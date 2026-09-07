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Οι προβληματικές συνθήκες διαβίωσης του Στυλιανού Κωνσταντίνου, η κατ’ ισχυρισμόν κακοποιητική συμπεριφορά του πατέρα του και η γενικότερη παραμέληση από πλευράς και των δύο του γονέων, απασχόλησαν ξανά σήμερα το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας. Η δίκη για τον 14χρονο που έθεσε τέρμα στη ζωή του το 2019 συνεχίστηκε με την κατάθεση της δασκάλας του παιδιού στην Α’ δημοτικού.

Η υπόθεση αφορά τη διερεύνηση των συνθηκών θανάτου του Στυλιανού, ο οποίος βρέθηκε νεκρός το 2019 όταν αυτοκτόνησε στη φάρμα του πατέρα του. Το Δικαστήριο εξετάζει πιθανές ευθύνες, τόσο από τους γονείς, όσο και από πλευράς κρατικών υπηρεσιών, με συνολικά 9 πρόσωπα να βρίσκονται στο εδώλιο. Οι κατηγορούμενοι αρχικά ήταν 11 στον αριθμό, ωστόσο 2 εξ αυτών, λειτουργοί των ΥΚΕ, έχουν ήδη παραδεχτεί ενοχή και ακούσει την ποινή τους.

Η μάρτυρας κατηγορίας Ε.Σ. στην κατάθεση της προς τον ποινικό ανακριτή, η οποία κατατέθηκε ως τεκμήριο στο Δικαστήριο, περιέγραψε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες παρέλαβε τον Στυλιανό στην Α’ δημοτικού και τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκε η περίπτωση του κατά τη διάρκεια του έτους που ήταν υπό την εκπαιδευτική της ευθύνη.

Η αλλαγή συμπεριφοράς

Όπως είπε, αρχικά ο Στυλιανός, αν και παρουσίαζε μαθησιακές δυσκολίες, ήταν ένα πολύ ευγενικό και ήσυχο παιδί σε σημείο που κοντά στα Χριστούγεννα στο σχολείο είχαν διερωτηθεί αν η παρουσία συνοδού αποκλειστικά για εκείνον ήταν ή όχι απαραίτητη. Στη συνέχεια όμως, τα πράγματα άρχισαν να αλλάζουν, όταν ο 6χρονος τότε Στυλιανός ξεκίνησε να παρουσιάζεται στο σχολείο ατημέλητος, θλιμμένος ή αναστατωμένος.

Σύμφωνα με τη μάρτυρα, εκείνη την περίοδο ο Στυλιανός έσπρωχνε θρανία με αποτέλεσμα να τραυματίζονται άλλοι μαθητές, είχε τάσεις φυγής και έκανε κάμψεις μέσα στην τάξη λέγοντας πως θέλει να γίνει δυνατός «για να τους δέρει ούλλους».

Η ίδια είχε σχηματίσει την εντύπωση ότι ο Στυλιανός είχε ως ίνδαλμα τον πατέρα του, ωστόσο, ταυτόχρονα τον μισούσε για την συμπεριφορά του απέναντι στη μητέρα του. Η μάρτυρας υποστήριξε ότι ο Στυλιανός τους έλεγε: «Ο παπάς μου δέρνει τους ούλλους, τζαι τη μάνα μου τζαι τα αρνιά τζαι μένα».

Το περιστατικό με το όπλο και ο πατέρας Μιχάλης

Στην κατάθεση της μάρτυρος, γίνεται λόγος για περιστατικό μετά από πολυθεματική συνεδρία στην οποία παρών ήταν και ο πατέρας του Στυλιανού. Σύμφωνα με όσα έχουν αναφερθεί, ο πατέρας φαίνεται να είχε θιχτεί από αναφορές στην πολυθεματική και να επέστρεψε σε μεταγενέστερο στάδιο στο σχολείο με κυνηγετικό όπλο, ψάχνοντας την δασκάλα του Στυλιανού.

Όπως είπε η μάρτυρας στο Δικαστήριο, ο πατήρ Μιχάλης που είχε σχέσεις με την οικογένεια και επιχειρούσε να διαδραματίσει ρόλο μεσολαβητή με σκοπό να βοηθήσει, είχε πάει στη διεύθυνση του σχολείου για να προειδοποιήσει ότι έξω περιμένει τη δασκάλα ο πατέρας του Στυλιανού με κυνηγετικό όπλο, απειλώντας ότι «θα τις κόψει τα πόδια». Ακολούθως, κατά τον ισχυρισμό της μάρτυρος, ο πατέρας Μιχάλης κατάφερε να τον αφοπλίσει και να τον ηρεμίσει, ενώ στη συνέχεια φέρεται να τον συνόδευσε στο καφενείο για να τον κεράσει καφέ.

Ο σκεφτικός Στυλιανός και οι ανησυχίες του

Τη σημερινή δικάσιμο απασχόλησε ιδιαίτερα και αναφορά της δασκάλας ότι ο Στυλιανός έμοιαζε με ένα παιδί που είχε κλειστεί στον εαυτό του, ωστόσο, η εκτίμηση της ίδιας ήταν πως αυτό δεν ήταν ένα ζήτημα εκ γενετής αλλά αποτέλεσμα των δυσκολιών που βίωνε στη ζωή του. Ανέφερε χαρακτηριστικά πως φαινόταν σαν να τον είχαν συνεπάρει οι σκέψεις του για όσα βίωνε στο σπίτι.

Κληθείσα να διευκρινίσει για τις σκέψεις στις οποίες είχε αναφερθεί, η μάρτυρας είπε πως η συνοδός του, με την οποία ο Στυλιανός είχε άριστη σχέση, τις συζητούσε μαζί του. Όπως επισήμανε, είχε αναφέρει και στη συνοδό αλλά και στην ίδια ότι τον ανησυχούσε η οικονομική κατάσταση της οικογένειας, ενώ έκανε συγκρίσεις ανάμεσα στον εαυτό του και τα άλλα παιδιά. «Καταλάβαινε ότι η δική του περίπτωση ήταν διαφορετική», σημείωσε η Ε.Σ. Πρόσθεσε ότι τον απασχολούσαν επίσης οι καυγάδες των γονιών του και οι εικόνες που έβλεπε στη μάντρα.

Εκλιπαρούσε τον πατέρα του να μην σφάξει το αγαπημένο του αρνάκι

Η μάρτυρας αναφέρθηκε σε μια περίπτωση που είχε ακουστεί ξανά στο Δικαστήριο, όταν ο πατέρας φέρεται να έσφαξε το αγαπημένο αρνάκι του Στυλιανού για παραδειγματισμό.

Σύμφωνα με την ίδια, την ιστορία τη διηγήθηκε ο ίδιος ο Στυλιανός, ο οποίος τους είχε αναφέρει ότι εκλιπαρούσε κλαίγοντας τον πατέρα του να σταματήσει, του ζητούσε συγγνώμη και έλεγε πως δεν θα ξανακάνει αταξίες. Ωστόσο, ο πατέρας του δεν σταμάτησε και προχώρησε με την σφαγή.

Η καχυποψία απέναντι σε δασκάλα και συνοδό

Έπειτα από πολυθεματική στην οποία είχε ζητηθεί από τους γονείς να μην μεταφέρουν στον Στυλιανό όσα λέγονται στη συνεδρία, η συμπεριφορά του παιδιού απέναντι στη δασκάλα και τη συνοδό δεν ήταν πια η ίδια.

Σύμφωνα με τη μάρτυρα, ο Στυλιανός πήγαινε στο σχολείο νευριασμένος και τους ζητούσε τον λόγο για πράγματα που φαίνεται να του είχαν μεταφερθεί από τους γονείς ότι λέχθηκαν από εκείνες για τον ίδιο.

Από εκείνο το σημείο και μετά, το παιδί φαίνεται να κλείστηκε στον εαυτό του, υπό τον φόβο ότι υπήρχε πιθανότητα να απομακρυνθεί από την οικογένεια του, ανησυχία που κατά την εκδοχή της δασκάλας του είχε δημιουργηθεί από προειδοποιήσεις των γονέων του.

Άλλοι 89 μάρτυρες κατηγορίας

Η διαδικασία θα συνεχιστεί την Παρασκευή, με την αντεξέταση της μάρτυρος από τους συνηγόρους υπεράσπισης των κατηγορουμένων. Αναμένεται να είναι μια μαραθώνια δίκη, αφού σύμφωνα με τον προγραμματισμό η Κατηγορούσα Αρχή σκοπεύει να παρουσιάσει ενώπιον του Δικαστηρίου άλλους 89 μάρτυρες κατηγορίας.

Στον πατέρα αποδίδεται σωρεία κατηγοριών για επιθέσεις εναντίον του Στυλιανού και πράξεις που προκαλούν ψυχική βλάβη, καθώς και υποβολή προσώπου σε απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση. Η μητέρα κατηγορείται ανάμεσα σε άλλα ότι παρέλειψε να καταγγείλει βία σε βάρος ανηλίκου και την ίδια ώρα συνέβαλλε στην απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση του αδικοχαμένου παιδιού.