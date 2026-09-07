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Ανοικτό άφησε το ενδεχόμενο μιας νέας υποψηφιότητάς του για την Προεδρία της Δημοκρατίας ο Αβέρωφ Νεοφύτου, ξεκαθαρίζοντας ότι οι πολιτικές του αποφάσεις ενόψει των επόμενων προεδρικών εκλογών θα εξαρτηθούν από τις εξελίξεις στο Κυπριακό.

Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο», ο τέως πρόεδρος του ΔΗΣΥ ανέφερε ότι, σε περίπτωση που δεν υπάρξει στρατηγική συμφωνία για λύση του Κυπριακού, θα εξετάσει με πολλή σοβαρότητα το ενδεχόμενο να είναι εκ νέου υποψήφιος για την Προεδρία. Την ίδια ώρα, διευκρίνισε ότι μέχρι σήμερα δεν έχει λάβει οποιαδήποτε απόφαση.

«Και ο Τραμπ έχασε από τον Μπάιντεν και ξαναήρθε»

«Δεν πήρα καμία απόφαση. Αν πάρω την απόφαση, θα την κρίνει ο λαός», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ σχολιάζοντας το γεγονός ότι είχε ηττηθεί στις προηγούμενες προεδρικές εκλογές, απάντησε «και ο Τραμπ έχασε από τον Μπάιντεν και ξαναήρθε».

Ο Αβέρωφ Νεοφύτου επανέλαβε, παράλληλα, ότι σε περίπτωση που υπάρξει υπογεγραμμένη στρατηγική συμφωνία για λύση του Κυπριακού, θα στηρίξει τον Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη. Όπως είπε, «αν έχουμε συμφωνημένη μια στρατηγική συμφωνία για λύση του Κυπριακού», ο ίδιος θα σταθεί «δίπλα στον Πρόεδρο».

Τι είπε για Αναστασιάδη

Ακόμη, σχολίασε τη δήλωση του τέως Προέδρου Νίκου Αναστασιάδη περί προσωπικών φιλοδοξιών εντός του ΔΗΣΥ. Ο κ. Νεοφύτου υπογράμμισε ότι σέβεται την άποψή του, αλλά απέρριψε την ερμηνεία ότι η αναφορά αφορούσε αποκλειστικά τον ίδιο.

«Εάν εννοούσε πρόσωπα, θα εννοούσε όλους, με πρώτο αυτόν που ηγείται», ανέφερε. Πρόσθεσε πώς «δεν είμαι εγώ που είπα ότι αποκλείω τον Χριστοδουλίδη».

«Η Κύπρος πλουτίζει, οι Κύπριοι φτωχαίνουν»

Αναφερόμενος στην οικονομία, υποστήριξε ότι, παρά τις θετικές αξιολογήσεις για τα δημόσια οικονομικά, η πραγματικότητα που βιώνουν τα κυπριακά νοικοκυριά είναι διαφορετική. «Τα οικονομικά του κράτους πάνε καλά. Η οικονομία πάει καλά. Η Κύπρος πλουτίζει. Δυστυχώς, όμως, οι Κύπριοι φτωχαίνουν», ανέφερε.

Ο τέως πρόεδρος του ΔΗΣΥ υποστήριξε ακόμη ότι η κυπριακή κοινωνία χωρίζεται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες, επισημαίνοντας ότι ένα μέρος του πληθυσμού περνά καλά, ένα δεύτερο «τα βγάζει πέρα με το ζόρι», ενώ υπάρχει και ένα τρίτο που δεν τα καταφέρνει.

Παράλληλα, άσκησε κριτική στα φορολογικά κίνητρα για την προσέλκυση ξένων εταιρειών και εργαζομένων, υποστηρίζοντας ότι έχουν δημιουργήσει ανισότητες, ενώ τάχθηκε υπέρ στοχευμένων μέτρων στήριξης των οικονομικά ασθενέστερων οικογενειών.

Προεδρική λιμουζίνα: «Αυτό το γνωρίζει και ένας μαθητής του Γυμνασίου»

Ο Αβέρωφ Νεοφύτου άσκησε επίσης κριτική για την αύξηση του κρατικού μισθολογίου, αλλά και για την αγορά της νέας προεδρικής λιμουζίνας, εστιάζοντας κυρίως στη δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας ότι δεν γνώριζε για το θέμα.

Όπως ανέφερε, «οι αιρετοί αξιωματούχοι χρησιμοποιούν το δημόσιο χρήμα με βάση τις αρχές τους και με βάση την αίσθηση της λογοδοσίας τους».

Σημείωσε πως «όταν λέμε δημόσιο χρήμα, είναι οι δικοί σου φόροι ή είναι τα δανεικά που παίρνει ένα κράτος και θα τα πληρώσουν τα παιδιά μας».

Σχολιάζοντας τη θέση ότι ο Πρόεδρος δεν είχε ενημερωθεί, ο Αβέρωφ Νεοφύτου ανέφερε ότι «τίποτα δεν πάει στη Βουλή χωρίς να περάσει πρώτα από το Υπουργικό Συμβούλιο. Αυτό το γνωρίζει και ένας μαθητής του Γυμνασίου που κάνει το πρώτο μάθημα Πολιτικής Αγωγής».