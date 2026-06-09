Σε μια σημαντική επένδυση στην καρδιά των Βρυξελλών προχώρησε η κυπριακή εταιρεία Easternmed Real Estate Capital Plc, αφού, αποκτώντας το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Arlon 75BV, πήρε στα χέρια της τα γραφεία «The Muse», που θα στεγάζουν μάλιστα ευρωπαϊκό οργανισμό και θα αυξήσει κατά πολύ τα έσοδα της.

Η επιβεβαίωση της επένδυσης προήλθε από δύο πλευρές. Από τη μία, η ίδια η Easternmed Real Estate Capital Plc ανακοίνωσε μέσω του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου την ολοκλήρωση της αγοράς της Arlon 75BV. Από την άλλη, η βελγική Immobel ανακοίνωσε την πώληση της Arlon, μέσω της οποίας κατείχε το ακίνητο The Muse.

Με αυτόν τον τρόπο, η κυπριακή εταιρεία απέκτησε έμμεσα τον έλεγχο του κτηρίου, μέσω της αγοράς της εταιρείας που το κατέχει.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Easternmed, το συνολικό τίμημα για την αγορά του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Arlon 75BV ανήλθε σε 82.258.055,75 ευρώ. Η πληρωμή πραγματοποιήθηκε εξ ολοκλήρου σε μετρητά, μέσω τραπεζικής μεταφοράς. Η Immobel, από την πλευρά της, έκανε λόγο για συνολική αξία συναλλαγής ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ.

Η διαφορά μεταξύ των δύο ποσών εξηγείται από τη διαφορετική βάση αναφοράς των δύο ανακοινώσεων. Η Easternmed αναφέρεται στο τίμημα που καταβλήθηκε για την αγορά των μετοχών της εταιρείας που κατέχει το ακίνητο, ενώ η Immobel αναφέρεται στη συνολική αξία της συναλλαγής. Στην ίδια κατεύθυνση, η Easternmed αναφέρει ότι από τη συναλλαγή προκύπτει υπεραξία ύψους €22.833.438,63, η οποία οφείλεται στο γεγονός ότι στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας το ακίνητο δεν παρουσιάζεται στην αγοραία του αξία.

O Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Immobel, στοιχείο που δείχνει τη σημαντικότητα της επένδυσης είναι το γεγονός πως ο μισθωτής του ακινήτου θα είναι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας (EDA), με συμβόλαιο τουλάχιστον 15 ετών, κάτι που θα διασφαλίσει σταθερά μελλοντικά έσοδα.

Να σημειωθεί πως το «The Muse» είναι σύγχρονο κτήριο γραφείων στην ευρωπαϊκή συνοικία των Βρυξελλών, κοντά στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με την Immobel, παραδόθηκε πρόσφατα, τον Απρίλιο του 2026, και διαθέτει περίπου 10.500 τ.μ. πολυτελών γραφειακών χώρων. Το κτήριο σχεδιάστηκε από το αρχιτεκτονικό γραφείο Archi2000 και διαθέτει υψηλά περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά, με πιστοποιήσεις BREEAM Outstanding και WELL Platinum.

Κοντά στα 4 εκατομμύρια τον χρόνο τα έσοδα

Αν και η συμφωνία για το ενοίκιο που θα πληρώνει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας δεν έχει αποκαλυφθεί, εντούτοις, οι εκτιμήσεις για παρόμοιας ποιότητας γραφεία καταδεικνύουν πως τα έσοδα για την κυπριακή εταιρεία θα είναι σημαντικά.

Βάσει των τιμών που ίσχυαν το πρώτο τρίμηνο του 2026 για πολυτελή γραφεία (περίπου 400 ευρώ ανά τ.μ. ετησίως) στην εν λόγω περιοχή, το εν λόγω ακίνητο (10.500 τ.μ.) θα μπορούσε να αποφέρει ίσως και περισσότερα από 4 εκατομμύρια τον χρόνο, ή περίπου 350.000 μηνιαίως. Πρόκειται, βεβαίως, για εκτίμηση με βάση τα επίπεδα της αγοράς και όχι για δημοσιοποιημένο μίσθωμα της συγκεκριμένης συμφωνίας.

Εξάλλου, όπως αναφέρει και η ίδια η εταιρεία στην ανακοίνωση της, εκτιμάται πως η εν λόγω αγορά του κτηρίου θα αποφέρει ενοίκια που θα ενισχύσουν την κερδοφορία του ομίλου.

Αξίζει να σημειωθεί πως η κυπριακή Easternmed μέσω των θυγατρικών της κατέχει εμπορικά ακίνητα, κυρίως γραφεία, και στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ελβετία, με τους στόχους της να είναι τα μακροπρόθεσμα έσοδα από ενοίκια, κάτι που ενισχύεται από τη νέα αγορά της στις Βρυξέλλες.