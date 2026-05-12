Έντονες αντιδράσεις από κατοίκους και τοπικούς φορείς της Αλάμπρας προκαλεί η αδειοδότηση δημιουργίας Πάρκου Αποθήκευσης Ενέργειας (ΠΑΕ) στην περιοχή Ροτσερή, με την Επιτροπή Αγώνα να ζητά άμεση ανάκληση των αδειών και αναστολή των εργασιών.

Το έργο προβλέπει την εγκατάσταση 23 εμπορευματοκιβωτίων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με μπαταρίες, συνολικής ισχύος 40 MW, σε οικόπεδο εφαπτόμενο αδειοδοτημένης κατοικίας. Την Τετάρτη 6 Μαΐου πραγματοποιήθηκε σύσκεψη παραγόντων και οργανωμένων συνόλων της Αλάμπρας, με τη συμμετοχή του Αντιδημάρχου του Δήμου Νότιας Λευκωσίας – Ιδαλίου, Ιωσήφ Βασιλείου, που εκπροσωπούσε τον Δήμαρχο Σταύρο Χατζηγιάννη, και της Αντιδημάρχου του Δημοτικού Διαμερίσματος Αλάμπρας, Πόπης Τσιοπανή Κωνσταντίνου.

Στη σύσκεψη παρουσίασε τα προκαταρκτικά του συμπεράσματα ο χημικός μηχανικός και μηχανικός περιβάλλοντος Μιχάλης Λοϊζίδης, ο οποίος ανέλαβε την ετοιμασία επιστημονικής Περιβαλλοντικής Μελέτης για τις επιπτώσεις του έργου. Ο κ. Λοϊζίδης εντόπισε επτά σοβαρά κενά στην αδειοδότηση:

1. Απουσία επαρκούς ζώνης ασφαλείας από κατοικίες: Σε περίπτωση βλάβης ή πυρκαγιάς, οι εγκαταστάσεις μπορούν να προκαλέσουν υψηλές θερμοκρασίες, τοξικούς καπνούς και επικίνδυνα αέρια, χωρίς να έχει παρουσιαστεί τεκμηριωμένη μελέτη επικινδυνότητας.

2. Κίνδυνος θερμικής διαφυγής: Δεν έχει παρουσιαστεί ολοκληρωμένο και δημόσια διαθέσιμο σχέδιο εκκένωσης και διαχείρισης ατυχήματος σε περίπτωση πυρκαγιάς ή έκλυσης τοξικών αερίων.

3. Ερωτήματα για την πυρασφάλεια: Δεν έχει διευκρινιστεί ποιο εξειδικευμένο σύστημα πυρόσβεσης θα χρησιμοποιηθεί, ούτε κατά πόσο οι αρμόδιες υπηρεσίες διαθέτουν την απαραίτητη εκπαίδευση και εξοπλισμό.

4. Θερμική άνεση και θόρυβος: Τα 23 εμπορευματοκιβώτια συνοδεύονται από συστήματα ψύξης και εξαερισμού που αναμένεται να επιβαρύνουν δυσμενώς τις συνθήκες διαβίωσης των γειτονικών κατοικιών.

5. Κίνδυνος για την προτεινόμενη Τεχνική Σχολή: Το οικόπεδο εγκατάστασης των μπαταριών εφάπτεται με τον χώρο που προτείνεται για την κατασκευή της Πράσινης Τεχνικής Σχολής Αλάμπρας, ενός έργου στρατηγικής σημασίας για την περιοχή, το οποίο ενδέχεται να τορπιλιστεί.

6. Κίνδυνος για το φράγμα Λυμπιών – Αλάμπρας: Οι υγρές απορροές από πυροσβεστικές επιχειρήσεις ή άλλες απώλειες από το έργο θα έχουν ως τελικό αποδέκτη το φράγμα, χωρίς να έχει ληφθεί καμία πρόνοια για την προστασία του οικοσυστήματος και του υδατοφράκτη.

7. Πλήρης απουσία ενημέρωσης και διαβούλευσης: Οι κάτοικοι δεν έχουν λάβει επαρκή και επιστημονικά τεκμηριωμένη ενημέρωση για τους κινδύνους και τις επιπτώσεις στην καθημερινότητά τους.

Οι παρευρισκόμενοι εξέφρασαν έντονη ανησυχία και απογοήτευση για την «προχειρότητα και επιπολαιότητα» με την οποία τα αρμόδια τμήματα — Τμήμα Πολεοδομίας, Πυροσβεστική και άλλα — έδωσαν τις θετικές τους απόψεις για το έργο. Οι κάτοικοι και οι φορείς τονίζουν ότι δεν αντιτίθενται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά ζητούν από το Κράτος να διασφαλίσει την ασφάλεια και τη διαφάνεια. Τα αιτήματά τους περιλαμβάνουν την αναστολή των εργασιών μέχρι την ολοκλήρωση ανεξάρτητων μελετών, τη διεξαγωγή δημόσιας διαβούλευσης, την ανάκληση όλων των αδειών και την εξέταση εναλλακτικών χώρων εγκατάστασης μακριά από κατοικίες. Η Επιτροπή Αγώνα προειδοποιεί για δυναμική αντίδραση αν τα αιτήματα δεν εισακουστούν.