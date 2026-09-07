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Μήνυμα με αφορμή την αυριανή εορτή της Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων ανήρτησε η Εθνική Φρουρά, αποτίοντας τιμή στις γυναίκες και τους άνδρες που υπηρετούν στις τάξεις της.

Οι εκδηλώσεις για τον εορτασμό της Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων θα αρχίσουν το πρωί της Τρίτης, 8 Σεπτεμβρίου, με επίσημο εορτασμό στις 09:30 στον Ιερό Ναό Αποστόλου Βαρνάβα στη Λευκωσία, κατόπιν πρόσκλησης του Υπουργού Άμυνας Βασίλη Πάλμα.

Το βράδυ θα ακολουθήσει η επίσημη επετειακή εκδήλωση της Εθνικής Φρουράς στο Κρατικό Θέατρο Κύπρου (ΘΟΚ), στις 19:00, κατόπιν πρόσκλησης του Αρχηγού της Εθνικής Φρουράς, Αντιστράτηγου Εμμανουήλ Θεοδώρου. Η εκδήλωση θα έχει διάρκεια περίπου 75 λεπτών.

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