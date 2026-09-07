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Ένα παράξενο ταριχευμένο «κεφάλι αλεπούς» που βρέθηκε στη Βρετανία, αποδείχθηκε θησαυρός, καθώς διαπιστώθηκε πως επρόκειτο για το κεφαλή μιας τίγρης της Τασμανίας.

Η απίστευτη ιστορία ξεκίνησε με τον πιο απροσδόκητο τρόπο, όταν ένας ανώνυμος αγοραστής απέκτησε το αντικείμενο, έναντι περίπου 67 δολαρίων σε μια τοπική υπαίθρια αγορά. Αυτό που τον διασκέδασε ήταν τα γουρλωμένα μάτια και το χαμόγελο του ζώου, που θύμιζε καρτούν, σύμφωνα με το ScienceAlert.

Η έκπληξή του, λοιπόν, ήταν τεράστια όταν αργότερα το έβγαλε σε δημοπρασία στον οίκο Auctioneum στο Μπρίστολ και είδε να πωλείται για 1.000 φορές περισσότερα χρήματα από όσα είχε πληρώσει.

Το σπάνιο εύρημα εντοπίστηκε από τον 38χρονο Τζέιμς Κράνφιλντ, έμπορο και συλλέκτη αντικειμένων φυσικής ιστορίας, ο οποίος είδε τη φωτογραφία του σε ιστοσελίδα δημοπρασιών, όπως αναφέρει το BBC.

Ο Κράνφιλντ ειδικεύεται στη συλλογή παράξενων κεφαλών αλεπούδων και αρχικά πίστεψε ότι είχε βρει ένα ακόμη ενδιαφέρον δείγμα. Όταν όμως μεγάλωσε τη φωτογραφία, κάτι του φάνηκε διαφορετικό.

«Ήταν σαν κεραυνός στο μυαλό και στα μάτια μου», περιέγραψε ο ίδιος, εξηγώντας ότι αμέσως σκέφτηκε πως το κεφάλι έμοιαζε με «θυλακίνη», όπως είναι η επιστημονική ονομασία της τίγρης της Τασμανίας, του μυστηριώδους μαρσιποφόρου που εξαφανίστηκε το 1936.

Τρεισήμισι ώρες δρόμος για ένα… κεφάλι

Επειδή δεν μπορούσε να είναι βέβαιος μόνο από τη φωτογραφία, την ημέρα της δημοπρασίας ο Κράνφιλντ και η αρραβωνιαστικιά του κάλυψαν μια απόσταση περίπου τρεισήμισι ωρών με το αυτοκίνητό τους μέχρι το Μπρίστολ.

Το αντικείμενο βρισκόταν ανάμεσα σε παλιά αντικείμενα και κεραμικά. Από κοντά, όμως, ο συλλέκτης εντόπισε την κρίσιμη λεπτομέρεια: τα δόντια.

Το κρανίο είχε οκτώ άνω κοπτήρες, ενώ η αλεπού έχει έξι. Για τον Κράνφιλντ, αυτό ήταν η ένδειξη που χρειαζόταν.

«Είναι απίστευτο. Είναι το Άγιο Δισκοπότηρο. Πρέπει να το πάρουμε», είπε στην αρραβωνιαστικιά του.

Ακολούθησε μάχη στη δημοπρασία και τελικά κατάφερε να αποκτήσει το δείγμα έναντι περίπου 85.000 δολαρίων, συν περισσότερα από 13.500 δολάρια σε προμήθειες.

Η ακτινογραφία επιβεβαίωσε το απίστευτο εύρημα

Για να βεβαιωθεί ότι δεν είχε πληρώσει μια περιουσία για ένα απλό κεφάλι αλεπούς, ο συλλέκτης υπέβαλε το εύρημα σε ακτινογραφίες και αξονική τομογραφία.

Τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν ότι επρόκειτο πράγματι για αυθεντική τίγρη της Τασμανίας, ενώ οι εξετάσεις αποκάλυψαν και ένα εξαιρετικά καλά διατηρημένο, σχεδόν άθικτο κρανίο.

Η τίγρη της Τασμανίας δεν ήταν πραγματική τίγρη, αλλά σαρκοφάγο μαρσιποφόρο που έμοιαζε περισσότερο με μεγάλο σκύλο και ξεχώριζε για τις χαρακτηριστικές ραβδώσεις στην πλάτη.

Κάποτε ζούσε σε περιοχές της Αυστραλίας και μέχρι τη Νέα Γουινέα, όμως μέχρι την άφιξη των Ευρωπαίων είχε περιοριστεί στην Τασμανία. Το κυνήγι, οι ασθένειες και η απώλεια του φυσικού της περιβάλλοντος οδήγησαν στην εξαφάνισή της. Το τελευταίο γνωστό ζώο πέθανε σε ζωολογικό κήπο το 1936 και τα τελευταία χρόνια επιστήμονες από την Αυστραλία και τις ΗΠΑ επιδιώκουν να επαναφέρουν το εξαφανισμένο είδος.

Σύμφωνα με τη International Thylacine Specimen Database, υπάρχουν περίπου 815 γνωστά δείγματα θυλακίνων, όμως για κεφάλια φέρεται να υπάρχει μόλις ένα ακόμη γνωστό δείγμα, του οποίου η τοποθεσία σήμερα αγνοείται.

Ο Κράνφιλντ δεν σκοπεύει να κρατήσει την τίγρη της Τασμανίας ως απλό συλλεκτικό τρόπαιο. Θέλει να τη διαθέσει σε επιστήμονες και ακαδημαϊκούς για μελέτη, ώστε το σπάνιο εύρημα να βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση ενός ζώου που χάθηκε από τον πλανήτη πριν από σχεδόν έναν αιώνα.

iefimerida.gr