Σίγουρα τους έχεις πετύχει κάπου… Αναφερόμαστε, φυσικά, στους κάδους συλλογής μπαταριών της Α.Φ.Η.Σ. Κύπρος! Επιπλέον, είναι πιθανό να τους έχεις χρησιμοποιήσει για να ξεφορτωθείς τις άδειες μπαταρίες που μέχρι πρότινος έκαναν πάρτι σε συρτάρια, ντουλάπια ή άλλα σημεία του σπιτιού ή του γραφείου. Σε κάθε περίπτωση, αν αυτό το άρθρο είναι η πρώτη φορά που συναντάς τις λέξεις “Α.Φ.Η.Σ. Κύπρος”, τότε εδώ ξεκινά η γνωριμία σου με τον επίσημο φορέα συλλογής και ανακύκλωσης μπαταριών στην Κύπρο!

Και ποιος καλύτερος για να σου δώσει μια πλήρη εικόνα για τη δράση του και το πώς αυτή συμβάλλει στην προστασία του πλανήτη μας από τους ίδιους τους ανθρώπους που ανήκουν σε αυτόν; Έτσι, κάναμε μια πολύ ευχάριστη και διαφωτιστική κουβέντα με τέσσερα άτομα που έχουν αναλάβει κομβικούς ρόλους στον οργανισμό: τον Μικέλλη Χρίστου, Πρόεδρο της Α.Φ.Η.Σ. Κύπρος, τον Ηρόδοτο Σάββα, Operations Manager, την Έλενα Βιολάρη, Marketing & Public Relations Officer, και τη Μαρίνα Βασιλείου, Accounting Officer. Ώρα, λοιπόν, να τους γνωρίσεις κι εσύ καλύτερα!

Ποιο είναι η αποστολή της Α.Φ.Η.Σ. Κύπρος;

Μικέλλης Χρίστου: Στην Α.Φ.Η.Σ., έχουμε ως αποστολή την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και την προστασία του περιβάλλοντος μέσω της υπεύθυνης διαχείρισης των αποβλήτων μπαταριών. Στρατηγικός μας στόχος είναι η αύξηση του ποσοστού συλλογής και ανακύκλωσης σε εθνικό επίπεδο, με την επέκταση του δικτύου συλλογής σε σχολεία, επιχειρήσεις και δημόσιους χώρους. Παράλληλα, ενισχύουμε τις δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, ώστε να καλλιεργηθεί μια κουλτούρα περιβαλλοντικής ευθύνης σε κάθε πολίτη και οργανισμό.

Πώς είναι μια τυπική μέρα στην Α.Φ.Η.Σ.;

Ηρόδοτος Σάββα:Απαιτητική με διάφορες προκλήσεις που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της ημέρας, αλλά υπάρχει πάντα και η δυνατότητα συνεισφοράς στην δημιουργία μιας πιο πράσινης Κύπρου.

Έλενα Βιολάρη:Ως μέλος του τμήματος Marketing, η καθημερινότητά μου είναι αρκετά δυναμική. Ασχολούμαι με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενεργειών ενημέρωσης του κοινού για την ανακύκλωση μπαταριών, τη δημιουργία επικοινωνιακού υλικού, τη διαχείριση των social media, την οργάνωση δράσεων και συνεργασιών αλλά και τη γενικότερη προβολή του έργου της Α.Φ.Η.Σ. Κάθε μέρα έχει κάτι καινούργιο και δημιουργικό.

Μαρίνα Βασιλείου: Κάθε μέρα είναι διαφορετική, αλλά πάντα υπάρχει αποφασιστικότητα και γνώση ώστε να λειτουργούν όλα ομαλά.

Τι σου δίνει περισσότερη ικανοποίηση στα πλαίσια της δουλειάς σου;

Ε.Β.: Με ενθουσιάζει ιδιαίτερα η οργάνωση εκδηλώσεων και δράσεων που φέρνουν τον κόσμο πιο κοντά στην ανακύκλωση και την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. Μου αρέσει επίσης η δημιουργική διαδικασία του σχεδιασμού καμπανιών και περιεχομένου, όπου μπορώ να μετατρέψω μια ιδέα σε κάτι απτό που έχει πραγματικό αντίκτυπο. Το γεγονός ότι συμβάλλω σε ένα σημαντικό περιβαλλοντικό έργο μου δίνει επιπλέον ικανοποίηση.

Μ.Β.: Μου δίνει χαρά όταν βλέπω τους στόχους κάθε χρόνου να εκπληρώνονται και όταν γνωρίζουν όλο και περισσότεροι το έργο της Α.Φ.Η.Σ.

Η.Σ.: Με ικανοποιεί όταν βλέπω τις διάφορες στρατηγικές του οργανισμού να υλοποιούνται επιτυχώς και αυτό να έχει θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία και στο περιβάλλον. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα και την προσωπική μου ικανοποίηση.

Πώς εντάσσεται η εταιρική κοινωνική ευθύνη στο πρόγραμμα δράσεων της Α.Φ.Η.Σ.;

Μ.Χ.: Η κοινωνική ευθύνη αποτελεί θεμέλιο της στρατηγικής μας. Επενδύουμε σε εκπαιδευτικά προγράμματα και συνεργασίες με σχολεία και πανεπιστήμια, ώστε να ενισχύσουμε την περιβαλλοντική εκπαίδευση των νέων και να δημιουργήσουμε τις βάσεις για μια γενιά με ισχυρή οικολογική συνείδηση. Παράλληλα, συνεργαζόμαστε με την τοπική αυτοδιοίκηση και κοινωνικούς φορείς για την ανάπτυξη δράσεων που προάγουν την κυκλική οικονομία και την ενεργή συμμετοχή των πολιτών. Μέσα από αυτές τις πρωτοβουλίες, επιδιώκουμε να μετατρέψουμε την ανακύκλωση σε καθημερινή συνήθεια και συλλογική ευθύνη.

Τι κάνουμε σωστά σαν κοινωνία σε ό,τι αφορά την ανακύκλωση μπαταριών και τι μπορεί να βελτιωθεί;

Μ.Β.: Η θέση της ανακύκλωσης μπαταριών στην κυπριακή κοινωνία ακόμη υστερεί. Πιστεύω όμως ότι τα τελευταία χρόνια έχει γίνει πολύ καλή δουλειά και πλέον βρίσκεται στην συνείδηση και στην κουλτούρα αρκετών το ότι η μπαταρία δεν γίνεται να μην ανακυκλώνεται. Είναι κανόνας! Με συνεχή επιμόρφωση και ενημέρωση αυτό θα βελτιωθεί.

Ε.Β.: Η Κύπρος έχει κάνει σημαντικά βήματα στην ανακύκλωση τα τελευταία χρόνια και βλέπουμε ολοένα και περισσότερους πολίτες να συμμετέχουν ενεργά. Ωστόσο, υπάρχει ακόμη περιθώριο βελτίωσης, κυρίως στην ενημέρωση, στην αλλαγή συμπεριφορών και στην αύξηση της συνέπειας στη σωστή ανακύκλωση. Με περισσότερη εκπαίδευση και συνεχή επικοινωνία, μπορούμε να πετύχουμε ακόμη καλύτερα αποτελέσματα.

Η.Σ.: Στα 18 χρόνια λειτουργίας της Α.Φ.Η.Σ., ο οργανισμός κατάφερε να φέρει την ανακύκλωση μπαταριών στις πρώτες θέσεις συλλογής αποβλήτων στην Κύπρο αλλά και στην Ευρώπη. Η σωστή και συνεχής ενημέρωση του κόσμου για τις επιπτώσεις που έχει η μπαταρία στον άνθρωπο και το περιβάλλον κατάφερε να ευαισθητοποιήσει ένα μεγάλο ποσοστό πολιτών να εντάξει την ανακύκλωση μπαταριών στην καθημερινότητα του, αλλά πάντα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης.

Ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Α.Φ.Η.Σ.;

Η.Σ.: Οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Α.Φ.Η.Σ. είναι η συνεχής προσπάθεια για αύξηση της συλλογής των μπαταριών, οι οποίες θεωρούνται ένα από τα πιο τοξικά απόβλητα που έχουμε στα σπίτια μας, καθώς και η ορθολογιστική διαχείρισή τους αφού γίνει η συλλογή και η συνεχής ενημέρωση των πολιτών ώστε η ανακύκλωση των μπαταριών να γίνει καθημερινή συνήθεια.

Ε.Β.: Μία από τις βασικές προκλήσεις είναι η συνεχής ενημέρωση του κοινού για τη σωστή διαχείριση και ανακύκλωση των μπαταριών, καθώς και η αντιμετώπιση παραπληροφόρησης ή αδράνειας γύρω από το θέμα. Χαίρομαι που μέσα από το τμήμα Marketing συμβάλλω στην ενίσχυση της ενημέρωσης, στη δημιουργία ξεκάθαρων μηνυμάτων και στη διαμόρφωση καμπανιών που ενθαρρύνουν τη συμμετοχή. Οτιδήποτε προκύπτει, το αντιμετωπίζουμε οργανωμένα με στρατηγική επικοινωνίας και σωστό σχεδιασμό.

Μ.Β.: Η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζει η Α.Φ.Η.Σ. είναι οι 6125 κάδοι που είναι τοποθετημένοι στην Κυπριακή αγορά να πολλαπλασιαστούν για να υπενθυμίζουν σε όλους τι πρέπει να κάνουν με τις άδειες μπαταρίες τους. Μεγάλη πρόκληση επίσης είναι να πετύχει η Α.Φ.Η.Σ. την επίτευξη των ποσοτικών στόχων του έτους που ανέρχονται σε 90 τόνους για το 2026.

Ποια είναι τα μελλοντικά σχέδια του οργανισμού;

Μ.Χ.: Στο πλαίσιο του μακροπρόθεσμου σχεδιασμού μας, προχωρούμε στην αξιοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών για την παρακολούθηση και βελτιστοποίηση της διαδικασίας ανακύκλωσης. Η ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων και η ανάλυση δεδομένων θα μας επιτρέψουν να εντοπίζουμε περιοχές με χαμηλή συμμετοχή και να παρεμβαίνουμε στοχευμένα. Επιπλέον, σχεδιάζουμε προγράμματα επιβράβευσης για πολίτες και επιχειρήσεις που συμβάλλουν ενεργά, ενισχύοντας τη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για μια κοινωνία με υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικής υπευθυνότητας. Παράλληλα, διερευνούμε συνεργασίες με ευρωπαϊκά προγράμματα και διεθνείς οργανισμούς, ώστε να εξασφαλίσουμε πρόσβαση σε βέλτιστες πρακτικές και τεχνολογίες αιχμής.

Τέλος, τι «γεμίζει» τις δικές σας μπαταρίες και τι σας «ρουφάει» εντελώς την ενέργεια;

Μ.Β.: Την ενέργεια μου την γεμίζει full η οικογένεια μου ή ένα χαμόγελο και μια γλυκιά χειρονομία. Αυτό που μου ρουφάει όλη την ενέργεια, χωρίς καμία αμφιβολία, είναι η αγένεια και η τοξικότητα!

Η.Σ.: Οι μπαταρίες μου γεμίζουν αλλά και αδειάζουν ευχάριστα με την οικογένεια μου.

Ε.Β.: Οι μπαταρίες μου γεμίζουν με νέες εμπειρίες, ταξίδια και στιγμές που μοιράζομαι με ανθρώπους που αγαπώ! Την ενέργειά μου, δυστυχώς, τη ρουφούν η αδικία και η κακή συμπεριφορά των ανθρώπων.

Σχετικά με την Α.Φ.Η.Σ. Κύπρος

Η Α.Φ.Η.Σ. Κύπρος αποτελεί το μοναδικό συλλογικό σύστημα διαχείρισης οικιακών μπαταριών στην Κύπρο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον οργανισμό και τα σημεία συλλογής μπαταριών, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα, καθώς και το κανάλι της Α.Φ.Η.Σ. σε Youtube, Instagram και Facebook.