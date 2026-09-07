Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Στο μικροσκόπιο των αρμοδίων αρχών βρίσκεται συγκεκριμένη καταγγελία για χορήγηση από επαγγελματίες υγείας σε πολίτες, μη εγκεκριμένων ενέσιμων, και όχι μόνο, προϊόντων με υποσχέσεις για υγεία, ευεξία και βελτίωση της λειτουργίας όλων των οργάνων του ανθρώπινου οργανισμού.

Οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες του υπουργείου Υγείας βρίσκονται σε εγρήγορση καθώς το φαινόμενο που ανθεί τα τελευταία χρόνια στο εξωτερικό φαίνεται να έχει πλέον μεταφερθεί και στην Κύπρο ενώ με ανακοίνωσή τους σήμερα, προειδοποιούν τους πολίτες για όλους τους πιθανούς κινδύνους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, η καταγγελία στρέφεται κατά συγκεκριμένης δομής παροχής υπηρεσιών υγείας, στην οποία, βάσει πληροφοριών, πραγματοποιούνται θεραπείες με τη χρήση σκευασμάτων που δεν έχουν εγκριθεί για ανθρώπινη χρήση.

Οι πληροφορίες βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρμόδιων υπηρεσιών, οι οποίες καλούνται να εξετάσουν τόσο το είδος και την προέλευση των προϊόντων όσο και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες φέρονται να χορηγούνται.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν αποκλείεται εντός των επόμενων ωρών να υποβληθεί σχετική καταγγελία και στην Αστυνομία.

Πρόκειται, μεταξύ άλλων, για σκευάσματα που προωθούνται με υποσχέσεις για απώλεια βάρους, αντιγήρανση, μυϊκή ανάπτυξη, αποκατάσταση, ευεξία ή βελτίωση της εμφάνισης και της υγείας και όπως πληροφορούμαστε πέραν της συγκεκριμένης καταγγελίας, στις αρμόδιες κρατικές Υπηρεσίες έχουν φθάσει πληροφορίες για χορήγηση των προϊόντων αυτών και σε άλλους χώρους στους οποίους δεν παρευρίσκονται καν επαγγελματίες υγείας.

Στην κατηγορία αυτή μπορεί να περιλαμβάνονται πεπτίδια, ορμονικά ανάλογα και άλλες ουσίες με φαρμακολογική δράση, είτε σε ενέσιμη είτε σε πόσιμη ή άλλη μορφή.

Το «φυσικό» δεν σημαίνει ασφαλές

Οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες ξεκαθαρίζουν ότι ένα προϊόν δεν γίνεται νόμιμο ή ασφαλές επειδή διαφημίζεται ως «φυσικό», «συμπλήρωμα διατροφής» ή «μόνο για εργαστηριακή έρευνα».

Όταν ένα σκεύασμα προορίζεται στην πράξη για ανθρώπινη χρήση, τέτοιες περιγραφές δεν το εξαιρούν από τη φαρμακευτική νομοθεσία ούτε αποτελούν εγγύηση για την ποιότητα και την ασφάλειά του.

Αντίθετα, η χρήση αυτών των χαρακτηρισμών μπορεί να δημιουργήσει μια παραπλανητική εικόνα ασφάλειας και να οδηγήσει πολίτες στη χρήση ουσιών των οποίων η σύνθεση, η περιεκτικότητα και η προέλευση δεν έχουν ελεγχθεί.

Μεγαλύτερος ο κίνδυνος από τις ενέσεις

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν τα προϊόντα που χορηγούνται με ένεση ή ενδοφλέβια.

Όπως προειδοποιούν οι αρμόδιες Αρχές, η χορήγησή τους παρακάμπτει φυσικούς μηχανισμούς προστασίας του οργανισμού. Εάν δεν έχουν παρασκευαστεί, αποθηκευτεί και διανεμηθεί με τις προβλεπόμενες φαρμακευτικές προδιαγραφές, μπορούν να προκαλέσουν σοβαρούς κινδύνους.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

Η επιμόλυνση του προϊόντος

Η παρουσία άγνωστης ή διαφορετικής δραστικής ουσίας

Η λανθασμένη περιεκτικότητα ή δοσολογία

Η τοξικότητα

Οι λοιμώξεις

Οι σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες

Ένα παράνομα διακινούμενο σκεύασμα μπορεί επίσης να μην περιέχει καθόλου τη δραστική ουσία που αναγράφεται στη συσκευασία ή να περιέχει επιβλαβείς ουσίες. Αυτό μπορεί να οδηγήσει όχι μόνο σε αποτυχία της θεραπείας, αλλά και σε απρόβλεπτες επιπτώσεις ή επικίνδυνες αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα που λαμβάνει ο ασθενής.

Μόνο από νόμιμες και ελεγχόμενες πηγές

Οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες καλούν το κοινό να μην προμηθεύεται φαρμακευτικά προϊόντα από το διαδίκτυο, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα και χώρους.

Η προειδοποίηση ισχύει ακόμη και όταν τα προϊόντα παρουσιάζονται ως «καινοτόμα», «ασφαλή», «χωρίς παρενέργειες» ή «μόνο για ερευνητική χρήση».

Τα φαρμακευτικά προϊόντα πρέπει να προέρχονται από νόμιμες και ελεγχόμενες πηγές και, όπου απαιτείται, να χορηγούνται με ιατρική συνταγή και να διατίθενται μέσω αδειοδοτημένων φαρμακείων.

Καταλήγοντας, οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες τονίζουν ότι η κυκλοφορία και διάθεση μη αδειοδοτημένων ή μη εγκεκριμένων φαρμακευτικών προϊόντων στην Κύπρο συνιστά παράβαση της νομοθεσίας και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.