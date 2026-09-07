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Με τα πιο συγκινητικά λόγια μιλούσε για την επί 36 χρόνια σύζυγό του, Πόπη, ο Μιχάλης Χριστοφόρου, έναν χρόνο πριν από τον θάνατό της που βύθισε στη θλίψη ολόκληρη την Κύπρο.

Ο πατέρας των διδύμων Μίλτου και Χρίστου Χριστοφόρου, που έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη στο Μαρί, σε συνέντευξη που παραχώρησε πέρσι τον Ιούλιο του 2025 στο «Legal Matters» και ανέβηκε στο philenews, περιέγραψε το πως έζησαν την τραγωδία το 2011, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «η Πόπη στάθηκε βράχος».

Ο Μιχάλης Χριστοφόρου, αρχικά είπε πως με τη σύζυγό του γνωρίστηκαν σε κάποια συνάντηση κοινών φίλων και εκεί «προέκυψε το ειδύλλιο». Ήταν και οι δύο Λεμεσιανοί. Παντρεύτηκαν το 1990, ενώ στις 9 Σεπτεμβρίου 1992 ήρθαν στη ζωή οι δίδυμοι και το 1996 απέκτησαν και την κόρη τους.

Όπως ανέφερε ο κ. Χριστοφόρου, «η Πόπη ήταν νηπιαγωγός / βρεφοκόμος και διατηρούσε το δικό της νηπιαγωγείο το οποίο μεγάλωσε σχεδόν τη μισή Λεμεσό. Μαθητές της μέχρι και σήμερα την αγαπούν λόγω και του χαρακτήρα της. Από αυτό φαίνεται πόσο αγαπητή και πόσο καλή δασκάλα ήταν».

Σύμφωνα με τον ίδιο, όταν έμεινε έγκυος τα δίδυμα δεν το περίμεναν. «Δεν είχαμε δίδυμα στην οικογένεια μας, αλλά ήταν ένα πολύ ευχάριστο γεγονός. Θέλαμε να είναι καλά παιδιά και υγιείς. Ήταν μεγάλη ευτυχία για μας».

Ο κ. Χριστοφόρου μίλησε για τη δύσκολη γέννα αλλά και κάποια προβλήματα που αντιμετώπισε μετά η σύζυγός του, ενώ χαριτολογώντας ανέφερε πως «μέχρι τα 19 τους δεν κοιμηθήκαμε μια νύχτα φουλ. Ήταν ανήσυχα πνεύματα».

Περαιτέρω, για την σχέση τους με τη θρησκεία, είπε πως ήταν πάντα κοντά στην εκκλησία. «Περισσότερο η γυναίκα μου».

Αναφέρθηκε ακόμα στην εποχή που τα δίδυμα θα πήγαιναν να σπουδάσουν, λέγοντας πως αγχώθηκε, σε αντίθεση με την Πόπη που τον καθησύχαζε ότι όλα θα πάνε καλά.

Η τραγωδία που τους πάγωσε τη ζωή

Μιλώντας για την ημέρα της τραγωδίας, είπε πως η πρώτη που ειδοποιήθηκε ήταν η Πόπη. «Την πήραν τηλέφωνο τα παιδιά γύρω στις 2:30 το πρωί και της είπαν ότι γίνονται κάποιες εκρήξεις, και να μην ανησυχήσουμε αν ακούσουμε οτιδήποτε. Ήρθε η Πόπη και μου είπε ότι συμβαίνει αυτό και ήταν ανήσυχη. Εγώ της είπα να μην ανησυχεί. Σε κάποια στιγμή μου είπε να πάμε μια βόλτα από τη βάση. Πήγαμε γύρω στις 4:00. Τους έβαλα όλους στο αυτοκίνητο και την κόρη μου και την πεθερά μου. Περάσαμε έξω από τη βάση. Όταν είδα την πυροσβεστική είπα ότι είναι υπό έλεγχο η κατάσταση και γυρίσαμε σπίτι», είπε.

«Μετά το χάος. Πήγαμε σπίτι και προσπαθούσαμε να τους πάρουμε τηλέφωνο και δεν απαντούσαν. Ένιωθα ότι κάτι δεν πάει καλά αλλά δεν πήγαινε το μυαλό μου. Σε κάποια φάση πήρα το αυτοκίνητο και πήγα στη βάση. Είδα όλο το χάος που επικρατούσε», συνέχισε.

«Γύρω στις 10:00 το πρωί αποφασίσαμε να πάμε στο νοσοκομείο Λεμεσού όπου έπαιρναν τους τραυματίες. Εκεί μας είπαν να πάμε στο νοσοκομείο Λευκωσίας. Λέει μου η Πόπη “εγώ δεν θέλω να πάω. Ξέρω το αποτέλεσμα”. Της είπα όχι, εγώ θα πάω. Και ξεκινήσαμε και πήγαμε στη Λευκωσία γιατί μας είπαν ότι πήγαν και κάποιους τραυματίες εκεί. Μετά από κάποια ώρα εκεί, μας ανακοίνωσαν ότι τα παιδιά χάθηκαν», πρόσθεσε.

«Η Πόπη μας βοήθησε να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση. Είχε χάσει και τον πατέρα της στα 15 της. Ήταν μεγάλο σοκ για εκείνη. Είχε το ψυχικό απόθεμα και μας στήριξε. Στάθηκε βράχος», είπε χαρακτηριστικά.

«Δεν το είχα πιστέψει. Η γυναίκα μου, μου είπε “Μιχάλη ξέρεις, τους χάσαμε τους μιτσιούς”. Ήταν μια τραγική κατάσταση. Είναι κάτι που δεν θέλουμε να επαναληφθεί. Είναι κρίμα να χάνονται νέοι άνθρωποι για την ανευθυνότητα που υπάρχει».

«Παραδώσαμε δύο λεβέντες οι οποίοι δεν είχαν κλείσει τα 18 τους και εκείνο που πήραμε ήταν δύο κασιούες τις οποίες δεν τολμήσαμε ούτε να ανοίξουμε», δήλωσε.

«Δίπλα μας στάθηκαν πάρα πολλοί άνθρωποι για να συνεχίσουμε τη ζωή μας. Η ζωή μας σταμάτησε το 2011. Υπάρχει ένα κενό. Απλώς συνεχίζεις για την κόρη σου και τους υπόλοιπους», συνέχισε ο πατέρας των διδύμων.

Περαιτέρω, αναφέρθηκε στη δίκη λέγοντας πως ανέμεναν δικαιοσύνη, η οποία δεν αποδόθηκε.

«Αν θέλουμε να παραδώσουμε ένα κράτος στις επόμενες γενιές πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι. Εμάς μας σκότωσαν τα παιδιά μας. Τα χάσαμε. Ούτε εγώ ούτε η γυναίκα μου ούτε η κόρη μου θέλουμε να δούμε άλλους γονείς να θάβουν δύο παιδιά την ίδια ημέρα. Είναι μία τραγωδία που δεν περιγράφεται. Μια καθημερινότητα. Εμένα με κρατά όρθιο η κόρη μου και η γυναίκα μου», δήλωσε πριν ένα χρόνο ο Μιχάλης Χριστοφόρου.

«Έχεις δύο επιλογές. Η μια είναι να είσαι εκεί και να είσαι κακορίζικος. Η άλλη να προσφέρεις στην κοινωνία. Εμείς επιλέξαμε το δεύτερο. Και αν έρθουμε στο σημείο να μας βλέπουν και να λυπούνται, καλύτερα να φύγουμε από αυτή τη ζωή. Εμείς θα προχωρήσουμε όπως λεβέντες ήταν τα παιδιά μας, έτσι λεβέντες θα μείνουμε κι εμείς. Θα τιμούμε την μνήμη τους», κατέληξε.

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