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Αντιδρά ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης στα πλάνα της Κυβέρνησης για το νέο κτήριο της Νομικής Υπηρεσίας, το οποίο θα κοστίσει στο κράτος €68 εκατ. συν ΦΠΑ. Ο «Φ» αποκάλυψε σήμερα το πρωί ότι το έργο ανέγερσης του νέου κτηρίου μπαίνει ξανά σε τροχιά υλοποίησης, μετά τη χθεσινή προκήρυξη του διαγωνισμού από το Τμήμα Δημοσίων Έργων.

Σε ανάρτηση του ο επικεφαλής του Κινήματος ΑΛΜΑ αναφέρει:

«Σε μια χώρα όπου η Νομική Υπηρεσία είναι από τις πλέον δαπανηρές στην Ευρώπη.

Σε μια χώρα που υποτίθεται ότι έχει ως άμεση προτεραιότητα τον πλήρη διαχωρισμό της Νομικής Υπηρεσίας, με τη δημιουργία ξεχωριστής Υπηρεσίας Δημόσιου Κατήγορου, που θα χρειάζεται ξεχωριστά γραφεία.

Η προτεραιότητα της Κυβέρνησης Χριστοδουλίδη, και των κομμάτων που το ενέκριναν, είναι ένα νέο πολυτελές κτήριο για την υφιστάμενη Νομική Υπηρεσία, της τάξης των €68 εκατ. συν ΦΠΑ (για αρχή – να δούμε πού θα καταλήξει). Στον σχεδιασμό προβλέπεται γραφείο 70 τ.μ. για τον Γενικό Εισαγγελέα και το ίδιο για τον Βοηθό του, με ξεχωριστή κουζίνα για τον καθένα. 70 τ.μ για ένα γραφείο, εμβαδόν αντίστοιχο με ένα διαμέρισμα. Για κάθε Εισαγγελέα της Δημοκρατίας προβλέπεται γραφείο 40 τ.μ.

Την ίδια ώρα που ο Υπουργός Εσωτερικών εκδίδει εγκύκλιο και ανοίγει το δρόμο για μείωση των ελάχιστων εμβαδών των διαμερισμάτων στα οποία θα ζει ο απλός πολίτης, τα γραφεία των Εισαγγελέων έχουν μέγεθος κανονικού διαμερίσματος 2 υπνοδωματίων.»

➡️ Σε μια χώρα όπου η Νομική Υπηρεσία είναι από τις πλέον δαπανηρές στην Ευρώπη.



➡️ Σε μια χώρα που υποτίθεται ότι έχει ως άμεση προτεραιότητα τον πλήρη διαχωρισμό της Νομικής Υπηρεσίας, με τη δημιουργία ξεχωριστής Υπηρεσίας Δημόσιου Κατήγορου, που θα χρειάζεται ξεχωριστά… pic.twitter.com/mCTrVsJHtH September 11, 2026

Υπενθυμίζεται ότι ο πρώτος διαγωνισμός είχε ακυρωθεί από το Τμήμα Δημοσίων Έργων στον απόηχο της έντονης αντιπαράθεσης που είχε ξεσπάσει μεταξύ του τέως Γενικού Ελεγκτή, Οδυσσέα Μιχαηλίδη και του Γενικού Εισαγγελέα, Γιώργου Σαββίδη.

Στις 18 Σεπτεμβρίου 2023, η Ελεγκτική Υπηρεσία διαβίβασε στο Τμήμα Δημοσίων Έργων επιστολή με παρατηρήσεις ως προς το υπό προσφοροδότηση νέο κτήριο της Νομικής Υπηρεσίας. Μετά τη δημοσιοποίηση της επιστολής, δύο ημέρες αργότερα, στις 20 Σεπτεμβρίου 2023, ο Γενικός Εισαγγελέας κατηγόρησε με βεβαιότητα τον Γενικό Ελεγκτή ότι αυτός έδωσε την επιστολή στη δημοσιότητα και, μάλιστα, ότι το έκανε για να πλήξει τον Γενικό Εισαγγελέα.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία υποστήριξε ότι η προώθηση του έργου με την υπογραφή δημόσιας σύμβασης πριν την εκπόνηση, υποβολή και έγκριση της περιβαλλοντικής μελέτης ήταν πρόδηλα παράνομη και ότι το έργο, όπως προωθήθηκε, αποτελεί περίπτωση υπερβολικού και σπάταλου σχεδιασμού, κατά παράβαση ακόμη και των σχετικών αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου που αφορούν μέγιστα εμβαδά γραφείων. Σημειώνεται ότι τότε το έργο είχε προκηρυχθεί στα €45 εκατ. συν ΦΠΑ.

Μετά την ακύρωση έργου στις 2 Οκτωβρίου 2023, η Νομική Υπηρεσία σε ανακοίνωση της υποστήριξε ότι σέβεται την ανάγκη για δημοσιονομική περισυλλογή, την οποία η ανακοίνωση του υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων αναφέρει ως αιτία για τη χρονική μετάθεση της ανέγερσης του νέου κτηρίου της Νομικής Υπηρεσίας, θεωρεί, ωστόσο, ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να δώσει προτεραιότητα στην υλοποίηση κατασκευής του έργου το συντομότερο δυνατόν.

Σημειώνεται ότι τελικά υποβλήθηκε στο Τμήμα Περιβάλλοντος Έκθεση Πληροφοριών για το έργο στις 9 Οκτωβρίου 2025 και η Περιβαλλοντική Αρχή έδωσε περιβαλλοντική έγκριση στις 16 Δεκεμβρίου 2025 κρίνοντας ότι οι επιπτώσεις από τη λειτουργία του έργου δεν είναι περιβαλλοντικά σημαντικές.