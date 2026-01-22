Έντονες αντιδράσεις προκαλεί στην κοινότητα Αλάμπρας η απόφαση των αρμόδιων αρχών της Δημοκρατίας για την αδειοδότηση Πάρκου Αποθήκευσης Ενέργειας (ΠΑΕ) συνολικής ισχύος 80 MWh στην περιοχή Ροτσερή, χωρίς να έχει προηγηθεί διαβούλευση με τους κατοίκους. Το έργο προβλέπει την τοποθέτηση 24 μεγάλων containers σε περιοχή όπου υπάρχουν κατοικίες, μία εκ των οποίων βρίσκεται σε απόσταση περίπου 40 μέτρων.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, επαγγελματικές μελέτες, εντοπίζουν σοβαρούς κινδύνους και ανησυχίες τόσο για τους κατοίκους της περιοχής όσο και για τους ιδιοκτήτες γης στην ευρύτερη περιοχή, η οποία εκτιμάται ότι θα υποβαθμιστεί σημαντικά. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι αρνητικές επιπτώσεις θα υπάρξουν και για το σύνολο της κοινότητας Αλάμπρας.

Η δημιουργία του πρώτου Πάρκου Αποθήκευσης Ενέργειας στην Κύπρο στην Αλάμπρα, σύμφωνα με τους κατοίκους, δημιουργεί προηγούμενο για την περιοχή, η οποία χαρακτηρίζεται ως πράσινη και γραφική, ενώ συνορεύει με τον υδατοφράκτη Λυμπιών–Αλάμπρας και περιοχή Natura. Όπως αναφέρεται, υπάρχει ήδη αυξημένο ενδιαφέρον από επιχειρηματίες για τη δημιουργία και άλλων παρόμοιων εγκαταστάσεων, λόγω της γειτνίασης με τον υποσταθμό της ΑΗΚ.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο γεγονός ότι η συγκεκριμένη περιοχή είχε προταθεί από τον Δήμο Νότιας Λευκωσίας–Ιδαλίου για τη χωροθέτηση νέας Τεχνικής Σχολής στην Αλάμπρα, έργο που αποτελεί προεκλογική δέσμευση του Προέδρου της Δημοκρατίας και, όπως αναφέρεται, επιβεβαιώθηκε πρόσφατα από τον ίδιο.

Το θέμα συζητήθηκε σε συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε στις 14 Ιανουαρίου 2026 στα Αναπαλαιωμένα Κτίρια του Δημοτικού Διαμερίσματος Αλάμπρας, με τη συμμετοχή παραγόντων της κοινότητας, εκπροσώπων των κομμάτων ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ και ΔΗΠΑ, του δημάρχου Ιδαλίου Σταύρου Χατζηγιάννη, της αντιδημάρχου Αλάμπρας Πόπης Τσιοπανή, του βουλευτή Γιώργου Πενηνταέξ και του προέδρου της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου, Πέτρου Πασιά.

Κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης εκφράστηκε έντονη διαφωνία με τη δημιουργία του έργου στην Αλάμπρα και τονίστηκε η ανάγκη οργάνωσης και συλλογικής δράσης με στόχο την ακύρωση των αδειών, καθώς και την αποτροπή χορήγησης παρόμοιων αδειών στο μέλλον. Επισημάνθηκε επίσης ότι η κοινότητα είναι ήδη επιβαρυμένη από μεγάλα δημόσια έργα, όπως οι τρεις αυτοκινητόδρομοι και ο υποσταθμός της ΑΗΚ.

Για τον σκοπό αυτό αποφασίστηκε η σύσταση «Επιτροπής Αγώνα ενάντια στη δημιουργία Πάρκων Αποθήκευσης Ενέργειας στη συγκεκριμένη περιοχή», στην οποία συμμετέχουν οι Άθως Αγαπίου, Έλενα Αδάμου, Μάριος Αριστοδήμου, Γιώργος Μιχαήλ, Παντελίτσα Μιχαήλ, Ανδρέας Νικολάου, Πέτρος Πασιάς, Γιώργος Πενηνταέξ και Πόπη Τσιοπανή.