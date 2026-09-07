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Σε απεργία πείνας έξω από το Προεδρικό Μέγαρο, προειδοποιεί ότι θα προβεί ο ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου, σε περίπτωση που επανέλθει στο 19% το ΦΠΑ στο ρεύμα.

Ο Φειδίας Παναγιώτου μίλησε στο «Σίγμα», με αφορμή το challenge που πραγματοποιεί τις τελευταίες μέρες με στόχο τη μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 20% μέσω συγκεκριμένων πολιτικών που προτείνει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.

Όπως εξήγησε, η πρότασή του προνοεί – μεταξύ άλλων- τη διατήρηση του ΦΠΑ στο 5%, υποστηρίζοντας πως θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 12%. Σημείωσε ότι και άλλες ευρωπαϊκές χώρες εφαρμόζουν χαμηλούς συντελεστές ΦΠΑ, φέρνοντας ως παραδείγματα την Ελλάδα και τη Μάλτα.

Ξεκαθάρισε μάλιστα ότι, εάν ο ΦΠΑ στην ηλεκτρική ενέργεια επανέλθει στο 19%, θα προχωρήσει σε απεργία πείνας έξω από το Προεδρικό Μέγαρο, μέχρι να επανέλθει στο 5%. «Πρέπει να μείνει στο 5% το ρεύμα», τόνισε.

Περαιτέρω, διαμήνυσε ότι δεν πρόκειται να εγκαταλείψει το challenge, παρά το ότι πολλοί ειδικοί επί του θέματος έχουν εξηγήσει δημοσίως ότι η πρότασή του δεν μπορεί να εφαρμοστεί.