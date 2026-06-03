Την άμεση ανάκληση των αδειών για σταθμούς αποθήκευσης ενέργειας δίπλα από κατοικίες και τη σχεδιαζόμενη νέα Τεχνική Σχολή διεκδικούν στην Αλάμπρα, με τους κατοίκους να είναι έτοιμοι για μετωπική σύγκρουση.

Η Επιτροπή Αγώνα ενάντια στη δημιουργία Πάρκου Αποθήκευσης Ενέργειας στην περιοχή Ροτσερή Αλάμπρας, οργανώνει μεγάλη ανοικτή παγκοινοτική συγκέντρωση τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2026, στις 6:45 μ.μ., στο Δημοτικό Σχολείο Αλάμπρας. Στη συγκέντρωση έχουν κληθεί να τοποθετηθούν όλες οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, όπως το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, το Τμήμα Περιβάλλοντος, η Πυροσβεστική Υπηρεσία και το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας.

Η άδεια αφορά σταθμό αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, ο οποίος σύμφωνα με την Επιτροπή Αγώνα προβλέπει την εγκατάσταση 23 εμπορευματοκιβωτίων (containers) με μπαταρίες, συνολικής ισχύος 40 MW. Σημειώνεται ότι στην επίσημη έκθεση του Τμήματος Περιβάλλοντος αναφέρονται 24 μονάδες.

Οι κάτοικοι, βασιζόμενοι και σε προκαταρκτικά στοιχεία περιβαλλοντικής μελέτης του χημικού μηχανικού και μηχανικού περιβάλλοντος, Μιχάλη Λοϊζίδη, εκφράζουν σοβαρότατες επιφυλάξεις για μια σειρά από ζητήματα. Συγκεκριμένα, αναφέρουν ότι το έργο χωροθετείται σε απόσταση αναπνοής, μόλις 40 – 45 μέτρα, από αδειοδοτημένη μεμονωμένη κατοικία, γεγονός που προκαλεί τρόμο σε περίπτωση ατυχήματος.

Σε περίπτωση πυρκαγιάς στις μπαταρίες λιθίου, η κατάσβεση είναι εξαιρετικά δύσκολη, ενώ απελευθερώνονται τοξικοί καπνοί και επικίνδυνα αέρια, χωρίς να υπάρχει μέχρι στιγμής δημόσιο σχέδιο εκκένωσης της περιοχής.

Τα συνεχή συστήματα ψύξης και εξαερισμού των εμπορευματοκιβωτίων αναμένεται να προκαλέσουν σημαντική ηχορύπανση και αποβολή θερμότητας.

Σε απόσταση περίπου 315 μέτρων βρίσκεται ο υδατοφράκτης Λυμπιών – Αλάμπρας, με ορατό τον κίνδυνο οι υγρές απορροές από μια ενδεχόμενη πυροσβεστική επιχείρηση να καταλήξουν στο οικοσύστημα του φράγματος.

Σύμφωνα δε με τον Δήμο Νότιας Λευκωσίας – Ιδαλίου, το υπό αναφορά τεμάχιο εφάπτεται άμεσα με την κρατική γη που προορίζεται για την ανέγερση της νέας Πράσινης Περιφερειακής Τεχνικής Σχολής.

Με επιστολή του προς τον υπουργό Εσωτερικών, ο δήμαρχος Νότιας Λευκωσίας – Ιδαλίου, Δρ Σταύρος Χατζηγιάννης, ζήτησε επίσημα την άμεση ανάκληση της πολεοδομικής άδειας.

Όπως υπογραμμίζεται στην επιστολή του δήμου, η αδειοδότηση δόθηκε «χωρίς την πρέπουσα εξέταση σημαντικών τεχνικών παραμέτρων που διέπουν την περιοχή». Ο δήμος τονίζει ότι τα τεμάχια βρίσκονται σε Αγροτική Ζώνη (Γα4), απέχουν ελάχιστα από τη Ζώνη Αποκλεισμού και γειτνιάζουν με την οικιστική ζώνη, ενώ επισημαίνεται η δεδηλωμένη επιθυμία και του ίδιου του Προέδρου της Δημοκρατίας για την ανέγερση της Τεχνικής Σχολής στο εφαπτόμενο κρατικό τεμάχιο.

Τόσο ο δήμος όσο και η Επιτροπή Αγώνα ξεκαθαρίζουν ότι δεν τάσσονται κατά της πράσινης μετάβασης ή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Αντιτίθενται, ωστόσο, στην παντελή έλλειψη διαβούλευσης με την τοπική κοινωνία, στην προχειρότητα των αρμόδιων τμημάτων και στην παντελή απουσία μελέτης επικινδυνότητας για τη δημόσια υγεία.

Η ανοικτή συγκέντρωση της 15ης Ιουνίου 2026 αναμένεται να αποτελέσει το εφαλτήριο για δυναμικότερες κινητοποιήσεις. Στο κλείσιμο της συνέλευσης, οι κάτοικοι προσανατολίζονται στην έγκριση ψηφίσματος, το οποίο θα αποσταλεί στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αξιώνοντας την οριστική ακύρωση των αδειών στην περιοχή Ροτσερή και την παράλληλη εξέταση εναλλακτικών χώρων εγκατάστασης της μονάδας, σε κρατική γη, μακριά από οικιστικές ζώνες.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά και στο σχετικό υλικό της πρόσκλησης, η μαζική παρουσία των δημοτών θα κρίνει το μέλλον της περιοχής, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα ότι η ασφάλεια των ανθρώπων της Αλάμπρας δεν μπορεί να θυσιάζεται στον βωμό καμίας επένδυσης.