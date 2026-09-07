Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Ενημέρωση για τους μηχανισμούς ελέγχου που εφαρμόζονται από τη Βουλή λόγω της οικονομικής αυτονομίας της, ζητά το ΑΛΜΑ. Οι βουλευτές του Κινήματος Οδυσσέας Μιχαηλίδης και Ειρήνη Χαραλαμπίδου έχουν εγγράψει αυτεπάγγελτο θέμα στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, με στόχο να εξεταστούν τα μέτρα που έχουν ληφθεί, καθώς και η εφαρμογή αποτελεσματικών ελέγχων στο πλαίσιο της οικονομικής αυτονομίας της Βουλής.

Όπως υποστηρίζουν οι βουλευτές στην επιστολή τους «με τον περί της ενδεκάτης τροποποίησης του Συντάγματος Νόμος του 2019, τροποποιήθηκε το άρθρο 167 του Συντάγματος, με σκοπό τη θεσμική κατοχύρωση της οικονομικής αυτονομίας της Βουλής των Αντιπροσώπων. Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 167 (7) ο προϋπολογισμός της Βουλής συντάσσεται από τον Πρόεδρο της Βουλή κι αποτελεί διακριτό μέρος του προϋπολογισμού της Δημοκρατίας και υποβάλλεται στη Βουλή για έγκριση».

Σύμφωνα με τους βουλευτές του Κινήματος ΑΛΜΑ, ο νόμος θα ρυθμίσει τα της εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Βουλής και της εφαρμογής αποτελεσματικών ελέγχου για διασφάλιση της πλήρους οικονομικής αυτονομίας της Βουλής. Υποστηρίζουν, επίσης, πως η Βουλή συνεχίζει να υπόκειται στον εξωτερικό έλεγχο της Ελεγκτικής Υπηρεσίας.

Αναφέρουν παράλληλα πως έχουν περάσει 7 χρόνια από την αλλαγή του Συντάγματος και της οικονομικής αυτονόμησης της Βουλής και είναι σκόπιμο η Επιτροπή Θεσμών να εξετάσει τον βαθμό στον οποίο έχουν υλοποιηθεί οι αλλαγές. «Προτείνεται να ενημερωθεί η Επιτροπή για το νομοθετικό και θεσμικό πλαίσιο που έχει θεσπιστεί ή εφαρμοστεί έκτοτε, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Βουλής, για τους μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου που έχουν καθιδρυθεί, τη στελέχωση, την ανεξαρτησία και τον τρόπο λειτουργίας τους, καθώς και τυχόν μέτρα που εξακολουθούν να εκκρεμούν για πλήρη εφαρμογή του άρθρου 167(8) του Συντάγματος» προστίθεται στην επιστολή.

Όπως υποστηρίζουν Οδυσσέας Μιχαηλίδης και Ειρήνη Χαραλαμπίδου, η οικονομική αυτονομία της αποτελεί σημαντική θεσμική εγγύηση της ανεξαρτησίας της, προσθέτοντας πως «η οικονομική αυτονομία και λογοδοσία δεν αποτελούν αντίθετες έννοιες, αλλά στοιχεία που πρέπει να συνυπάρχοην στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Βουλής».