην πράσινη μετάβαση, ναι στην πρόοδο και ναι στην αποθήκευση ενέργειας εκεί όπου αυτή χωροθετείται σωστά, αλλά ζητά δεύτερες σκέψεις, όταν νέα νομοθετικά δεδομένα, κατοικίες, περιβάλλον και ποιότητα ζωής συνυπάρχουν στον ίδιο χώρο, έστειλαν οι κάτοικοι της Αλάμπρας σε παγκοινοτική συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα στο Δημοτικό Σχολείο Αλάμπρας, με αντικείμενο την αδειοδότηση δημιουργίας Πάρκου Αποθήκευσης Ενέργειας στην περιοχή Ροτσερή ζήτησαν σε παγκοινοτική συγκέντρωση οι κάτοικοι της Αλάμπρας.

Σε ανακοίνωση της Επιτροπής Αγώνα ενάντια στη δημιουργία πάρκου αποθήκευσης ενέργειας στην περιοχή Ροτσερή της Αλάμπρας, αναφέρεται ότι η Επιτροπή εξουσιοδοτήθηκε από τη συγκέντρωση για υποβολή σχετικού ψηφίσματος προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Σημειώνεται, επίσης, ότι η παγκοινοτική συγκέντρωση κατέληξε σε βασικά αιτήματα που αφορούν την επανεξέταση της χωροθέτησης του έργου υπό το φως των νέων νομοθετικών δεδομένων, την αναστολή οποιωνδήποτε εργασιών μέχρι να ολοκληρωθεί η αναγκαία επαναξιολόγηση, την ουσιαστική δημόσια διαβούλευση στην κοινότητα με την παρουσία των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών, την πληρέστερη τεχνική, περιβαλλοντική και χωροθετική τεκμηρίωση, την εξέταση εναλλακτικών χώρων εγκατάστασης και τη διασφάλιση της υγείας, της ασφάλειας, της ποιότητας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος της Αλάμπρας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης έγινε ενημέρωση για το υπό αναφορά έργο, το οποίο αφορά την εγκατάσταση Συστήματος Αποθήκευσης Ενέργειας με 23 μεγάλα εμπορευματοκιβώτια μπαταριών, συνολικής ισχύος 40 MW, στην περιοχή Ροτσερή της Αλάμπρας, ενώ «ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα νέα νομοθετικά δεδομένα που έχουν προκύψει σε σχέση με τη χωροθέτηση εμπορικών έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας».

Αναφέρεται επίσης ότι σημαντικό μέρος της συγκέντρωσης αποτέλεσε η παρουσίαση των κινδύνων για τους δημότες και το φυσικό περιβάλλον από το Δρα Μιχάλη Λοϊζίδη, Χημικό Μηχανικό και Μηχανικό Περιβάλλοντος. Προστίθεται ότι η παρουσίαση ανέδειξε την ανάγκη μεταξύ άλλων για πληρέστερη αξιολόγηση θεμάτων που σχετίζονται με την ασφάλεια της εγκατάστασης και τη διαχείριση πιθανών κινδύνων.

Παράλληλα, αναφέρεται ότι παρουσιάστηκαν οι ενέργειες που έγιναν μέχρι σήμερα από την Επιτροπή Αγώνα, καθώς και τα βασικά ερωτήματα που παραμένουν ανοικτά.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στη συγκέντρωση παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, οι Βουλευτές του ΔΗΣΥ Γιώργος Παμπορίδης, Ανδρέας Κωνσταντίνου και Χαράλαμπος Πετρίδης, καθώς και ο Βουλευτής του ΕΛΑΜ, Μάριος Πελεκάνος. Παρευρέθηκαν επίσης ο εκπρόσωπος του ΑΚΕΛ, Χάρης Ιωακειμίδης, και ο εκπρόσωπος Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου, Πέτρος Πασιάς.

Παρόντες ήταν επίσης ο Δήμαρχος Νότιας Λευκωσίας – Ιδαλίου, Σταύρος Χατζηγιάννης, η Αντιδήμαρχος του Δημοτικού Διαμερίσματος Αλάμπρας, Πόπη Τσιοπανή Κωνσταντίνου, ο Αντιδήμαρχος Λυμπιών, Παντελής Ξυνιστέρης, καθώς και οι κοινοτάρχες Αλάμπρας, Μοσφιλωτής και Ψευδά. Στη συγκέντρωση παρευρέθηκαν επίσης ο τέως Βουλευτής Γιώργος Πενηνταέξ και ο πρώην Βουλευτής Γιώργος Περδίκης.

ΚΥΠΕ