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Στα χρόνια μέχρι το 1974 ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Σπύρος Παπαγεωργίου πολιτευόταν ως πρωτοστάτης της «Ενωτικής Παράταξης» και φανατικός αντιμακαριακός μέσα από πύρινα άρθρα του. Μερικά χρόνια μετά την καταστροφή του 1974, περιέγραψε εύστοχα ως ««χρήσιμους ηλίθιους της Ιστορίας», εκείνους -όπως τον εαυτό του-, που χρησιμοποιήθηκαν εν αγνοία τους από την Χούντα και ξένους συνωμότες στα σχέδια τους για την καταστροφή της Κύπρου. Μάλιστα, σε βιβλίο-απολογία του παραθέτει στοιχεία και τεκμήρια που καταδεικνύουν τον βρώμικο ρόλο «οπλαρχηγών» της «ΕΟΚΑ Β’», μυημένων στα σχέδια κατά της Κύπρου με την Τουρκία έτοιμη να αρπάξει και να κατασπαράξει τον Κυπριακό Ελληνισμό. Σε αντιδιαστολή με τους χρηματοδοτούμενους και μυημένους προδότες που γνώριζαν, οι «χρήσιμοι ηλίθιοι», υπήρξαν υποχείρια άλλων, οδηγώντας την πατρίδα στον όλεθρο του 1974, τυφλωμένοι από φανατισμό και αποστασιοποιημένοι από την πραγματικότητα ώστε να χρησιμοποιούνται ως πιόνια από τον εχθρό. Κι από ακραιφνείς ενωτικοί έγιναν «νεκροθάφτες της Ένωσης», όπως αγωνιωδώς τους χαρακτήριζε ο Πρόεδρος Μακάριος σε μια ύστατη προσπάθεια να τους συνετίσει και αφυπνίσει από την αδίσταχτη κι οργανωμένη εθνοκαπηλία της Χούντας και των οργάνων της. Σε αυτούς επένδυσε» η Τουρκία για να φτάσουμε μέσω του πραξικοπήματος στην τουρκική εισβολή το 1974. Δυστυχώς, αναβίωση της πολιτικής που μας οδηγεί σε «ηρωικές ήττες» έχουμε και σήμερα από τους σύγχρονους πατριδοκάπηλους που παραπλανούν διάφορους αφελείς.

Ωστόσο, τα τελευταία 2-3 χρόνια σε κάθε ευκαιρία, βλέπουμε παρόμοια συμπεριφορά ενός εγχώριου συρφετού έξαλλων και ακραίων δογματικών από «χρήσιμους ηλίθιους», στο άλλο άκρο του πολιτικού φάσματος, οι οποίοι εμφανίζονται ως οι «προασπιστές του ανθρωπιστικού δικαίου και των δικαιωμάτων των Παλαιστινίων ενάντια στα εγκλήματα του Ισραήλ». Πρόκειται στην πράξη για δογματικούς λάτρεις πρώην ολοκληρωτικών κι εγκληματικών καθεστώτων που η Ιστορία κι οι λαοί απέρριψαν στα αζήτητα της πολιτικής. Άλλωστε, οι νουνεχείς πολίτες σε Ελλάδα και Κύπρο γνωρίζουν ότι η προσέγγιση Ελλάδας-Κύπρου με το Ισραήλ, καθώς και με άλλες χώρες της περιοχής (π.χ. Αίγυπτο, Λίβανο, Ιορδανία κ.ά.), γίνεται ως πανεθνική αναγκαιότητα επιβίωσης απέναντι στην έξαρση του επεκτατικού ισλαμοφασισμού της Τουρκίας. Κι είναι ανυπόφορο όταν πολλαπλές αναλύσεις στην Τουρκία από ελεγχόμενα τουρκικά όργανα, ποντάρουν στο δικό μας ακροαριστερό συρφετό εγχώριων «χρήσιμων ηλιθίων» για να διασπάσουν την πανεθνική αναγκαιότητα συμμαχιών. Κι είναι πολλά που τους φέρνουν, όπως το 1974, σε ευθυγράμμιση πάλι με την Τουρκία π.χ. εγκωμιάζουν την Χαμάς (μια οργάνωση φονιάδων και βιαστών) και διακατέχονται από μίσος για το Ισραήλ όπως κι ο ισλαμοφασίστας Ερντογάν.

Ως Κυπριακή Δημοκρατία καταδικάζουμε ενέργειες που βρίσκονται σε αντίθεση με τον Χάρτη του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, όπως ο εποικισμός, στον οποίον πάντοτε εναντιώνομαι καθώς και στην ασύμμετρη άσκηση βίας, αλλά το Ισραήλ είναι υπέρμετρα δημοκρατικότερο από τις χώρες που το εχθρεύονται κι ειδικά από την Χαμάς! Επιπλέον, εδώ και καιρό επιχειρηματολογώ για φραγμό στην αγορά γης από πολίτες τρίτων χωρών όπως το Ισραήλ. Ωστόσο, ένα μόνο παράδειγμα απογυμνώνει τον εγχώριο συρφετό «χρήσιμων ηλιθίων». Όταν υπέβαλα αίτημα στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για το συστηματικό τουρκικό έγκλημα του εποικισμού στην Κύπρο, εξέλαβα το δηλητήριο τους διότι παρεμποδίζω την εξεύρεση λύσης στην Κύπρο!

*Ευρωβουλευτής ΔΗΚΟ-S&D