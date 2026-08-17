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Σταθερή, αλλά ολοένα και πιο διαφοροποιημένη, εμφανίζεται η αγορά γραφείων της Λευκωσίας, με τις σύγχρονες και ενεργειακά αποδοτικές αναπτύξεις να κερδίζουν έδαφος και τα παλαιότερα ακίνητα να αντιμετωπίζουν αυξημένες πιέσεις.

Σύμφωνα με την έκθεση του γραφείου Δανός για την αγορά γραφείων της πρωτεύουσας τον Ιούλιο του 2026, η ζήτηση παραμένει ισχυρή, αλλά πλέον δεν καθορίζεται μόνο από το εμβαδόν ή την τοποθεσία ενός γραφείου. Πρόσφατες αναζητήσεις αγοράς που εξετάστηκαν από το γραφείο Δανός δείχνουν σταθερή μετάβαση από αναζητήσεις μόνο βάσει εμβαδού προς λειτουργική και τεχνική απόδοση. Σημαντικά στοιχεία είναι η ενεργειακή απόδοση και αξιόπιστα στοιχεία λειτουργικού κόστους, χωρητικότητα στάθμευσης έναντι πραγματικής ζήτησης προσωπικού και επισκεπτών, υπερυψωμένα δάπεδα, δομημένη καλωδίωση, οπτικές ίνες και προσαρμόσιμες υπηρεσίες, αερισμός, πυρασφάλεια, ελεγχόμενη πρόσβαση και στρατηγική εφεδρικής ισχύος, αποδοτικότητα κάτοψης, φυσικός φωτισμός και ευελιξία για μελλοντικές αλλαγές, χρόνος παράδοσης, ευθύνη διαμόρφωσης και συνολικό κόστος κατοχής. Σύμφωνα με την έρευνα, κτήρια που συνδυάζουν τα παραπάνω χαρακτηριστικά μπορούν να υποστηρίξουν υψηλότερο μίσθωμα. Όσα δεν τα τεκμηριώνουν ανταγωνίζονται όλο και περισσότερο ως επιλογές ανακαίνισης ή χαμηλότερου κόστους.

Τα στοιχεία του δείκτη RICS/KPMG που επικαλείται η έρευνα, για το πρώτο τρίμηνο του 2026, καταγράφουν ετήσια αύξηση 2,91% στις αξίες των γραφείων και 3,03% στα μισθώματα, ενώ η απόδοση των γραφείων παρέμεινε ουσιαστικά σταθερή, στο 5,60%. Η εικόνα παραπέμπει σε σταδιακή ανάπτυξη της αγοράς και όχι σε μια γενικευμένη ανατιμολόγηση.

Η πρωτεύουσα εξακολουθεί να αποτελεί τη μεγαλύτερη αγορά διοικητικών και επαγγελματικών γραφείων στην Κύπρο. Από τις 62 συναλλαγές γραφείων που καταγράφηκαν παγκύπρια το 2026, οι 33 αφορούσαν τη Λευκωσία, με συνολική αξία πωλήσεων περίπου €11 εκατ. Στην αγορά ενοικίων, οι τιμές παρουσιάζουν σαφή διαφοροποίηση ανάλογα με την ποιότητα του ακινήτου. Τα παλαιότερα και δευτερεύοντα γραφεία κινούνται περίπου στα €12-16 ανά τετραγωνικό μέτρο τον μήνα, ενώ τα σύγχρονα γραφεία κυμαίνονται στα €18-25. Για τα ακίνητα πρώτης κατηγορίας στους βασικούς επιχειρηματικούς άξονες, το εύρος φτάνει τα €22-28 ανά τ.μ. τον μήνα. Αντίστοιχη εικόνα καταγράφεται στις κεφαλαιακές αξίες, με τα δευτερεύοντα γραφεία να κινούνται περίπου στα €2.000-3.200 ανά τ.μ. και τα σύγχρονα γραφεία πρώτης κατηγορίας στα €3.500-5.000 ανά τ.μ.

Σύμφωνα με την ερμηνεία που δίνει το γραφείο Δανός η μέση αξία πώλησης γραφείου στη Λευκωσία ήταν περίπου €190.000 το 2026. Αντανακλά το μείγμα συναλλαγών και δεν αποτελεί σημείο αναφοράς για μεγάλα κτήρια έδρας, τα οποία απαιτούν ειδική ανάλυση ορόφων, στάθμευσης, δαπανών, τίτλων και εισοδήματος.

Η αλλαγή στη ζήτηση είναι ιδιαίτερα εμφανής στα κριτήρια επιλογής των επιχειρήσεων. Η έρευνα του γραφείου Δανός, επισημαίνει ότι οι ενδιαφερόμενοι αναζητούν πλέον κτίρια με ενεργειακή αποδοτικότητα, σύγχρονες υποδομές, ευέλικτες κατόψεις, οπτικές ίνες, αξιόπιστα συστήματα ψύξης και αερισμού, ασφάλεια και δυνατότητα προσαρμογής στις μελλοντικές ανάγκες. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη στάθμευση, η οποία σε πολλές περιπτώσεις θεωρείται σχεδόν εξίσου σημαντική με το ονομαστικό ενοίκιο. Για επιχειρήσεις με μεγάλο αριθμό εργαζομένων ή προσωπικό που μετακινείται από διαφορετικές περιοχές της πρωτεύουσας, η επάρκεια χώρων στάθμευσης μπορεί να επηρεάσει καθοριστικά την επιλογή κτιρίου. Η έκθεση προειδοποιεί, παράλληλα, ότι ένα χαμηλότερο ενοίκιο δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη χαμηλότερο συνολικό κόστος. Κόστη διαμόρφωσης, ενεργειακή κατανάλωση, μη αποδοτικές κατόψεις, εξωτερική στάθμευση και δυσκολότερη πρόσβαση του προσωπικού μπορούν να περιορίσουν το όφελος από ένα φθηνότερο ακίνητο.

Την ίδια ώρα, η αγορά εμπλουτίζεται με νέα έργα. Μεταξύ των σύγχρονων αναπτύξεων που καταγράφονται περιλαμβάνονται το Capital Gate, το The Landmark Offices, το NEXUS και το City Gate Business Center, ενώ στην αναπτυξιακή προσφορά περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, το T-Capital και το Nautilus Tower. Η νέα προσφορά αναμένεται να αυξήσει τις επιλογές για τις επιχειρήσεις, χωρίς όμως να εξαλείψει άμεσα τη σπανιότητα μεγάλων ενιαίων χώρων με επαρκή στάθμευση. Στο μεταξύ, η πίεση αυξάνεται για τα παλαιότερα κτίρια που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις. Η ενεργειακή αναβάθμιση, η βελτίωση των υποδομών και η εξασφάλιση λύσεων στάθμευσης αναμένεται να καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό ποια από αυτά θα παραμείνουν ανταγωνιστικά.