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Με θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του συναδέλφου μας Σταύρου Πασμά Αρχιαστυφύλακα 1457, που απεβίωσε χθες Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2026, σε ηλικία 56 ετών.

Η Ηγεσία και τα μέλη της Αστυνομίας τιμούν τη μνήμη του και εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του. Η στήριξη προς την οικογένειά του, ιδιαίτερα τις δύσκολες αυτές στιγμές, είναι δεδομένη.

Ο Σταύρος Πασμάς εντάχθηκε στην Αστυνομία Κύπρου το 1994. Υπηρέτησε με ευσυνειδησία και αφοσίωση στην Αστυνομική Διεύθυνση Λευκωσίας και στην Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης.

Η κηδεία τελείται αύριο Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2026, στις 12μ., από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Σωτήρος, στην Αλάμπρα.

Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια από τις 11.30π.μ..