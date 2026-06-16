Η Changan θα προσφέρει ένα ολοκαίνουργιο αυτοκίνητο για κάθε γκολ που θα πετύχει η Πορτογαλία στο Μουντιάλ, το οποίο θα αποδίδεται σε τυχερούς μέσω κλήρωσης.

Λίγο πριν την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου του 2026, η Changan Automobile ανακοίνωσε συνεργασία με την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Πορτογαλίας, αναλαμβάνοντας τον ρόλο του επίσημου συνεργάτη της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου της χώρας.

Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, η Changan ανακοίνωσε ότι για κάθε γκολ που θα πετυχαίνει η ομάδα της Πορτογαλίας στο Μουντιάλ, αρχής γενομένης από το ματς με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό στις 17 Ιουνίου, ένα αυτοκίνητό της θα κληρώνεται μεταξύ των συμμετεχόντων από την Κίνα.

Changan Deepal S07

Ωστόσο οι νικητές των κληρώσεων δεν θα αποκτούν το αυτοκίνητο, αλλά θα το χρησιμοποιούν για ένα έτος, έπαθλο που ουσιαστικά ισοδυναμεί με μία δωρεάν μακροχρόνια μίσθωση.

Επιπλέον, για να μπορέσουν να συμμετάσχουν στην κλήρωση, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πραγματοποιήσουν ένα test drive σε τουλάχιστον ένα από τα μοντέλα της Deepal σε εξουσιοδοτημένη αντιπροσωπεία.

Σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που έχει θέσει η Changan, θα υπολογίζονται μόνο τα γκολ που σημειώνονται στην κανονική διάρκεια του αγώνα, ενώ τα γκολ που προέρχονται από εκτελέσεις πέναλτι δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Έτσι λοιπόν ο αριθμός των αυτοκινήτων που θα δοθούν εξαρτάται άμεσα από την απόδοση της εθνικής ομάδας της Πορτογαλίας, αφού για κάθε γκολ που πετυχαίνουν οι ποδοσφαιριστές της ομάδας, οι άνθρωποι της κινεζικής εταιρείας θα προσθέτουν ακόμη ένα αυτοκίνητο στην κλήρωση.

Τέλος, επίσης στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών, η Changan διοργανώνει ένα test drive μεγάλης απόστασης επί ευρωπαϊκού εδάφους, προκειμένου να αναδείξει τις δυνατότητες των plug-in hybrid μοντέλων της, μεταξύ των οποίων και το Changan Deepal S05 PHEV, το οποίο ξεκίνησε πρόσφατα την εμπορική πορεία του και στην Ελλάδα.

Η διαδρομή θα ξεκινήσει από τη Λισαβόνα, θα περάσει από τη Μαδρίτη και θα καταλήξει στο Τορίνο, αναδεικνύοντας μεταξύ άλλων και την αυτονομία άνω των 1.000 χιλιομέτρων της εν λόγω οικογένειας μοντέλων.

carandmotor.gr