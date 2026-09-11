Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

«Έδωσα οδηγίες στον οδηγό/αστυνομικό που έχω από τον θάνατο του συζύγου μου να παρουσιαστεί την προσεχή Δευτέρα στο Αρχηγείο Αστυνομίας», αναφέρει σε ανάρτηση της η κ. Ανδρούλα Βασιλείου, αναφορικά με την απόφαση να τερματιστεί η διάθεση αστυνομικού για τη συνοδεία της.

Η κ. Βασιλείου, έγραψε σήμερα στην πλατφόρμα Χ, «επειδή θέλω ειλικρινά να βοηθήσω το Υπουργείο Δικαιοσύνης να υλοποιήσει τις αποφάσεις του και να εξοικονομήσει χρήματα για το Δημόσιο, έδωσα οδηγίες στον οδηγό/αστυνομικό που έχω από τον θάνατο του συζύγου μου να παρουσιαστεί την προσεχή Δευτέρα στο Αρχηγείο Αστυνομίας, προκειμένου να λάβει οδηγίες για το νέο του πόστο».

Επειδή θέλω ειλικρινά ν βοηθήσω τ Υπ. Δικαιοσύνης ν υλοποιήσει τις αποφάσεις του κ ν εξοικονομήσει χρήματα τ δημοσίου έδωσα οδηγίες στον οδηγό/αστυνομικό π έχω από τ θάνατο τ συζύγου μου,ν παρουσιαστεί τ προσεχή Δευτέρα στο Αρχηγείο Αστυνομίας ν λάβει οδηγίες για τ νέο του πόστο. September 11, 2026

Η εξέλιξη αυτή ακολούθησε τη χθεσινή αντίδραση της κ. Βασιλείου, η οποία εμφανίστηκε ενοχλημένη με την απόφαση του Κώστα Φυτιρή, για τις φρουρές των πολιτικών προσώπων. Συγκεκριμένα μιλώντας στο Σίγμα, σημείωσε πως δεν το θεωρεί σωστό, στα 83 της χρόνια, να μεταβαίνει μόνη σε εκδηλώσεις, συνέδρια και πρεσβείες, ενώ αναφέρθηκε και στις προτεραιότητες των κρατικών δαπανών. Η δήλωση της κ. Βασιλείου προκάλεσε σάλο. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υπήρξε σωρεία επικριτικών για την ίδια σχολίων.

Ο Γιώργος Βασιλείου ποτέ δεν είχε τόσους, ήταν η απάντησή της στο ότι ο Νίκος Αναστασιάδης έχει 13 άτομα φρουρά. «Τα τελευταία πέντε χρόνια είχε δυο και μετά έναν. Ουδέποτε ζήτησε αύξηση. Δεν είναι θέμα μόνο ασφάλειας, είναι και θέμα πρεστίζ. Αλλά, ένας Πρόεδρος που νιώθει ανασφαλής πρέπει να έχει λόγους.

«Στην περίπτωση μου δεν ήταν θέμα ασφάλειας αλλά να με πάρει σε επίσημες εκδηλώσεις», εξήγησε και τόνισε πως για ιδιωτικούς λόγους δεν χρησιμοποιούσε αστυνομικό. «Το να πάω σε πρεσβείες που έχουν την καλοσύνη να με προσκαλούν, είμαι ομιλήτρια σε συνέδρια, ή στο Προεδρικό θα πηγαίνω δηλαδή να κάνω βόλτες γύρω από τη γειτονιά;», διερωτήθηκε. Σιγά σιγά θα τα κόψω όλα αυτά», είπε η κ. Βασιλείου.

«Είναι τιμητικό για ένα κράτος να έχει μια Πρώτη Κυρία και πρώην Επίτροπο να δίνει γύρους γύρω από μια πρεσβεία να βρει πάρκινγκ για να πάει σε μια εκδήλωση;», διερωτήθηκε.