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Κατά 0,8% αυξήθηκε το εποχικά διορθωμένο ΑΕΠ της Κύπρου το δεύτερο τρίμηνο του 2026 σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ η απασχόληση σε αριθμό ατόμων αυξήθηκε κατά 0,5%, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε τη Δευτέρα η Eurostat.

Σε ετήσια βάση, το κυπριακό ΑΕΠ ήταν αυξημένο κατά 3,3% σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2025, ενώ η απασχόληση κατέγραψε αύξηση 1,6%.

Ο τριμηνιαίος ρυθμός ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας διαμορφώθηκε στο 0,8% το δεύτερο τρίμηνο, από 0,5% το πρώτο τρίμηνο του 2026. Είχε προηγηθεί αύξηση 1,2% το τέταρτο τρίμηνο του 2025 και 0,8% το τρίτο τρίμηνο.

Σε ετήσια βάση, η ανάπτυξη στην Κύπρο επιταχύνθηκε στο 3,3% το δεύτερο τρίμηνο, από 3% το πρώτο τρίμηνο. Το τέταρτο τρίμηνο του 2025 είχε καταγραφεί αύξηση 4,2% και το τρίτο τρίμηνο 3,5%.

Ως προς την απασχόληση, η αύξηση 0,5% το δεύτερο τρίμηνο ακολούθησε στασιμότητα το πρώτο τρίμηνο του έτους. Το τέταρτο τρίμηνο του 2025 είχε σημειωθεί άνοδος 0,7% και το τρίτο τρίμηνο αύξηση 0,5%.

Σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, η απασχόληση στην Κύπρο αυξήθηκε κατά 1,6% το δεύτερο τρίμηνο, έναντι αύξησης 2% τόσο το πρώτο τρίμηνο του 2026 όσο και το τέταρτο τρίμηνο του 2025. Το τρίτο τρίμηνο του 2025 η ετήσια αύξηση ήταν 1,4%.

Αύξηση 0,7% στην ΕΕ

Σε επίπεδο ΕΕ, το εποχικά διορθωμένο ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,7% το δεύτερο τρίμηνο, σε σύγκριση με το πρώτο, ενώ στη ζώνη του ευρώ η αύξηση ήταν 0,6%. Το πρώτο τρίμηνο του 2026 το ΑΕΠ είχε αυξηθεί κατά 0,1% στην ΕΕ και είχε παραμείνει αμετάβλητο στη ζώνη του ευρώ.

Σε ετήσια βάση, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,4% στην ΕΕ και κατά 1,2% στη ζώνη του ευρώ. Το προηγούμενο τρίμηνο οι αντίστοιχοι ρυθμοί ήταν 0,9% και 0,6%.

Μεταξύ των κρατών μελών, τη μεγαλύτερη τριμηνιαία αύξηση του ΑΕΠ κατέγραψε η Ιρλανδία με 10,2% και ακολούθησαν η Σλοβενία με 1,8% και η Λιθουανία με 1,7%. Η Αυστρία ήταν το μόνο κράτος μέλος που κατέγραψε μείωση, κατά 0,1%.

Σύμφωνα με τη Eurostat, θετική συμβολή στην τριμηνιαία ανάπτυξη είχαν η κατανάλωση των νοικοκυριών, κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες τόσο στη ζώνη του ευρώ όσο και στην ΕΕ, καθώς και το ισοζύγιο εξαγωγών και εισαγωγών, κατά 0,9 μονάδες στη ζώνη του ευρώ και 0,8 μονάδες στην ΕΕ.

Αντίθετα, οι μεταβολές των αποθεμάτων είχαν αρνητική συμβολή κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες και στις δύο περιοχές. Ο ακαθάριστος σχηματισμός πάγιου κεφαλαίου είχε αμελητέα συμβολή στη ζώνη του ευρώ και θετική συμβολή 0,1 ποσοστιαίας μονάδας στην ΕΕ.

Η απασχόληση αυξήθηκε κατά 0,1% τόσο στη ζώνη του ευρώ όσο και στην ΕΕ σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Σε ετήσια βάση, η αύξηση ήταν 0,5% στη ζώνη του ευρώ και 0,4% στην ΕΕ.

Η Eurostat εκτιμά ότι το δεύτερο τρίμηνο του 2026 απασχολούνταν συνολικά 221,4 εκατομμύρια άτομα στην ΕΕ, εκ των οποίων 176,4 εκατομμύρια στη ζώνη του ευρώ.

Οι ώρες εργασίας αυξήθηκαν κατά 0,1% τόσο στη ζώνη του ευρώ όσο και στην ΕΕ σε τριμηνιαία βάση. Σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2025, αυξήθηκαν κατά 0,7% στη ζώνη του ευρώ και κατά 0,8% στην ΕΕ.

Τις μεγαλύτερες τριμηνιαίες αυξήσεις στην απασχόληση κατέγραψαν η Πορτογαλία με 1% και η Τσεχία και η Μάλτα με 0,9% η καθεμία. Οι μεγαλύτερες μειώσεις σημειώθηκαν στη Φινλανδία, κατά 0,8% και στην Ελλάδα, κατά 0,4%.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,4% σε τριμηνιαία βάση και κατά 2,1% σε ετήσια.

ΚΥΠΕ